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Новости Политика Украины
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Сегодня - День Вооруженных сил Украины. Поздравления руководства армии с праздником. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Именно 6 декабря в 1991 году Верховная Рада приняла закон "О вооруженных силах Украины".

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Украина унаследовала от СССР одну из мощнейших группировок войск в Европе, оснащенную ядерным оружием и относительно современными образцами вооружения и военной техники. Но за более чем 20 лет независимости украинская армия была почти уничтожена. В течение десятилетий происходили массовые сокращения кадровых военнослужащих, некоторые из военных в отчаянии бросали службу, не видя в армии никакой перспективы. Помимо внутренних факторов добавились и внешние: все это время Украине приходилось преодолевать невероятное давление Москвы, которая всячески противилась созданию в нашей стране дееспособных вооруженных сил, пишет Укринформ.

Переломным моментом в истории современной украинской армии стали события 2013-2014 годов: Революция Достоинства, оккупация Крыма и востока Украины. И несмотря на тотальную руину в армии, предательство, потери, яростное давление и коварство врага, украинским военным удалось отстоять независимость родины и защитить собственный народ от агрессора.

Сейчас наша армия восстанавливает свою боеспособность, а Украина объявила о своих намерениях вступить в НАТО. На сегодня, согласно рейтингу Global Firepower Index-2021, Вооруженные силы Украины по своей боеспособности занимают 25 место среди 140 стран мира.

В Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Краматорске пройдут торжественные мероприятия по случаю празднования 30-летия Вооруженных сил Украины.

"6 декабря в 18:00 одновременно в городах Киев (Михайловская площадь), Харьков (площадь Свободы), Львов (площадь перед памятником Тарасу Шевченко), Краматорск (площадь Мира) и Одесса (Морской вокзал) состоятся основные торжества по случаю 30-летие Вооруженных сил Украины с участием главы государства, руководства Министерства обороны и Вооруженных сил", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

В рамках празднования между этими городами будет проведен телемост.

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В каждом из них состоятся демонстрационные показы новых образцов вооружения и военной техники, церемонии вручения боевых флагов и почетных наименований воинским частям, награждение военнослужащих государственными наградами. Запланированы выступления военных оркестров, угощение всех желающих кашей и чаем.

Кроме того, в Одессе пройдет церемония включения в состав Военно-морских сил ВСУ 2-х патрульных катеров типа "Айленд", в Харькове воинским частям вручат 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1", 34 единицы ББКМ "Козак-2М1" торжественно передадут военным в Краматорске.

Также во Львове, Киеве и Одессе представители ВСУ получат в свое распоряжение 15, 13 и 12 единиц автомобилей HMMWV соответственно.

В Житомирской области Воздушным силам ВСУ передадут вертолет Ми-8 и по одному самолету Л-39, Су-27 и АН-26.

Украинских военных с праздником поздравляет руководство ВСУ.

"Дорогие собратья и сестры!

Уважаемые ветераны!

За тридцать лет Вооруженные Силы прошли сложный путь своего развития. А война вынудила нас измениться. Мы умерили враждебное наступление и надежно обороняем государство. Более того, мы готовы к любым вариантам развития ситуации с безопасностью. Нам доверяют и верят в нас. Именно это придает силы приближать Победу.

Сегодня Вооруженные Силы Украины одна из ведущих армий мира, потому что мы восьмой год воюем. Боевой опыт и храбрость украинских воинов также высоко ценятся нашими партнерами. И наше будущее - в НАТО.

Мы будем вечно помнить погибших собратьев и сестер. Наша обязанность - продолжать борьбу за себя и за них.

Спасибо каждому и каждой, кто избрал службу своему народу в Вооруженных Силах Украины. Спасибо вашим родным и близким за то, что приняли ваш выбор и поддерживают вас.

В День Вооруженных Сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе с Победой!" - поздравил военнослужащих главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.

"Уважаемые военнослужащие, защитники Украины!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Вооруженных Сил Украины!

В этот день мы чтим отважных и смелых людей, настоящих патриотов своей страны, готовых в любую минуту стать для нее защитой и опорой.

Закаленные в боях за территориальную целостность нашего государства, Вооруженные Силы восьмой год отмечают этот праздник в условиях российско-украинской войны.

Боевые собратья и сестры, благодарю Вас за добросовестную службу, мужество и храбрость. Ваша любовь к Родине, готовность к самопожертвованию, верность военной присяге, доблесть и победа - залог счастливого будущего на родной земле.

Светлая память погибшим Героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашего государства! Это лучшие сыновья и дочери Украины, подвиг которых будет оставаться вечно в сердцах миллионов!

По случаю праздника желаю всем нам крепкого здоровья, согласия, семейного уюта и сил в военном деле.

Дорогие украинцы, военнослужащие Вооруженных Сил делают все, чтобы оставаться гарантом стабильности и безопасности государства. Именно Ваша вера в украинскую армию дарит нам уверенность в своих силах", - поздравил украинских военных командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Топ комментарии
+29
Україна буде чинити супротив!
Слава нації!
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06.12.2021 09:30
+17
Слава Збройним Силам України. Ми віримо вам, перемога буде за нами. Вічна пам'ять загиблим від рук ворога, який себе колись називав "братом" і напав в той час, коли в нас була "пожежа", коли ми виганяли крадіїв, узeрпаторів влади. Pамість того, щоб допомогти тушити пожежу, підступний ворог скористався можливістю і заліз до нас в дім, в наш годод і вкрав собі частину. Але від краденого згорять руки і цей важкий вантаж втопить ворога у їхній же багнюці.
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06.12.2021 09:34
+14
Слава Героям України, слава її захисникам і з святом усіх військових
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06.12.2021 10:04
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Правила форума Совет форумчан
Україна буде чинити супротив!
Слава нації!
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06.12.2021 09:30 Ответить
Смерть ворогам !!!
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06.12.2021 10:13 Ответить
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06.12.2021 10:18 Ответить
Слава Збройним Силам України. Ми віримо вам, перемога буде за нами. Вічна пам'ять загиблим від рук ворога, який себе колись називав "братом" і напав в той час, коли в нас була "пожежа", коли ми виганяли крадіїв, узeрпаторів влади. Pамість того, щоб допомогти тушити пожежу, підступний ворог скористався можливістю і заліз до нас в дім, в наш годод і вкрав собі частину. Але від краденого згорять руки і цей важкий вантаж втопить ворога у їхній же багнюці.
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06.12.2021 09:34 Ответить
Украинская армия по факту настоящая... родилась весной 2014 года...
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06.12.2021 09:54 Ответить
Поздравления Украинской Армии из Индо(Базанта Кавказская ст.ГанаУдж)Пэриджана( ст.на Кавказе)=Одэр(Азэр)бэйджана.Будь Всегда в строю.Слава Украине и Кавказу!!!
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06.12.2021 09:57 Ответить
Героям слава !!!
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06.12.2021 10:14 Ответить
А на покрову що ми святкуем??
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06.12.2021 09:58 Ответить
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06.12.2021 10:17 Ответить
"Покрова" - з великої літери
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06.12.2021 13:33 Ответить
С Праздником ВАС!!!!!
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06.12.2021 10:00 Ответить
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06.12.2021 10:02 Ответить
Зі Святом, РІДНЕНЬКІ!!! Дякуємо і БУДЬТЕ ЖИВІ!!!
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06.12.2021 10:03 Ответить
Слава Героям України, слава її захисникам і з святом усіх військових
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06.12.2021 10:04 Ответить
Зі Святом, хлопців та дівчат!
Здоров´я та удачі!
Скорішої заміни Верховного головнокомандуючого, на справжнього!
Слава Україні!
Героям Слава!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
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06.12.2021 10:04 Ответить
Зі святом вас, рідненькі!!! Бережи вас Господь
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06.12.2021 10:23 Ответить
Зі Святом, Захисники!

Слава Україні!
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06.12.2021 10:26 Ответить
Героям слава !!

Зі Святом , Вас хлопці 👍🏼🙏🏼✊
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06.12.2021 11:43 Ответить
Зі святом, армія!



Велич народу вимірюється вчинками його синів і дочок, готових віддати своє життя за рідну землю.
▪️Сьогодні свято якраз у них - наших найкращих і найсильніших захисників та захисниць. Саме вони є ключовим гарантом незалежності країни та свободи кожного громадянина. Саме вони захистили і продовжують захищати нас від російської агресії.
▪️Низький уклін кожному воїну, який віддано служить Україні. Ви - гордість кожного громадянина нашої держави, гордість всього українського народу.
З Днем Збройних Сил України!
Зі святом, дорога армійська родино!
Петро Порошенко

Туреччина зняла кліп про Збройні сили України:
https://www.youtube.com/watch?v=GGHaRLhd1NA&feature=emb_imp_woyt
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06.12.2021 10:42 Ответить
Слава украинской армии! Всех с праздником! Боже, Храни наших воинов - героев!......Будьте прокляты, кремлёвская нечисть, лугандонские продажные ничтожества и лично шизанутый кровавый кремлёвский карлик. Сдохните, мрази, и горите в Аду!
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06.12.2021 10:45 Ответить
Щиро вітаю наші збройні сили!Насамперед з тим,що головнокомандуючим у них знаменитий клоун-піяніст,який чудово розуміє проблеми арміі,бо п"ять разів відкошував від неї...Був в нашій арміі головним і двічі судимий зек,і барига,але тільки при клоуні армія стала найсильнішою в Європі...Про це заявив,войовничо поблискуючи окулярцями новий міністр оборони...
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06.12.2021 10:51 Ответить

_______СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА !___________

Українські воїни, лицарі славні, ви зброю тримаєте в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не нападав кацап -окупант.
Завжди були Ви мужніми і достойними Слави своїх хоробрих батьків.
Відважні Вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
Низькій уклін, любов та повага Вам Героям захисникам України!
Слава Україні! Слава Героям! Герої не вмирають! Вмирають вороги!
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06.12.2021 11:02 Ответить
зі СВЯТОМ - УКРАЇНСЬКИХ збройних СИЛ !!!!
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06.12.2021 11:07 Ответить
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06.12.2021 11:19 Ответить
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06.12.2021 12:52 Ответить
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06.12.2021 11:34 Ответить
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!!
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06.12.2021 11:39 Ответить
Ми говоримо "Слава Україні!" - вони роблять "Смерть ворогам!"😎

🇺🇦З Днем Збройних сил України! Дякуємо!👏🏻
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06.12.2021 11:41 Ответить
А шо ж верховный главком в своё время откосивший, поздравить своих солдат не смог? Ч
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06.12.2021 14:18 Ответить
Так они его вообще не интересуют, они для него НОЛЬ!
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06.12.2021 15:56 Ответить
Слава Богу за вояків України. Зі святом ЗСУ
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06.12.2021 14:50 Ответить
А де Зе шмаркля поздоровляючий ЗСУ зі своїми відосікамі
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06.12.2021 14:51 Ответить
Так это ему разве надо???
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06.12.2021 15:59 Ответить
Збройні сили України - тридцять років створенню, сотні років традиції
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06.12.2021 16:30 Ответить
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06.12.2021 16:32 Ответить
Смерть свингособакам!
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06.12.2021 16:55 Ответить
 
 