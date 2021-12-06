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Новости Происшествия
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СБУ (18690) Куликовский Денис (19)

СБУ ищет пострадавших от действий палача "Изоляции" Куликовского и свидетелей его преступлений

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

СБУ ищет пострадавших от действий палача

СБУ расследует уголовное производство по одному из бывших главарей так называемой "ДНР", который возглавлял незаконную тюрьму "Изоляция" Денис Куликовский. Под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе спецоперации контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в Киеве.

Установлено, что он руководил тюрьмой боевиков, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода во временно оккупированном Донецке. Туда террористы свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям злоумышленника к людям оказывали насилие и психологическое давление.

Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.

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Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

– ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

– ч. 1 ст. 260 (участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях),

– ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц),

– ч. 2 ст. 149 (получение и укрывательство человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника.

Поэтому СБУ обращается к людям, которых незаконно содержали в тюрьме "Изоляция", пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить Главному следственному управлению СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093 ) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Автор: Анастасія Потіха
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А не проще, при попытке к бегству, привести приговор в исполнение и объявить о этом на всех языках по всем СМИ????
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06.12.2021 11:32 Ответить
таки да..но это после приговора к 15 годам...
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06.12.2021 11:33 Ответить
6 років дадуть умовно))
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06.12.2021 11:45 Ответить
завтра нарик на таксиста поменяет и двух праституток, цемаха подарил, судьи в Гааге на ушах стояли, а этого отдадут с новыми фильмами квартал 95.
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06.12.2021 15:19 Ответить
Асєєва їм мало ?
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06.12.2021 11:48 Ответить
Нет. Пусть помучается гад. Надеюсь в украинской тюрьме ему объяснят что он был не прав
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06.12.2021 11:50 Ответить
что нельзя было фото без маски поставить?
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06.12.2021 11:32 Ответить
Так вони "шукають" постраждалих.
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06.12.2021 12:16 Ответить
Мене більше всього дивує - що він робив у Києві? Він же був певен, що його тут не чіпатимуть. А для такої певності потрібен "дах".
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06.12.2021 11:37 Ответить
Приїхав як-раз після обрання Клоуна, 2019 році. Мабуть затримали коли Асєєв і волонтери його вирахували.
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06.12.2021 11:50 Ответить
Ищут свидетелей, которые потом могут чудесным образом стать обвиняемыми если под пытками слили секретную информацию.
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06.12.2021 11:39 Ответить
против всех пострадавших и свидетелей, которых найдут, будут открыты уголовные дела. такие времена.
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06.12.2021 11:39 Ответить
как оно сюда заехало???
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06.12.2021 11:44 Ответить
По обмену опытом, кат на ката.
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06.12.2021 11:45 Ответить
Короче отпускайте, она не в чем не виноватая.
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06.12.2021 11:47 Ответить
Агент СБУ который два года гулял в Киеве. Кто найдется настолько храбрый чтобы катать на него заявы?
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06.12.2021 11:51 Ответить
Це вже щось схоже як порушити справу про держпереворот, а потім вже шукати хто ж його організатори і причетних.
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06.12.2021 12:02 Ответить
 
 