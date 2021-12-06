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Новости Политика Украины
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поздравление (1030) посольство (1045) США (23197) День Вооруженных сил Украины (24) ВСУ (5157)

США благодарны всем, кто служил и служит ради защиты Украины, – посольство. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство США поздравило украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посольство сообщает в Twitter.

"От имени посольства США и тысяч американских военных, которые проходили и проходят обучение вместе с украинскими солдатами и офицерами, поздравляю с Днем Вооруженных сил Украины. Мы благодарны всем, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваши самопожертвование и храбрость стали примером для всех", – сказала старший представитель Министерства обороны США, атташе по вопросам обороны полковник Бриттани Стюарт.

По ее словам, США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, она добавила, что российская агрессия против Украины продолжается.

Также читайте: Сегодня - День Вооруженных сил Украины. Поздравления руководства армии с праздником. ВИДЕО

"Сегодня мы чтим тех, кто погиб или получил ранения, и мы приветствуем тех, кто продолжает защищать Украину. У Украины нет лучшего партнера, чем США", - добавила Стюарт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
Велика вдячність та повага за поздоровлення.
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06.12.2021 12:14
+18
За всіх не не говори...Респект посольству США,за привітання ЗСУ.
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06.12.2021 12:13
+14
Бріттані респект!
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06.12.2021 12:09
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Нам от вашей благодарности не холодно-нежарко ,ракеты давайте ,это будет лучей благодарностью и конечно ХАТУ в НАТО ,НАТО в ХАТУ ...
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06.12.2021 12:08 Ответить
В очередь, зебобик, в очередь. Какие ракетыколь мозгов нет?
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06.12.2021 12:12 Ответить
Ну не надо откровений то что ты безмозглый идиот никто и не оспаривает ...
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06.12.2021 12:15 Ответить
Для оспаривать нужен разум. А с твоим тухесом оспаривать не получится. Один звук неприличный получается.
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06.12.2021 12:19 Ответить
И кто же это тебя так поимел ,шо ты стал идиотом ?
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06.12.2021 12:25 Ответить
Я ж говорю, используй глушитель когда издаешь звуки и буквы. Окружающие спасибо скажут.
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06.12.2021 12:28 Ответить
Заглушить тебя ? Не, не буду тебя природа и так приглушила некисло ..
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06.12.2021 12:31 Ответить
Тухесом неудобно читать и вникать, это верно. Ты должен помочь пострадавшему органу. Регулярные тренировки должны пойти на пользу. Но чтобы не дошкулять окружающим, глушитель не повредит. Используй его по назначению и да пребудет с тобой тухес с глушителем
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06.12.2021 12:38 Ответить
Ну я бы конечно помог но беда в том ,что у тебя мозг отсутствует как орган ...
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06.12.2021 13:00 Ответить
А что тухес может, кроме как издавать неприличные звуки? Так что пред предложением кому-либо помощи, имеет смысл убедиться в том, что помогать будешь не тухесом.
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06.12.2021 13:29 Ответить
Не, я не по этим делам ****** пусть тебе кто-то другой помогает ..
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06.12.2021 14:00 Ответить
Вот видишь, твой тухес мыслит категориями, которые здесь вообще не упоминались. Но у кого чего болит, тот о том и говорит. Твой тухес - не исключение. Но оставлю тебя с ним наедине и удалюсь из этого "аншлага", в котором скучно и неинтересно. Удачи вам с тухесом.
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06.12.2021 14:04 Ответить
Правильное решение , хотя слиться пораньше было-бы ещё лучше ..
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06.12.2021 14:18 Ответить
Верно. Оставим тухесу тухесово. И пусть будет так всегда.
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06.12.2021 14:20 Ответить
Да будет СВЕТ, сказал электрик и перерезал провода .
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06.12.2021 14:23 Ответить
Аминь.
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06.12.2021 14:24 Ответить
Дуже просте питання -Де українські ракетні програми ???)))
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06.12.2021 12:15 Ответить
А эти программы разрабатывают или Вы желаете что бы Американцы их сначала Вам написали????
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06.12.2021 12:18 Ответить
Ні,зелена пліснява просто їх згорнула і відтермінувала на невизначене майбутнє !!!))
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06.12.2021 12:21 Ответить
Так делал Януковичь с проэктом Гром И Сапсан.
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06.12.2021 14:42 Ответить
За всіх не не говори...Респект посольству США,за привітання ЗСУ.
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06.12.2021 12:13 Ответить
Респекты и поздравления не собьют ни одного самолёта и не спалят ни одного танка ,но ты по причине умственной неполноценности видимо этого не знаешь ..
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06.12.2021 12:20 Ответить
Ты знаешь элементарная благодарность это минимум что может сделать нарид после упрёков в дармоедстве
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06.12.2021 12:28 Ответить
На вихід.
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06.12.2021 12:14 Ответить
Та иди куда хочешь ,хоть на ,хоть в никто не держит ..
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06.12.2021 12:21 Ответить
Бріттані респект!
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06.12.2021 12:09 Ответить
У ху@ла нет шансов . Сегодня 2021-й год .
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06.12.2021 12:09 Ответить
Велика вдячність та повага за поздоровлення.
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06.12.2021 12:14 Ответить
не в афганских чурбанов надо было миллиарды вкладывать. А за поздравления спасибо!
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06.12.2021 12:15 Ответить
Ну просеяли . И это хорошо .
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06.12.2021 12:20 Ответить
Вот когда нарид посидит в окопах он жопой прочувствуют благодарность к ВСУ. А пока скот живёт и за коммуналку переживает , а должен за 120 калибр переживать
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06.12.2021 12:33 Ответить
А куди це здриснув чотирикратний бігун від призову, чому не вітає воїнів?
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06.12.2021 12:33 Ответить
Та воно йому треба? Він напевно Лєнкі дрючок в рот кидає. То цікавіше заняття.
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06.12.2021 16:36 Ответить
Амери, які ви гарні! Дякуємо.
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06.12.2021 12:34 Ответить
І це є надійні друзі, які в самий важкий час підставили своє плече. З ними ще Канада, Польща, Литва, Естонія і Латвія. Можливо ще є 5-10 дружніх країн. А потвори, в людській подобі - кацапи, прикидалися братами і постійно тримали за спиною сокитру, а в кишені ніж і "новічок".
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06.12.2021 12:35 Ответить
Українці щиро вдячні за можливість пліч опліч бути із союзниками у війні Московії проти України
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06.12.2021 12:35 Ответить
Дякуємо за підтримку.
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06.12.2021 12:57 Ответить
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06.12.2021 14:25 Ответить
Дякуємо американцям!
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06.12.2021 14:26 Ответить
Це ті американці, які на нас напали. Ех, якби їх було більше
Щиро дякую, друзі !
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06.12.2021 14:59 Ответить
чего то как то не так, бздунишка байден так же перед выводом войск из афганистана говорил.. ай яяя ай кончилось лЭто
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06.12.2021 15:01 Ответить
А бздунишка ***** чего там из бункера шепчет? Кинул ссыкло армян в карабахе
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06.12.2021 15:07 Ответить
да все то так - но газ летит уже из дупла
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06.12.2021 15:11 Ответить
Из тваво дупла только швабру можно вытащить, но при ***** никак
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06.12.2021 15:28 Ответить
ты хотел сказать - не выходит твой язык из дупла байдена
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06.12.2021 15:35 Ответить
Всё понятно, можешь не продолжать, всем сразу видно, горловское нетрадиционное)) петух, в общем
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06.12.2021 16:12 Ответить
нюхай отвІр , прощай пустышка
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06.12.2021 16:20 Ответить
Шо петушок, бомбит?)
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06.12.2021 16:39 Ответить
Нажаль у випадку вторгнення Московії в Україну США будуть допомагати нам як маджахедам Афганістану, трохи Стінгерів, трохи Джавелінів, може ще трохи Хамерів, про іншу зброю мова не йде, все для партизанської війни. Бо озброювати Україну в яку вторглися кацапи серйозною зброєю (гелікоптери, ППО, літаки) це означє оголосити війну Кремляндії, а обмінюватися ядерними ударами з кацапами в плани США не входить

Хочеш миру - готуйся до війни

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06.12.2021 15:22 Ответить
Даже при такой помощи оркам-оккупантам Украина окажется гораздо печальнее военной авантюры в Афганистане. Теперь не будет в их армиях насильно призванных юношей со стран Балтики, Молдовы, Грузии, Украины.
А вот количество трупов орков зашкалит. Что приведет к массовым волнениям и утрате бредоносной Московией контроля над Сибирью.
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06.12.2021 16:36 Ответить
Все це зрозуміло, але краще сильна армія сама присутність якої тримає ворога на кордонах - це допоможе запобігти тисячним жертвам серед вояків і громадян України. На жаль кацапи володіють інформацієй що вже два роки з 2019 го від обрання зеленського ЗСУ серйозно не озброювались, ракетна програма була провалена, антивійськові накази зеленського і ліквідування аеророзвідки послабило ЗСУ.
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06.12.2021 17:11 Ответить
московия на Украину не сунеться . будут обстреливать с Донбасса и вредить через своих агентов в правительстве . Это их единственный способ .
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06.12.2021 19:08 Ответить
Краще вже так, ніж взагалі без допомоги.
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06.12.2021 16:37 Ответить
Спасибо воинам США за поддержку!!!
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06.12.2021 17:08 Ответить
внимательно посмотрели на фотографию американских военнослужащих , отвлеклись от бравадных заявлениий и рабских поклонов , представили как такое гендерно выровненное подразделение с ожирением и прычосками может противостоять кацапской орде и китайской навале ?
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06.12.2021 19:05 Ответить
 
 