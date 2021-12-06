11 крымскотатарских активистов, арестованных из-за встречи адвоката Семедляева, выпустили из изоляторов временного содержания в оккупированном Крыму

11 крымскотатарских активистов, задержанных 23 ноября, во время встречи крымского адвоката Эдема Семедляева выпустили из изоляторов временного содержания (ИВС) в Симферополе и Евпатории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крымскую солидарность.

Вечером 5 декабря истек срок админареста Алима Сулейманова, Кемала Абдуразакова, Алима Алиева, Зекирьи Демерджи, Длявера Ибрагимова, Сеттара Сеттарова, Решата Параламова, Муртазы Фахриева и Сервера Чолакчика, задержанных 23 ноября.

Среди них – двое журналистов "Крымской солидарности" – Алим Сулейманов и Длявер Ибрагимов, а также координатор "Крымской солидарности" – Сервер Чолакчик. Все они отбыли срок в ИВС Евпатории.

Кроме того, вышли на свободу Смаил Абдурманов и Селим Тейфуков. Они отбывали срок в ИВС Симферополя.

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Азизов Руслан — единственный из задержанных во время встречи адвоката Эдема Семедляева, кто не был выпущен вовремя. Его адвокат предоставил ИВС копию решения суда, где указано, что срок его наказания должен отсчитываться с 19:30 23 ноября.

Согласно данному постановлению, арест Азизова должен был истечь 5 декабря.

Администрация учреждения же сослалась на то, что у них подобное решение отсутствует, и они отпустят его только сегодня — в 12:40 дня.

В Симферополе вечером 23 ноября российские силовики задержали активистов, пришедших в здание ИВС, чтобы встретить адвоката Эдема Семедляева. Вечером 24 ноября более 20 крымскотатарских активистов, задержанных у здания ИВС Симферополя, были арестованы по административной статье российского кодекса.

Прокуратура АР Крым и Севастополя открыла уголовное производство по задержанию крымскотатарских активистов.