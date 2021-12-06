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За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, обнаружили 704 новых случая, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от коронавируса в Киеве умер 21 человек, обнаружили 704 новых случая, - Кличко

В минувшие сутки в больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"704 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 21 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 7705 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 306 012", - говорится в сообщении.

Заболели за прошедшие сутки: 414 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 275 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также девять девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 7 месяцев до 15 лет.

Среди умерших: 12 женщин от 44 до 84 лет и 9 мужчин от 37 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 34 больных коронавирусом и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 1081 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 268 585 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 158, в Деснянском и Шевченковском – по 102, в Оболонском районе – 87 случаев.

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Автор: Наталя Джума
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Какая разнарядка пришла от Урсулы, такую и огласил.
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06.12.2021 11:27 Ответить
Не неси бред , ватан 😡
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06.12.2021 11:39 Ответить
Минулої доби до лікарень столиці госпіталізували 34 хворих на коронавірус та 109 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Джерело: https://censor.net/ua/n3303508

3млн население+ приезжие хз сколько ежедневно, и для такого бреда отдельная новость????

0,0011 госпитализировали, и это стало новостью???? Мир окончательно и...ся, или это новости для стада которое мыслить не умеет?? Уже цифру начали разбавлять пневмонией, недотягивает видать.
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06.12.2021 11:38 Ответить
В Киеве не менее 5 миллионов людей (с приезжими), и 140 госпитализированных - это ни о чём: пневмония всегда была и будет.
"Подощревать" подозревать можно вообще всё, что угодно.
Все, кто жил в Киеве в 2019 году, переболели и получили природный иммунитет к новым штаммам.
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06.12.2021 11:53 Ответить
 
 