Более 40% взрослого населения в 6 регионах Украины прошли полный курс вакцинации от COVID-19, - Ляшко

На сегодняшний день в 6 регионах Украины полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 40% взрослых граждан.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине уже 16 регионов, в которых вакцинировано более 40% взрослых украинцев как минимум одной дозой. И 6 регионов, в которых полный курс прививок закончили уже более 40% жителей", - сообщил Ляшко.

С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. В общей сложности проведено 25 559 141 прививку.

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