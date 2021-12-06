Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Ишингер
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Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая является членом Евросоюза, но не входит в НАТО.
Об этом в интервью изданию Handelsblatt сообщил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ.
"Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все же захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине немного ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не членом НАТО", - отметил он.
В то же время, сообщил Ишингер, он не верит в возможность военного вторжения России в Украину.
"В Москве знают, что цена за это будет намного выше выгоды", - добавил глава Мюнхенской конференции.
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Цель тех кто поставил ЗЕ, скрыто саботировать реформы и курс на запад, при этом постоянно громко заявляя на словах что мы туда хотим.
А позже, сказать что нас туда не берут поэтому давайте будем нейтральными (как в 90-е). Естественно мы понимаем что это означает быть под рашкой только неофициально, и исполнять все ее прихоти- посмотрите под чьим контролем оказалась серая зона на фронте, после "разведении" от ЗЕ. ЗСУ ушли с укрепленных позиций чтоб создать буферную зону но рашка тут же ввела туда свои дрг и снайперов, как и предупреждали адекватные люди. Так же хотят сделать и с Украиной- только "развести" лохов по-крупному
А дальше за Украиной - Польша, так что не катит.