"COVID-тысяча" будет стимулировать людей идти в места скопления во время пандемии, - врач-эпидемиолог Мухарская
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"Тысяча Зеленского" тем, кто получил прививку от COVID-19, может "полежать" до спада эпидемии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявила эпидемиолог Людмила Мухарская.
"Мне хотелось бы с медицинской точки зрения сказать, что людям нужно объяснить, что если человек вакцинировался сегодня, то это не значит, что завтра он сможет идти в кинотеатр. Потому что людей направляют в места скопления населения, туда, куда мы говорим - не ходите пока, потому что идет эпидемия вируса", — сказала она
По словам врача, поэтому нужно людям сказать, что после того, как они вакцинируются, нужно подождать несколько недель, пока не сможет выработаться защита и антитела. И тогда уже можно подумать о том, чтобы пойти в кинотеатр.
"Но лучше купить книжки или что-то такое, что не требует контакта с другими людьми", - пояснила она.
Пожалуйста, подождите...
І ще питання: хіба карантинні обмеження це привід протестувати і змінювати державний будуй?
Вы избиратель ЗЕ.Эта тысяча пойдет на покупку смарфона или новые сапоги.
Пострадала сфера обслуживания. Почему не включили рестораны - не знаю. Конечно, многие работали на вынос или на доставку на дом, это несложно организовать, но доход наверняка упал. Не знаю, почему их не включили.
В чём смысл и эффективность такой стимуляции? Тем более если учесть, что себе на банковский счёт эту сумму не переведёшь, хотя сумма и не большая. Да и потратить её тоже надо за определённый промежуток времени, иначе она аннулируется, то есть уйдёт обратно, откуда пришла. Так что это стимуляция отката, по сути.
Будет Майдан, а как же. Каждый из вас получит свой куриный код.
https://www.youtube.com/watch?v=8sSWNNPwPPM&ab_channel=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%A0%D0%A4