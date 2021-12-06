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Новости Политика Украины
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Янукович обратился к ОАСК с иском к Верховной Раде, - представитель ВР в КСУ Совгиря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Янукович обратился к ОАСК с иском к Верховной Раде, - представитель ВР в КСУ Совгиря

Президент-беглец Виктор Янукович обратился в Окружной административный суд Киева с иском в Верховную Раду.

Об этом в Facebook сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего Президента Украины В. Януковича к Верховной Раде Украины (дело 640/34786/21). Согласно статье 22 КАСУ дела об обжаловании актов, действий или бездействия Верховной Рады подсудимы Верховному Суду как суду первой инстанции, а не ОАСК", – говорится в сообщении.

В то же время, отметила Совгиря, в этом иске заявлены исковые требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований.

Напомним, ранее пресссекретарь Януковича сообщил, что беглый президент в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с должности главы государства.

Также читайте: Янукович в ОАСК обжалует постановление о его самоустранении с поста президента, - пресс-секретарь Кирасир

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Топ комментарии
+22
Яйцем контужений, вінком прибацаний очуняв.
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06.12.2021 09:49
+18
Тварь Рыговская.
Подготовил Крым к сдаче кацапам,а сам сдрыснул в Рашку.
Теперь там что то вякает.Донецкий падонок.
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06.12.2021 09:53
+17
Какой президент - такое и всплывает.
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06.12.2021 09:59
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06.12.2021 09:43 Ответить
Ф-ффффрістайло! Рвакамакафон...
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06.12.2021 10:05 Ответить
Такая дичь возможна только при режиме подх … клоунария
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06.12.2021 11:12 Ответить
Следующим выползет Симоненко с позовом про свою компартию
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06.12.2021 09:44 Ответить
Він ще жив? Він начебто втопився на зимній рибалці
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06.12.2021 09:45 Ответить
ні, втопився молодший син
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06.12.2021 10:14 Ответить
так так втопився, зараз напевно десь у Монако в басейні плаває.
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06.12.2021 11:15 Ответить
Гівно не тоне?🤨
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06.12.2021 12:59 Ответить
так не тоне, тим більше там де неможливо доказати що він реально втопився.
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06.12.2021 14:05 Ответить
Яйцем контужений, вінком прибацаний очуняв.
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06.12.2021 09:49 Ответить
Ху..ло відкриває вентилі щоб гівно лилося з усіх сторін.
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06.12.2021 10:12 Ответить
крупным калибром витька накрыло, наверно индюшиным пульнули.
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06.12.2021 15:16 Ответить
Тварь Рыговская.
Подготовил Крым к сдаче кацапам,а сам сдрыснул в Рашку.
Теперь там что то вякает.Донецкий падонок.
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06.12.2021 09:53 Ответить
Готовили нам его на роль Лукашенка.
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06.12.2021 10:32 Ответить
при Зеле Никакой повсплывало всё говно
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06.12.2021 09:56 Ответить
Какой президент - такое и всплывает.
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06.12.2021 09:59 Ответить
Все пересрались по телеку , а янека забыли!!! Ща он тоже влезет!!!
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06.12.2021 09:58 Ответить
Можно ржать как кони или гоготать как гуси и смеяться до колики в боку, но при этом *********** и его монобольшинстве в ВР этот почётный страусовод и убийца имеет ВСЕ шансы выиграть процесс.
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06.12.2021 09:59 Ответить
Так это часть кацапской спецоперации. Суд возвращает на роль президента Януковича. И получаем двовластие.
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06.12.2021 10:34 Ответить
хто єто,блд ??
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06.12.2021 10:04 Ответить
Хвидаровича слил Путлер...видео есть в Ютьюбе..

да,мы провели спецоперацию по спасению некоторых рюсскагаварящих людей Донбасса...Индюковича и его сына,а также Азирова и его сына,начальника СБУ Украины начальника МВД Украины Захарченко Генпрокурора Украины Пшонки и других должностных лиц... Путлер всида палицца...
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06.12.2021 10:04 Ответить
Янукович скоро переедет в Харьков и оттуда будет давить на Киев. В марте 2022г Украина может потерять Харьков из за такой политики руководства Украины.
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06.12.2021 10:10 Ответить
Все як 100 років тому.
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06.12.2021 10:41 Ответить
ааа, так вот для чего оставили оаск..., дождались..., вот он момент истины..., а я то думала, зачем такой суд, где судьи откровенные преступники и предатели...
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06.12.2021 10:10 Ответить
З таким розкладом ЗЕлі треба чУмадани збирати, бо лЄгітІмний і все ще живий на січень планує "феєрично" з військами агресора впертися до України?!!
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06.12.2021 10:10 Ответить
Никогда не поздно!
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06.12.2021 10:20 Ответить
Пристрелить падлу? Согласен
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06.12.2021 10:22 Ответить
А що воно хоче? Йому замало почесної посади ручної мавпи ху#ла?
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06.12.2021 10:22 Ответить
Це той суд, який зєблан розформував?
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06.12.2021 10:23 Ответить
ОАСК необхідно залишити. Хто ж буде потім плісняву виправдовувати?
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06.12.2021 10:28 Ответить
Рыгоаналы в большом почете у ЗЕбанутого стада идиотов, которого мууууудрый нарид выбрал . Поэтому я оцениваю в 80% то, что бубочка и Бенядиктова оправдают Бандюковича.
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06.12.2021 10:30 Ответить
Саме час! Поки Зеленський при владі - отримати декілька мільярдів $ компенсації!
Портнов і Вовк підпишуть!
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06.12.2021 10:33 Ответить
Я сподіваютя татаров і портнов вже дали вказівку суду розглянути справу і визнати нелегітімного лкгітівним?
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06.12.2021 10:34 Ответить
Старого обмудка кацапы заставляют устраивать провокации в общем контексте войны с Украиной.
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06.12.2021 10:37 Ответить
зомбиленд какой то
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06.12.2021 10:41 Ответить
"шановні дєпутатьі, мєня кінулі как лоха"?
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06.12.2021 11:02 Ответить
Я б имитировал его повешение в Ростове. И сфотографировал в обосраных штанах.
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06.12.2021 11:05 Ответить
Хочет вернуться на пост?
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06.12.2021 11:09 Ответить
А як гарно завернули - відсутність компетенції встановлення факту самоусунення. Мудро, зразу ж відчувається школа юристів-конституційників. Ніколи не думав, що таке можливе. Справа підсудна Верховному Суду. А вовчий суд буде розглядати відсутність компетенції Верховної Ради при усуненні Віті Ростовського, тобто ВР не мала права виносити рішення. А потім ВС буде скасовувати рішення ВР про самоусунення. Чистий анекдот в стилі Жванецького. А може тим юристам руки помити. Зараз татарідзе з портковим будуть знову тріпати про переворот. А по простому- шанси у ВС нульові, бабки на рішалово Портков давно взяв, ну і вирішили гнати пургу перед Вітею Ростовським, щоб не вимагав "взад".
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06.12.2021 11:19 Ответить
Тепер слід чекати заяви Путіна щоб визнати "страусолюба" легітимним, іначе нападьот.
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06.12.2021 11:19 Ответить
Кто то еще думает ,что Зеленский за Украину? Вообще , как такое возможно? До тех пор , пока в Украине не будут вычищены авгиевы конюшни во властных кабинетах и не будут навсегда отстранены вообще от публичности все эти прокремлевские бл*ди , так и будем в дерьме плавать. В 2014 году общество попыталось это сделать , но его пыл быстренько был остужен Порошенко , и к выборам нового президента общество уже было деморализовано. В отчаянной попытке добиться справедливости , оно выбрало то что выбрало - предателя , который возвращает все назад и тянет Украину в лоно России! Если мы это стерпим - не будет у нас шанса ближайшее время!
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06.12.2021 11:51 Ответить
Что то мне сдается что это рашка плацдарм юридический готовит. Не к добру. А может и к добру. Смотря как относиться к полномаштабной войне.
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06.12.2021 12:34 Ответить
Щось довго телився з позовом, мабуть ***** дало дозвіл.
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06.12.2021 13:01 Ответить
Шо оно там попердывает? Только воздух портит.
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06.12.2021 13:13 Ответить
А интересно, весь этот министерский планктон, типа директоров департаментов, нач отделов ведь переходит в наследство от преза к презу. ну не может же президент сидеть и всех там 5 лет скрупулезно менять?
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06.12.2021 14:07 Ответить
 
 