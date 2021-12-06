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Зеленский прибыл с рабочей поездкой на восток Украины: Примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины и вручит государственные награды военнослужащим.
Зеленский также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручении боевых флагов военным частям ВСУ.
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+21 саша паламарчук
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Взагалі, як людина, що 4 рази відкошувала від армії може говорити щось солдатам? Я не розумію.
Не смішно. Тривожно за долю країни. Дай боже витримки бійцям!
В Kharkov Palace 5* 5 декабря, открылось первое в Харькове легальное казино Shangri La. Оно принадлежит международной компании Storm International. Об этом сообщает издание Status Quo.
Красную ленточку перерезали основатель Storm International Майкл Боттчер и Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. В числе активов DCH - отель Kharkiv Palace 5*, где разместилось казино.
Казино Shangri La находится на первом этаже Kharkiv Palace 5* в помещении, специально предназначенном для этого согласно изначальному проекту здания.
И все бы ничего ... Но... 5 декабря, Александр Ярославский празднует день рождения. Традиционно этот день группа DCH отмечает знаковыми бизнес-событиями. Так, в 2009 году это было открытие стадиона, в 2011 - Kharkiv Palace 5*, в 2019 г. - музея Евро-2012. В этом году, кроме открытия казино, 5 декабря также состоялось подписание контракта на строительство логистически-сортировочного хаба "Укрпочты" на территории бизнес-парка высоких технологий "Экополис ХТЗ", идейным вдохновителем и инвестором которого является конечно же Ярославский....
Так же ходят упорные слухи на посещение сего места преЗЕдентом...но это так...на уровне сплетен)))
Типа лизните мне,я вас награжу,Порошенко плохой