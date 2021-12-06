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Новости Политика Украины
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Азовское море (1577) Керченский пролив (414) корабль (1926) НАТО (8945) Порошенко (19365) Путин (29862) Россия (91288) трибунал (247) Керченский мост (339)

Украина должна обжаловать в Морском трибунале фактическую аннексию Азовского моря, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна обжаловать в Морском трибунале фактическую аннексию Азовского моря, - Порошенко

Украина должна обжаловать в международных судах фактическую аннексию Россией Азовского моря.

Об этом в интервью французскому изданию L’express сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"В ноябре 2018 года три украинских корабля были захвачены российскими войсками в Керченском проливе. После этой истории ни одно украинское судно не может зайти в Азовское море, где расположен порт Мариуполя. Это недопустимо", – возмутился Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро"

"Украинский президент должен подать жалобу в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, чтобы засвидетельствовать нарушение Россией морского права и потребовать возвращения украинских рыболовов и кораблей в эти воды. Владимир Путин снова идет настолько далеко, насколько может. К счастью, в этом районе теперь присутствуют корабли НАТО, чтобы не дать ему аннексировать и все Черное море", – отмечает Порошенко.

Пятый Президент также предостерег Зеленского от прямых переговоров с Путиным без участия союзников.

"Имея определенный опыт переговоров с Путиным, я считаю его предложение идти в одиночку, без поддержки европейцев и американцев, очень наивным. Кроме того, нам не о чем договариваться, кроме уважения к нашему суверенитету. На востоке Украины происходит не внутренний конфликт или сепаратистское движение, а военная агрессия со стороны России. Его вдохновителем является Владимир Путин", – убежден Петр Порошенко.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+26
Пи ньому було подано до міжнародних судів немало позовів проти росії-окупанта.
Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?
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06.12.2021 12:09
+19
Як в судах відстоювати своє право на користування акваторією морів, якщо денонсувати договір?
Подоляківські такі кумедні. Працюють чисто на недоумковатих лохів.
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06.12.2021 12:15
+16
А он и делал. Знаменитый Азовский поход катеров именно для этого и был предназначен. За что ***** и получил новую порцию дел в Морском трибунале в Гааге и новую порцию санкций. Заодно был сорван намечающийся договорняк между Трампом и *****м. Только вот зебилам по Г+Г этого не разжевали.
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06.12.2021 12:34
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Правила форума Совет форумчан
Пи ньому було подано до міжнародних судів немало позовів проти росії-окупанта.
Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?
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06.12.2021 12:09 Ответить
Наприклад, той, що Україна подавала проти росії в міжнародний морський трибунал після захоплення бандою пуйла українських моряків.

Відповідь на моє питання буде?
"Скільки нових позовів було подано проти раши при патріоті Зєлі?"
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06.12.2021 14:40 Ответить
В Пожаруна немає права на питання, тому що він не відповідає на моє.
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06.12.2021 14:53 Ответить
Не відкривайте.
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06.12.2021 15:04 Ответить
Сам же він і здав Азов разом з Зеркаль, не денонсувавши договір з РФ. Тепер скиглить.
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06.12.2021 12:13 Ответить
Як в судах відстоювати своє право на користування акваторією морів, якщо денонсувати договір?
Подоляківські такі кумедні. Працюють чисто на недоумковатих лохів.
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06.12.2021 12:15 Ответить
відстояли? так отож
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06.12.2021 12:22 Ответить
Подякуйте свому Зєлі, який все зливає в унітаз. Окрім бабла, яке він никає по офшорах.
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06.12.2021 12:23 Ответить
Дуже просто - Україна розриває(денонсує) договір про спільне з РФ використання Азовського моря, після чого подає в суд на блокування нашої керченської протоки між нашим містом Кеч і нашим островом Тузла рашистськими кораблями, а також на те що рашистські кораблі плавають в наших територіальних водах, виграє справу і стягує з параші гроші за кожен день, місяць і рік блокування.
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06.12.2021 12:22 Ответить
Ви юрист?
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06.12.2021 12:27 Ответить
ні, офісний працівник.
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06.12.2021 12:28 Ответить
Зрозуміло.
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06.12.2021 12:29 Ответить
Ну так і не лізь у "морські" справи! (особливо коли вони стосуються "міжнародного морського права)! Пояснюю "на пальцях": Після денонсації договору:
1) Росія оголошує Керченську протоку своїми територіальними водами
2) Виставляє там свої пункти прикордонної охорони і розвертає сили по охороні та контролю протоки (завадить цьому не може ніхто)
3) почне дерти плату за прохід з усіх суден що там проходять (за прикладом "маякового збору" на Босфорі) а також ще а щось Відмовляться платить - не буде пропускать
В результаті зменшиться судноплавство в тому регіоні для кораблів взагалі і для суден що ідуть у той же Маріуполь - зокрема І що тоді будемо робить з продукцією того ж його металургійного комбінату?
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06.12.2021 13:05 Ответить
1. Росія вже давно оголосила Керченську протоку своїми тер. водами
2. Керченська протока охороняється і контролюється катерами ФСБ і російськими військовими кораблями.
3. Росії брати плату за проходження кеченської протоки мішає тільки те, що ніхто не визнає Керчеську протоку російськими тер. водами і тоді росію будуть чекати суди проти всіх хто заплатив або не зміг пройти через Керченську протоку + міжнародні морські санкції, наприклад росію не будуть пропускати через Босфор, Дарданели, Гібралтар, . Керченська протока постійно перекривається через навчання РФ і судноплавство через неї вже давно зменшилося в рази. Ви застряли десь в 2016 році.
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06.12.2021 13:19 Ответить
А ти пропонуєш їм "полегшить справу" - надать формальний привід для постановки питання у міжнародних установах про визнання Керченської протоки "територіальними водами Росії"? Адже саме цей договір цьому заважає!!!Я (на відміну від тебе) - не "офісний працівник" а колишній військовий юрист тому трохи тямлю в тому що пишу!
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06.12.2021 13:40 Ответить
Ти як військовий юрист мав би знати що статус Керченської протоки регулює не стільки Українсько-російський договір про спільне використання Азовського моря, а в першу чергу визнання кордонів України, росією, ООН і міжнародними договорами по морському праву. І поки інші держави признають Україну в її нинішніх кордонах, поти і Крим, Керченську протоку будуть визнавати територією України А чому по вашому росія не поставила питання у міжнародних установах про визнання Кримського півострова територією росії, якийсь договір заважає? Ні тому, що ніхто не визнає суверенітет росії ні над кримом, ні над керченською протоком, ні над нашими територіальними водами азовського моря.
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06.12.2021 14:23 Ответить
Я тобі вже радив не лізти у ті справи у яких не тямиш! Я хоч і не вчив спеціально міжнародне морське право але що таке "міжнародне право" (а морське - його складова частина) я знаю так що не треба мені розказувать "почім в Одесі рубероїд"! Що з того що Крим визнають українською територією? Росія там зараз робить що хоче А от якщо вони почнуть "бикувать на всю котушку" у Керченській протоці то їм можуть "перекрить кисень" на Босфорі Дипломати говорять не все що думають і знають і не все пишуть "Дипломатия - система недомолвок и умолчаний"
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06.12.2021 14:57 Ответить
Він позитивний блогер Сірьожі Лєщєнка.
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06.12.2021 14:14 Ответить
так просто і швидко лише в казках буває
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06.12.2021 12:27 Ответить
Был подробный анализ про эту чушь. Попробуйте пользоваться Гуглом
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06.12.2021 12:36 Ответить
А он и делал. Знаменитый Азовский поход катеров именно для этого и был предназначен. За что ***** и получил новую порцию дел в Морском трибунале в Гааге и новую порцию санкций. Заодно был сорван намечающийся договорняк между Трампом и *****м. Только вот зебилам по Г+Г этого не разжевали.
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06.12.2021 12:34 Ответить
А что тебе, падаль, мешало бороться за Украину, воевать за страну и подавать в суды, а не киздеть по кремлевской методичке здесь? Большая любовь к *****? Почему кто то должен был отдавать свою жизнь за Украину, чтобы тебе, мразь *************, здесь сделали "красиво" . Прежде чем за 1,20 рублей здесь своим вонючим руцким ртом что-то похабить- пойди докажи всему миру , какой ты патриот страны. Потом мы все посмотрим, что ты запоешь.
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06.12.2021 12:50 Ответить
Какая же ты гадость *************, не пиши тут, не услышишь про себя то, чего ты реально достоин.
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06.12.2021 15:01 Ответить
Не меряй,урод, всех по своей продажности! Только конченные ********* и зеленодрочеры тут срут за деньги. А найдешь, где деньги Порох платит- хоть сообщи))))) А то сколько лет пи..т такие как ты, а все никак никто не расскажет- где же платит Порошенко)))))

А лучше всего- иди, тварь,на йух, и побыстрей, заколебал ты тут всех своими высерами.
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06.12.2021 15:51 Ответить
час...не вистачило часу, адже підготовка таких позовів потребує часу, але...з'явився Зєля....
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06.12.2021 13:40 Ответить
станцуй лучше)))
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07.12.2021 19:02 Ответить
А чего-же ты не оскарживал ????????????????
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06.12.2021 12:09 Ответить
он поход на лодках рыболовных осуществил...
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06.12.2021 12:13 Ответить
он не бездействовал, он сразу на капу нажал, скрипач свидетель!
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06.12.2021 12:17 Ответить
Повторю. А он и делал. Знаменитые Азовские походы катеров именно для этого и был предназначены. За что ***** и получил новую порцию дел в Морском трибунале в Гааге и новую порцию санкций. Заодно был сорван намечающийся договорняк между Трампом и *****м. Только вот зебилам по Г+Г этого не разжевали.
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06.12.2021 12:37 Ответить
огласите конкретный список и где там про азовское море?
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06.12.2021 12:10 Ответить
За минулої влади блищала зіркою в різних міжнародних позовах проти паРаши Лана Зеркаль.
Зараз її не видно і не чути.
Зірки горять тоді, коли їм ХТОСЬ дає можливість сяяти.
Зараз дві звізди - Зєля і Єрмак.
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06.12.2021 12:12 Ответить
І шо? Капшо. Курка насрала, буде харашо. Ото і все.
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06.12.2021 12:14 Ответить
Україна ВИГРАЛА в міжнародному трибуналі проти паРаші, але Зєля, як завжди догодив пуйлу і терміново пішов на обмін. А треба було трохи зачекати, щоб макнути пуйла.
Але подоляківським нульовкам дана команда кукурікати про курей, які на них насрали.
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06.12.2021 12:18 Ответить
квохчіть далі про ох..єнні перемоги
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06.12.2021 12:23 Ответить
Які перемоги у вас із Зєлєю?
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06.12.2021 12:24 Ответить
Казламордое, шло бы ты отсюда
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06.12.2021 12:31 Ответить
а який ...уй має подавати ці позови?
ти подавав, за нафту, яку качають кацапи?
ні.
ти подав позов на втрачені трільйони від анексії криму?
ні.
ти виставив рахунок за обвал економіки через війну на донбасі?
ні.
і ти хочеш щоб безхребетне, продажне та аморальне чмо зробило те, чого ти не зробив?
башкою свою треба було думати коли ....дараси з твого оточення крали все що не так лежить. служив би Україні ще кілька термінів, а так вибач. ти сам, особисто все просрав....
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06.12.2021 12:16 Ответить
за нафту не пам'ятаю, але за газ "на вишках Бойка" разом з ними - позов було подано. За анексію Криму - також; і навіть нещодавно була інфа, що позовні вимоги збільшені вже урядом Зе.
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06.12.2021 12:32 Ответить
я не люблю сперечатись. люблю цифри, а їх нема. так що бувай
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06.12.2021 12:35 Ответить
цифри в гуглі. Але тільки для того юзера, хто хоче розібратися. А хто хоче брехати (приміром, такі ж самі зебіли, як і ти, 73/43%-ний) - гугл не допоможе. Тим більше, якщо ви всі, зебіли, навіть не хочте поритись в пам'яті і пригадати старі інфи.
Так що справді - мої нагадування для вас всіх 73/43%зебілів зайві. Але дотримуюсь принципу: якщо є брехня - то її треба (по можливості) спростувати. Шкода, що такі мої принципи мене підводять (подекуди) і я впрягаюсь в безрезультативні (в кінцевому випадку) суперечки. Справді, з тобою цього робити не слід.
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06.12.2021 12:42 Ответить
дуже багато таких х...йланів я ти, які в неті сидять щоб когось образити та показати себе розумним.
а тому 1, я і дружина голосували за пороха а такі у ...їбани як ти вибрали моню.
2, в гуглі є все а в бюджеті України нема ні...уя з того про що я писав.
3. якщо хочеш побачити живого долбо....оба, підійди до дзеркала.
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06.12.2021 12:55 Ответить
дебіл брехливий, які ще тобі цифри в держбюджеті мають бути стосовно позовів в міжнародні суди проти касапів?
та пішов ти зі своїм дебілізмом наQ
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06.12.2021 13:23 Ответить
4. в гуглі є що Україна не може подавати позови по відшкодуванню за крим, а це більше трильйона гривень бо цим самим (признає) дасть згоду на анексію. а саме, продасть крим росії. а де ти там щось читав, не знаю
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06.12.2021 13:08 Ответить
Після цієї історії жодне українське судно не може зайти в Азовське море, де розташований порт Маріуполя. Джерело: https://censor.net/ua/n3303531

Что он несёт?
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06.12.2021 12:19 Ответить
"После этой истории ни одно украинское судно не может зайти в Азовское море, где расположен порт Мариуполя. Это недопустимо", - возмутился Порошенко. (с)
Ну-ка, Петр Лексеич, перечисли суда торгового флота Украины, кроме единственного "Нибулон макс" и землесоса "Меотида", который и так работает на Азовском море. Что, есть затруднения? Ещё бы! Такого флота просто не существует в природе.
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06.12.2021 12:21 Ответить
він веде мову не лише за торговий флот, а й за судна ВМС ЗСУ.
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06.12.2021 12:23 Ответить
Это иное дело! Тогда он должен был употребить определение "корабли"!
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06.12.2021 12:25 Ответить
наскільки я розумію, це недоліки перекладу.
До речі, ще один доказ того, що державною мовою може бути лише одна... Бо при перекладі завжди будуть помилки; в одних випадках принципові, в інших - несуттєві...
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06.12.2021 12:35 Ответить
Корабли и не пытаются заходить. Если бы попытались, зашли бы без проблем как "Корец" и "Донбасс"в своё время.
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06.12.2021 12:37 Ответить
це не той преЗЕдент, який буде оскаржувати касапів і подавати позови. Він навіть не буде допомагати цивілізованому світу виявляти та засуджувати всі інші злочини касапів, *****. Приклад: повернення касапам Цемаха, зливу-зради спецоперації з захоплення "вагнерівців", врешті, політичні переслідування ворогів ***** (і Пороха, в т.ч.), тощо - наочніше не буває.
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06.12.2021 12:22 Ответить
Морской трибунал ООН разбирается с данньім делом , но процесс єтот на несколько лет. Неужели Порошенко не в курсе ?
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06.12.2021 12:25 Ответить
О!, перший зебіл тут на гілці, який згадав про те, що з-за Пороха позови були і розглядаються в міжнародних судах!
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06.12.2021 12:48 Ответить
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06.12.2021 12:26 Ответить
Порошенко такой же украинофобский ***** как и ты!))
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06.12.2021 14:44 Ответить
домовляйтеся з турком,
що Босфора для кацапів- нема !
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06.12.2021 12:30 Ответить
Петя булочник не оставляет попыток выдать себя за политика державного ривня.
Может это нужно было делать во времья президенства бездароно просранном?
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06.12.2021 12:32 Ответить
Сотня "Нептунов" перевесят ЛЮБОЕ "оскарження"!
Рашка понимает только СИЛУ.
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06.12.2021 12:32 Ответить
Порпошенко надо было отменять все договора по Азовскому морюв 2014 году. Азовское море после этого стало бы нейтральными водами как и Черное море, и туда мог бы заходить флот НАТО.
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06.12.2021 12:33 Ответить
Згідно яким нормам міжнародного права ВНУТРІШНЄ Азовське море мало би такий самий статус, як і Чорне?
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06.12.2021 12:50 Ответить
Петро, чому ти не оскаржував?
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06.12.2021 12:39 Ответить
А є сенс пояснювати дебілам з атрафованою пам'яттю?
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06.12.2021 13:34 Ответить
Кацапам ваши бумажки до лампочки.
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06.12.2021 13:38 Ответить
НАДО ЧЕРЕЗ СУШУ ТУДА КАТЕРА ЗАВЕЗТИ !!!
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06.12.2021 13:39 Ответить
Некоторые так и завезли
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06.12.2021 13:57 Ответить
Да этот идиот не будет слушать умных советов. Потому что это советовал Порох, даже в ущерб государству
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06.12.2021 13:57 Ответить
Вообще то и за фактическую аннексию украинской границы Россией, нужно было давно подать в международный суд. Но при Пете этого не сделали, а при Зеле и подавно.
НО можно подать и сейчас - России придется врать и оправдываться.
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06.12.2021 14:13 Ответить
Украина и без тебя знает что и как делать, гнилая и ********* ********** Поросенко.
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06.12.2021 14:43 Ответить
Гена гнилуха это ты,мягко сказано...
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06.12.2021 16:26 Ответить
Петя, як завжди зі своїми СОВЕТАМИ... Петя, коли міст будували і збудували , де ти був?
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06.12.2021 17:36 Ответить
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07.12.2021 00:16 Ответить
 
 