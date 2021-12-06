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Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

На сегодняшний день в 6 регионах Украины полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 40% взрослых граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. И 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей", - сообщил Ляшко.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививку.

Также читайте: Новые карантинные правила коснутся прежде всего невакцинированных украинцев, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Вот не могу пройти мимо ляшка

На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян. Джерело: https://censor.net/ua/n3303535

В каждом слове "забота" о гражданах.
НЕ прошли - а принудили
не 40% дорослых - а трудоспособное часть

Специально для ваксеров - Была бы забота новость бы звучала так - привито ....% людей зоны риска (и мы работаем над увеличением) и ...% с 18-60 лет.
А так популизм и гонка за цифрой, цифры в разрезе групп нет.
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06.12.2021 12:27
+4
дилетант в медицине, получивший от аферы вакцинами миллионы - будет отвечать за преступления перед народом Украины..
хотя, может его подельники по международной афере - уберут его раньше.. зачем им свидетель, который точно знает, за что получал откаты, а именно за шмурдизацию здорового населения Украины..
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06.12.2021 12:36
+4
2года с момента появления, имунитет уже не вчет и вся надежда на вакцину производитель которой говорит: Пфайзер: Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования ?????

ПЫСЫ - тоесть вы верите в то что написали 6622 больных???? нет тестов нет больных
НАН (ну это если вы уж верите в цифры которые вам пишут) заявил что для полной обьективности цифру переболевших в Украине нужно * на 3, тогда это будет более реально.
К НАНу прислушивались и поддерживали все время ковидобесия, но в данном вопросе проигнорили, ибо тогда статистика смертность приблизится к менее 1%.
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06.12.2021 13:19
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Правила форума Совет форумчан
А перечислить эти 6 регионов ? Если это не пристеж
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06.12.2021 12:24 Ответить
Вот не могу пройти мимо ляшка

На сьогоднішній день у 6 регіонах України повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли понад 40% дорослих громадян. Джерело: https://censor.net/ua/n3303535

В каждом слове "забота" о гражданах.
НЕ прошли - а принудили
не 40% дорослых - а трудоспособное часть

Специально для ваксеров - Была бы забота новость бы звучала так - привито ....% людей зоны риска (и мы работаем над увеличением) и ...% с 18-60 лет.
А так популизм и гонка за цифрой, цифры в разрезе групп нет.
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06.12.2021 12:27 Ответить
Так більшість заставили вакцинуватись, Ми ж не винні що розумних у цій країні тільки 18%, а решта тупі яких треба заставляти щось робити бо вони досі не бачать звязок між невакцинацією і смертями від ковід-19. Он навіть через примус вакцинувались тільки 40%, а в Іспанії 80% повністю вакциновані.
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06.12.2021 12:40 Ответить
и шо, не умирают ? стали бессмертные ?
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06.12.2021 12:45 Ответить
Вмирають, але не по 800 антивакцерів в день, США за вчора 35 065 хворих, 155 смертей, Україна 6 622 хворих, 278 смертей.
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06.12.2021 12:57 Ответить
2года с момента появления, имунитет уже не вчет и вся надежда на вакцину производитель которой говорит: Пфайзер: Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования ?????

ПЫСЫ - тоесть вы верите в то что написали 6622 больных???? нет тестов нет больных
НАН (ну это если вы уж верите в цифры которые вам пишут) заявил что для полной обьективности цифру переболевших в Украине нужно * на 3, тогда это будет более реально.
К НАНу прислушивались и поддерживали все время ковидобесия, но в данном вопросе проигнорили, ибо тогда статистика смертность приблизится к менее 1%.
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06.12.2021 13:19 Ответить
ну ты и пистабол!
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06.12.2021 12:58 Ответить
В Испании никто не требует ковид сертификатоы у работников ресторанов и сферы обслуживания.
Ответ простой там люди верят своему государству. А у нас гсударству верить себя не уважать.
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06.12.2021 13:34 Ответить
почему шлюшко не вакциноване?
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06.12.2021 12:31 Ответить
дилетант в медицине, получивший от аферы вакцинами миллионы - будет отвечать за преступления перед народом Украины..
хотя, может его подельники по международной афере - уберут его раньше.. зачем им свидетель, который точно знает, за что получал откаты, а именно за шмурдизацию здорового населения Украины..
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06.12.2021 12:36 Ответить
У Нідерландах повністю щеплені від коронавірусу майже 70% дорослого населення. За минулу добу в країні з населенням близько 17 млн зареєстрували понад 22,7 тис. заражень.

Згідно з новими правилами, супермаркети можуть працювати до 20:00, а торгові центри, магазини, які продають товари не першої необхідності, ресторани, кафе, театри, кінотеатри, музеї, перукарні, салони краси та спортзали мають зачинятися о 17:00.

Школи не закриватимуть, але учні зобов'язані носити захисні маски на перервах. Регулярним має стати самотестування на Covid-19 для вчителів. Жителів країни закликають працювати у віддаленому режимі, а в офісах дотримуватися соціальної дистанції 1,5 м.

https://gazeta.ua/articles/world-life/_u-***********-vlashtuvali-masshtabnu-akciyu-proti-covidobmezhen/1062147

P.s. Це щоб буратіни розуміли що їх чекає й змогли зробити деякі висновки
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06.12.2021 12:38 Ответить
Вакцинации

По данным минздрава Израиля на 6 декабря, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6371876 человек (68% населения страны), вторую дозу - 5782034 человек (62% населения страны). 4100145 человек привиты третьей дозой (44% населения страны).

62% вакцинированных второй дозой держится уже более месяца, что говорит о том, что это предел тех, кто будет вмазываться! Это к тому, что для Украины 40% это максимум
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06.12.2021 12:57 Ответить
Такая незаметная мышь этот Ляшко. Столько рубах порвали в супруновско-степановских войнах. А эта блоху ни одно СМИ не может разглядеть в микроскоп. Настолько всем на него на*рать.
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06.12.2021 13:21 Ответить
Кто-то ещё верит этому временному шуту ?
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06.12.2021 14:33 Ответить
ЛЯШКА НА КІЛ.
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09.02.2022 19:40 Ответить
 
 