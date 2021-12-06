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Новости За рубежом
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В прошлом году страны ЕС потратили на оборону рекордные 198 млрд евро

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В прошлом году страны ЕС потратили на оборону рекордные 198 млрд евро

Государства ЕС потратили почти 200 миллиардов евро на оборону в 2020 году, что является самым большим показателем с начала отслеживания этих данных в 2006 году, но общие инвестиции правительств сократились.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", об этом сообщает Европейское оборонное агентство (EDA) в отчете, на который ссылается Reuters.

EDA, агентство ЕС, помогающее правительствам блока развивать их военный потенциал, сообщило, что общие расходы стран Евросоюза, за исключением Дании, не входящей в военные проекты ЕС, достигли 198 миллиардов евро, что на 5% больше, чем в 2019 году.

Расходы на оборону составили 1,5% экономического производства 26 стран ЕС, что является положительным показателем для НАТО, который стремился к 2% расходам для своих союзников. Большинство членов ЕС также являются членами НАТО, но хотят иметь возможность действовать независимо от Соединенных Штатов, когда это необходимо.

Однако в отчете EDA отмечается падение общих расходов, несмотря на оборонный пакт ЕС, подписанный в конце 2017 года, чтобы попытаться объединить ресурсы и положить конец конкуренции между национальными отраслями, которая ослабила предыдущие оборонные усилия.

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"Тенденция к снижению европейских расходов на совместную работу вызывает особую обеспокоенность", – сказал исполнительный директор EDA Иржи Седиви в отчете, в котором было выявлено снижение совместных закупок оборудования на 13% по сравнению с 2019 годом до 4,1 миллиарда евро, что является третьим наиболее низким значением, зафиксированным агентством.

Покупая оборудование в прошлом году, правительства ЕС в основном заключали соглашения самостоятельно, не достигая обязательств, взятых в пакте 2017 года, чтобы чуть более трети таких закупок осуществлялось совместно с другими членами Евросоюза.

В то время, как ЕС также запустил общий фонд оружия, работает над 60 совместными военными проектами и стремится согласовать новые силы быстрого реагирования, инвестиции в оборонные исследования и технологии остаются разрозненными, а странам не хватает сотрудничества, сообщает EDA.

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Топ комментарии
+6
Афганистаном доказано , что большая часть денег уходит не на оборону , а на ПРОЕДАНИЕ бюджета ( зарплаты повыше с кфт для руководства любого проекта)
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06.12.2021 10:42
+2
На европейские армии не стоит надеяться. В НАТО боеспособные армии у США и Турции, а остальные не очень. Политика пацифизма принесла плоды. Бундесвер без танков, когда бомбили Ливию, через пару дней закончились бомбы у европейских ВВС. В Чехии военных считают за придурков, такие понятия, как воевать за свободу с оружием, людям чужды.
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06.12.2021 10:53
+2
Європа витрачає більше коштів на утримння афро-азіатських біженців, пропаганду гейських спільнот, ніж на оборону .
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06.12.2021 10:54
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Афганистаном доказано , что большая часть денег уходит не на оборону , а на ПРОЕДАНИЕ бюджета ( зарплаты повыше с кфт для руководства любого проекта)
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06.12.2021 10:42 Ответить
Європа витрачає більше коштів на утримння афро-азіатських біженців, пропаганду гейських спільнот, ніж на оборону .
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06.12.2021 10:54 Ответить
Цікаво, вони розуміють, кому мають подякувати за ці додоткові витрати?
Збагачуть *****, ***** загрожує, Європа викидає млрди на захист від *****.
Це що, збочена гра, якась?
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06.12.2021 10:43 Ответить
Схопились, а до цього перебували в теплій ванні, як наш Буьачка.
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06.12.2021 10:49 Ответить
На захист від *****? А він на них вже напав?
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06.12.2021 11:37 Ответить
Ойц, а від кого ж вони захищються? Невже від України?
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06.12.2021 12:24 Ответить
Просте питання: хто на них напав?
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06.12.2021 13:13 Ответить
Страны ЕС они в ЕС! У них и Камазы уже по дорогам не ездят !! А у нас так много людей в УКРАИНЕ!!!!!!! это пипец !!!! Говорят при СССР было лучше , при сталине был ПОРЯДОК!!!!!
Ребята нам до ЕС далеко , нам бы не потерять страну, хотя бы с пути в ЕС не сбиться!!!
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06.12.2021 10:50 Ответить
На европейские армии не стоит надеяться. В НАТО боеспособные армии у США и Турции, а остальные не очень. Политика пацифизма принесла плоды. Бундесвер без танков, когда бомбили Ливию, через пару дней закончились бомбы у европейских ВВС. В Чехии военных считают за придурков, такие понятия, как воевать за свободу с оружием, людям чужды.
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06.12.2021 10:53 Ответить
А для чого бомбили Лівію?
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06.12.2021 11:38 Ответить
За державний тероризм. А ти не знав?
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06.12.2021 11:44 Ответить
Не знав. Просвіти. Чув лише, що Каддафі вирішив сам розпоряджатись природніми багатствами своєї країни, вигнавши американців. За що і став "терористом".
ППС. Тобто, якщо твій односельчанин когось вб"є, треба за це спалити повністю все село? Тоді так, згоден.
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06.12.2021 11:50 Ответить
Тема не про Лівію. Але, Локербі, вторгнення до Чаду, підтримка терористів по цілому світу. Власне є інтернет.
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06.12.2021 12:16 Ответить
Так, всі, хто хоче в своїй країні проводити самостійну політику в інтересах СВОЄЇ держави, а не "західних партнерів", автоматично стають тиранами, диктаторами і "спонсорами тероризму". І проти них необхідно відразу застосувати "демократичні бомби" або, на крайній випадок, санкції. Про це я знаю.
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06.12.2021 12:32 Ответить
Підірвати боінг з людьми, це самостійна політика? А вторгнення до сусідньої країни це що? Так можна і кацапів виправдовувати, вони ж діють в ,, інтересах СВОЄЇ держави".
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06.12.2021 13:03 Ответить
А хто їх запрошував до Югославії, Лівії, Сирії чи Іраку? То не вторгнення? Чи "то другоє"?
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06.12.2021 13:11 Ответить
Хай буде так, я не лектор кожному по пунктам розбирати та доказувати, таких 73%. В інтернеті написано, чого бомбардували Югославію. Скабєєва тобі сказала що НАТО агресивний блок, значить так і є.
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06.12.2021 13:19 Ответить
Ага. В інтернеті багато чого написано. Скабєєву жодного разу не слухав і не збираюсь.
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06.12.2021 13:32 Ответить
ПС. В Сірії всім натівським кодлом з найновішим озброєнням не змогли повалити Асада, озброєного ще радянськими Т-55 та МіГ-21. Яка боєспособність?..
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06.12.2021 11:45 Ответить
мабуть велика частина цих грошей була потрачена на виготовлення запчастин ,снайперських комплексів ,комплектуючих, котрі продаються в Росію ?
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06.12.2021 10:54 Ответить
Почитайте сколько стоит новый немецкий пулемет, вы будете удивлены.
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06.12.2021 14:21 Ответить
 
 