Эпидзонирование Украины: в Киеве и семи областях стабилизировались показатели для выхода из "красной" зоны, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 6 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 424. Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (726), Волынской области (653) и Киеве (605).
В девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 5 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 49,2 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в пяти областях.
Также в Украине занято 40,5% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.
По данным Минздрава, показатели в Киеве и 18 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Полтавской области - "оранжевой", в пяти областях - "желтой".
Отметим, что эпидемиологические показатели уже стабилизировались в "красной" зоне г. Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской и Херсонской областях. Но решение по их выходу из "красной" зоны должна принимать Госкомиссия по ТЭБ и ЧС.
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Widespread vaccination pushed cases in the United States down from 4.4 per 100,000 inhabitants in 1932 to 2.0 in 1937. In Nazi Germany, where authorities preferred treatment and isolation over vaccination (until about 1939-41), cases rose over the same period from 6.1 to 9.6 per 100,000 inhabitants.[53]
https://en.wikipedia.org/wiki/Diphtheria
після вихідних, коли показники знизились , через зниження досліджень, ну бо вихідні - "Перемога" ми виходим з червоної зони"...
і тут бах і вівторок - показники смертності і захворівших зашкалюють і все ніяких виходів з ніяких зон.
і так вже другий рік.
Любой независимый аудит приземлит всю ляшковскую банду немедленно на нары, за массовый подлог и фальсификацию.
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.