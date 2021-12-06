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Эпидзонирование Украины: в Киеве и семи областях стабилизировались показатели для выхода из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Эпидзонирование Украины: в Киеве и семи областях стабилизировались показатели для выхода из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 6 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 424. Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (726), Волынской области (653) и Киеве (605).

В девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 5 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 49,2 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в пяти областях.

Также читайте: Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Также в Украине занято 40,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в Киеве и 18 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Полтавской области - "оранжевой", в пяти областях - "желтой".

Отметим, что эпидемиологические показатели уже стабилизировались в "красной" зоне г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красной" зоны должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.

Эпидзонирование Украины: в Киеве и семи областях стабилизировались показатели для выхода из красной зоны, - Минздрав 01

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Топ комментарии
+4
Pfizer не будет делать уколы мРНК в странах, где они несут юридическую ответственность за побочные эффекты.

«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.
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06.12.2021 11:33
+3
80% рулей европы (главы, главы комисий и пр.) не имеют детей .Этим людям в принципе за будущее беспокоится незачем.
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06.12.2021 10:56
+3
Ну приписки же всё это, неужели вы не понимаете ?

Любой независимый аудит приземлит всю ляшковскую банду немедленно на нары, за массовый подлог и фальсификацию.
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06.12.2021 11:02
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Правила форума Совет форумчан
наградите друг-друга мидальками, а Ляшку выдайте наградное оружие, как мастеру спорта по борьбе с ковидлой.
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06.12.2021 10:39 Ответить
80% рулей европы (главы, главы комисий и пр.) не имеют детей .Этим людям в принципе за будущее беспокоится незачем.
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06.12.2021 10:56 Ответить
Oни, очевидно, психически больны.
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06.12.2021 10:58 Ответить
Звичайно, що усі хворі та лише ти здоровий лежиш у сусідній палаті з Наполеоном та галопиридол усім прописуеш.
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06.12.2021 11:57 Ответить
И все они оной хитрой народности.
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06.12.2021 11:57 Ответить
Да уж, нацисты в свое время такое вытворяли...
Взять хотя бы этот случай
Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In Nazi Germany, where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.[53]
https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria
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06.12.2021 10:58 Ответить
Нюрнбергский Кодекс специфически направлен не против нормальных вакцинаций, а против экспериментов над людьми. Ни одна "вакцина от ковида" не прошла полного цикла испытаний - это не могло быть по чисто календарным причинам - и потому является экспериментальной химикалией, на которую в полную силу распространяется действие Нюрнбергского Кодекса.
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06.12.2021 11:01 Ответить
Учи матчасть. Современная фармацевтика всегда испытывает лекарства на добровольцах. Нюрнбергский Кодекс направлен против насильственных экспериментов над людьми.
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06.12.2021 12:43 Ответить
Цікаво чому нацисти відмовилися від вакцинації? Може тому, що на початку тридцятих років було засуджено два німецьких лікарі - за те що від так званих щеплень від полімеліту померло 70 дітей і більше 200 важкі побічні наслідки?
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06.12.2021 11:30 Ответить
Навряд чи той випадок з неправильним зберіганням вакцини від туберкульозу так вплинув би на вакцинацію від дифтерії. Хоча, у антиваксерів своя логіка і в 30ті роки вона якось змекалася з нацистською.
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06.12.2021 11:51 Ответить
красный= желтому, так что правила игры уже переписаны.
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06.12.2021 10:51 Ответить
отакі у нас Зеборцуни з коронавірусом:
після вихідних, коли показники знизились , через зниження досліджень, ну бо вихідні - "Перемога" ми виходим з червоної зони"...
і тут бах і вівторок - показники смертності і захворівших зашкалюють і все ніяких виходів з ніяких зон.
і так вже другий рік.
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06.12.2021 10:55 Ответить
Ну приписки же всё это, неужели вы не понимаете ?

Любой независимый аудит приземлит всю ляшковскую банду немедленно на нары, за массовый подлог и фальсификацию.
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06.12.2021 11:02 Ответить
Pfizer не будет делать уколы мРНК в странах, где они несут юридическую ответственность за побочные эффекты.

«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.
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06.12.2021 11:33 Ответить
В принципе, защиты от Нюрнбергского Кодекса нет нигде; он является всемирным. Пфизер и прочие "фармакологи" забыли об этом документе, и сейчас им по ночам снятся толстая верёвка и мыло.
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06.12.2021 11:46 Ответить
БОЯТСЯ, ССУКИ !
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06.12.2021 12:02 Ответить
 
 