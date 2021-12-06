Зеленский прибыл с рабочей поездкой на восток Украины: Примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия Вооруженных Сил Украины и вручит государственные награды военнослужащим.

Зеленский также примет участие в церемонии присвоения почетных наименований и вручении боевых флагов военным частям ВСУ.

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