За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, обнаружили 704 новых случая, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"704 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 21 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 7705 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 306 012", - говорится в сообщении.
Заболели за прошедшие сутки: 414 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 275 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также девять девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 7 месяцев до 15 лет.
Среди умерших: 12 женщин от 44 до 84 лет и 9 мужчин от 37 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 1081 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 268 585 жителей столицы.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 158, в Деснянском и Шевченковском – по 102, в Оболонском районе – 87 случаев.
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3млн население+ приезжие хз сколько ежедневно, и для такого бреда отдельная новость????
0,0011 госпитализировали, и это стало новостью???? Мир окончательно и...ся, или это новости для стада которое мыслить не умеет?? Уже цифру начали разбавлять пневмонией, недотягивает видать.
"Подощревать" подозревать можно вообще всё, что угодно.
Все, кто жил в Киеве в 2019 году, переболели и получили природный иммунитет к новым штаммам.