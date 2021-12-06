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Новости За рубежом
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НАТО (8945) Путин (29862) Финляндия (772) Евросоюз (15886) Ишингер (10)

Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая в ЕС, но не в НАТО, - глава Мюнхенской конференции Ишингер

Украине следует ориентироваться на Финляндию, которая является членом Евросоюза, но не входит в НАТО.

Об этом в интервью изданию Handelsblatt сообщил глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер, передает Цензор.НЕТ.

"Президент России Путин считает, что занимает оборонительную позицию. Им давно движет страх, что Америка все же захочет принять Украину и Грузию в НАТО. Это красная линия для России. Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине немного ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не членом НАТО", - отметил он.

В то же время, сообщил Ишингер, он не верит в возможность военного вторжения России в Украину.

"В Москве знают, что цена за это будет намного выше выгоды", - добавил глава Мюнхенской конференции.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Вот не надо подыгрывать москве!
Украина будет в НАТО! Иначе от этой красной чумы,совок 2.0, не сдыхаться
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06.12.2021 11:07
+49
Зачем цитировать придурков??? Поёт явно с голоса Кремля .
в Финляндии 5,5 млн жителей и холодно
В УКРАИНЕ 40 млн жителей и плодородная земля, территория равнаФранции
НА ЭТУ ТЕРИТОРИЮ ВСЕГДА БУДЕТ ЗАГЛЯДЫВАТЬСЯ АГРЕССОР
ТОЛЬКО НАТО !!!
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06.12.2021 11:09
+42
Сколько потеряла Финляндия пойдя на встречу СССР о нейтральности!!! Как Сталин обобрал Финляндию. Данный вариант неприемлем для Украины!!!
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06.12.2021 11:08
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эти жирные бюргеры с заплывшими мозгами, забыли историю и так ничему не научились!
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06.12.2021 13:16 Ответить
Финляндизация Украины. Об этом говорили еще на выборах 2019
Цель тех кто поставил ЗЕ, скрыто саботировать реформы и курс на запад, при этом постоянно громко заявляя на словах что мы туда хотим.
А позже, сказать что нас туда не берут поэтому давайте будем нейтральными (как в 90-е). Естественно мы понимаем что это означает быть под рашкой только неофициально, и исполнять все ее прихоти- посмотрите под чьим контролем оказалась серая зона на фронте, после "разведении" от ЗЕ. ЗСУ ушли с укрепленных позиций чтоб создать буферную зону но рашка тут же ввела туда свои дрг и снайперов, как и предупреждали адекватные люди. Так же хотят сделать и с Украиной- только "развести" лохов по-крупному
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06.12.2021 13:51 Ответить
Этот ***** -ИШИНГЕР, при этом забыл сказать , что Финляндия практически не принадлежит Финляндии , а Финляндия принадлежит Путину и России!! ТАМ всЁ, в Финляндии буквально Всё, подчинено требованиям Росиии и лижут они жопу до блеска Пуйлу, в Финляндии, лишь бы получить в России ,российский лес-дрова, для работы своих дерево-перерабатывающих фабрик!! Кроме того согласен с САГАЙДАЧНЫМ, что фины просрали 40 тыс кв.км. своей территории России и не сорятся с Пуйлом в надежде повернуть хоть часть этих территорий!! Нам же Украине Российские дрова и территории и на хрен не нужны!Этот обжиревший боров, ИШИНГЕР наверное забыл , что если бы не огромная помощь США , то все немцы жо сих пор ходили бы голыми и босыми, как после войны и ковырялись бы в развалинах Рейха!!!! Пусть посоветует СВОЕЙ НИЩЕЙ -Германии выйти из НАТО .и я уверен , что через месяц Германию окупируют Путинские войска!!! Легко жить ,за счёт США и звиздеть всякую хрень!!
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06.12.2021 14:04 Ответить
Ішінгер орієнтується на рашиста,може проходити на,,,мацкваабад ,Фінляндія допоможе Україні ,у випадку рашистської окупації ,так само.як покійнику прививка від "ковід"
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06.12.2021 14:40 Ответить
Дальше Финляндией море.
А дальше за Украиной - Польша, так что не катит.
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06.12.2021 14:42 Ответить
кажется я что то недавно читал что швеция и финляндия после этих дел УКРАИНЫ срашэн ********** хотят пересмотреть свой внеблоковый статус.....
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06.12.2021 14:47 Ответить
ТАК І Є....ПРОСТО ЛЮДЕЙ ШУГАЮТЬ КОВІДОМ ТА РОСІЄЮ....СТАДО ВІРИТЬ ВСЬОМУ
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06.12.2021 14:54 Ответить
Не погоджуюсь. Нам треба в НАТО.
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06.12.2021 16:26 Ответить
Як на мене, Україні краще орієнтуватися на Норвегію, яка є членом НАТО, але не входить до ЄС.
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06.12.2021 21:01 Ответить
Ну что ж, все идет своим чередом и консервы продолжают вскрываться...а почему бы, в угоду московии, самой немчуре не выйти из НАТО и ориентироваться на Финляндию???
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06.12.2021 21:55 Ответить
как были фашистами, так и остались
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07.12.2021 00:47 Ответить
Да бундес просто давит жаба: по Потсдамскому договору Кёнигсберг отдавался СССР в АРЕНДУ(!) на 50 лет! Какая территориальная целостность Украины...
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30.01.2022 17:02 Ответить
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