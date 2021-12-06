Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая является членом Евросоюза, но не входит в НАТО.

Об этом в интервью изданию Handelsblatt сообщил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ.

"Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все же захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине немного ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не членом НАТО", - отметил он.

В то же время, сообщил Ишингер, он не верит в возможность военного вторжения России в Украину.

"В Москве знают, что цена за это будет намного выше выгоды", - добавил глава Мюнхенской конференции.

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