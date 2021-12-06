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Новости ОбществоВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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комендантский час (143) права человека (965) правозащитники (671) Донбасс (26945) наемники РФ (2003) Лисянский Павел (96)

В ОРДЛО людей, которые нарушали комендантский час, вывозят на передовую копать окопы, - правозащитник Лисянский

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В ОРДЛО людей, которые нарушали комендантский час, вывозят на передовую копать окопы, - правозащитник Лисянский

Осенью 2021 года на временно оккупированных РФ частях территорий Луганской и Донецкой областей зафиксированы случаи трудовой эксплуатации местных жителей, которые были арестованы за нарушения комендантского часа в ОРДЛО.

Об этом сообщает правозащитник Павел Лисянский, основатель "Восточной правозащитной группы", передает Цензор.НЕТ.

Из полученной информации стало известно, что в октябре и ноябре 2021 года мужчин из числа местных жителей, которые нарушали комендантский час и были арестованы (на 10-15 суток) НВФ "ЛНР" и "ДНР", подвергались трудовой эксплуатации. Это заключалось в том, что их с 7:00 до 18:00 на протяжении всего ареста вывозили на передовые позиции линии разграничения военного конфликта, для того, чтобы они выполняли работы по укреплению позиций, обслуживанию и уборке прилегающих территорий и другие работы.

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С начала 2021 года на территории ОРДЛО НВФ "ЛНР" и "ДНР" привлекли к ответственности за нарушение комендантского часа 34 500 человек, из них в ОРДО – 23 000 человек и в ОРЛО - 11 500 человек. Также за несоблюдение комендантского часа были арестовано в ОРДО – 381 человек и в ОРЛО – 193 человека.

"Все арестованные были привлечены к трудовой эксплуатации и выполняли работы на линии фронта на протяжении всего ареста. Это пример, как наглым образом попираются любые права человека, а "нарушитель" выступает в роли бесплатной рабочей силы", – говорит Лисянский.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
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06.12.2021 12:22
+15
Работал дядя где-то на шахте, зп хорошая была, пенсия неплохая светила как ему рассказали как он один всю Украину кормит, да что там Украину, еще и Евросоюз присосался. А еще геи и бандеровцы хотят на Донбассе концлагеря построить. И стал дядя за независимый Донбасс топить и вытопил - ни шахты, на работы, комендантский час и бесплатная трудотерапия на передовой.... Вот ни разу не жалко.....
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06.12.2021 12:25
+13
Зате українську мову не треба вчити.
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06.12.2021 12:23
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Ага, точно! Именно пенсионеры и шляются по ночам в поисках приключений, ага!
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06.12.2021 14:20 Ответить
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06.12.2021 12:22 Ответить
лучше на уліце Леніна в баракє с пят'ю дєтьмі і гуманітарним пакетом на дваіх на пал-года с Большой Родіни, чєм рабом у проклятого біндєравца на уліце Бандєри с зарплатой как у праклятого гєйрапєйца!
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06.12.2021 13:38 Ответить
Істину глаголиш. Негоже народу пабідітелю жити в достатку і без бутилки в жопі. Дідиваевалє нє за ето.
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06.12.2021 14:16 Ответить
Ну за що боролися...
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06.12.2021 12:23 Ответить
Зате українську мову не треба вчити.
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06.12.2021 12:23 Ответить
Там все её знают . Вот только совок в голове .
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06.12.2021 12:26 Ответить
Правильно писать "за те", - чтоб суржик был, как больше половины украинцев говорит.
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06.12.2021 13:32 Ответить
Пусть копают, раз им нравится. Это при Украине можно было на власти глотки рвать, а теперь урюцкий хрен в горло, тишина...
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06.12.2021 12:23 Ответить
"Здивували"! Після демаркації кордону з БРСР сидимо на льоду Дніпра - ловим рибу Краще клює під білоруським берегом - більшість рибалок змістилися на той бік фарватеру По фарватеру проходить "Зубрьонок" - судно на повітряній подушці Спинилось Вилазить білоруський "погранец" Пропонує повернуться на українську територію Люди попереходили Судно пішло вниз за течією Дехто почав повертаться назад Через години дві чутно гудіння двигуна Всі повернулись до українського берега Залишилась компанія з трьох чоловік що всілася "чаркувать" Підійшло судно Вилазять погранці знову Кажуть: Вы не поняли? Вам же сказано - покиньте беларусскую територию!" Хміль свою роботу зробив - рибалки "полізли в бутилку" - "Ми тут всю жизнь ловим!" Поклали мордами на лід одягли наручники і повезли Повернулися через тиждень - після того як рідня штрафи виплатила Питаємо - "Чим займалися?" "Сиділи у Брагині - у комендатурі Цілими днями дрова пиляли для опалення приміщень комендатури"
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06.12.2021 13:33 Ответить
Работал дядя где-то на шахте, зп хорошая была, пенсия неплохая светила как ему рассказали как он один всю Украину кормит, да что там Украину, еще и Евросоюз присосался. А еще геи и бандеровцы хотят на Донбассе концлагеря построить. И стал дядя за независимый Донбасс топить и вытопил - ни шахты, на работы, комендантский час и бесплатная трудотерапия на передовой.... Вот ни разу не жалко.....
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06.12.2021 12:25 Ответить
"Скажи-ка, дядя, ведь не даром?!" ))
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06.12.2021 13:33 Ответить
Просіть і буде дано вам.(Біблія)
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06.12.2021 12:28 Ответить
Ого який "нещасний" з такою мордякую, по ширині майже як плакат!
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06.12.2021 15:13 Ответить
Тю, та в Україні ,з кремлівських гнид ,не одну дівізію копачів та розминувальників можливо зформувати !!!))))
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06.12.2021 12:29 Ответить
нехай копають,
Байрактарам буде легше
шукати та загрібати
тих, хто в них опиниться
з "тієїсторони"
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06.12.2021 12:37 Ответить
Физический труд очень полезен для психически больных. Особенно на свежем, морозном воздухе.
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06.12.2021 12:45 Ответить
С шваброй в заднице, что бы голова не качалась...
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06.12.2021 15:36 Ответить
Касками еще постучите,как при"фашистах".
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06.12.2021 12:58 Ответить
Пусть скажут большое спасибо своей власти дамбасского нариду,при немцах таких расстреливали,а так власть своя,добрая.
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06.12.2021 13:10 Ответить
ну естееесно! при нынешней власти там можно и ширнуться бесплатно новичком тьху-ты, спутником. и гумманитарки пожрать от Красного Креста. не жизнь - лафа!
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06.12.2021 13:31 Ответить
Надо срочно в стаж им защитать и пенсию оформить
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06.12.2021 13:27 Ответить
это информация для тех, кто будет нарушать ляшковские указы о ношении с собой документов?!
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06.12.2021 13:28 Ответить
Ну... все ж логично в принципе. И тут даже не придерештся уже) Тем более, придираться сидя на чеченской бутылке будучи нормальненько так отпизженым и не удобно как то. Да и на бутылку сажают не бендеравцы там львовские, а свои, братушки с кавказа. А п...зды дают коренные русские мордвины. Так вот чего все это время хотели "свободолюбивые" жители лугандона и дембабве. Расхеряченый дом, отсувствие работы, каждадневные п...здюли, систематическое насилие над женами и дочерями, возможность ходить в туалет на ведро и раз в неделю подмываться в дедавском тазике 1944 года выпуска.... Короче, надеюсь этот лепрозорий там так и вымрет.
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06.12.2021 14:03 Ответить
Восьмий рік вже копають ті окопи, більш робити видно нєхрен.
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06.12.2021 15:15 Ответить
 
 