Путин и Байден завтра обсудят ситуацию в Украине и "плачевные" отношения между РФ и США, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Переговоры Путина и Байдена состоятся 7 декабря примерно в 18:00 мск.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК", об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков.
"Никакого прямого эфира не будет, первые кадры общения мы покажем", – рассказал он.
Песков добавил, что конференция будет "достаточно подробной и длительной".
"Конечно, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве", – ответил Песков на вопрос о приоритетах российской стороны на переговорах.
По его словам, Путин с Байденом обсудят двусторонние отношения, "продолжающие оставаться в плачевном состоянии".
Президенты также поговорят о ситуации в Украине, продвижении НАТО и связанной с этим недавней инициативе Путина.
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https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_007883837/
Термін кацап-використовувався на Лівобережжі України(Полтавщина,батьківщина Гоголя.В мене було багато родичів по селах Полтавщини і "москаля" від них ніколи не чув(60 років тому),чого не скажеш про сестер мого батька,які вийшли заміж за західних українців-там тільки москаль.),а на Правобережжі їх називали і до цього часу москалями.Всі народи навкруги Московії іменували населяння Московії москалями.
Шевченко використовував термін МОСКАЛЬ.:"І списами скородили москальскії ребра"."Кохайтеся чорноброві та не з москалями,бо москаль робить горе з вами".
І ще-ніхто ніяку столицю до Москви не переносив,бо її в ті часи не існувало.Москва вперше з*являється лише у 3-му монгольському перепису у 1276 році,як місце збору податей з угро-фінів волзько-окського міжріччя.
У літературу терміни кацап і Кацапія ввів Микола Васильович Гоголь.Вєчєра на хуторє бліз Діканьки.:"Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами."
https://ilibrary.ru/text/1088/p.43/index.html
МЗС має надіслати ноту протесту Америці та рфії.
Штаты её "дадут"- на обратной стороне Будапештского меморандума.
А нехер сцать в подъезде.
Рейтингове агентство Fitch у своєму базовому прогнозі не розглядає переростання ескалації на кордоні Росії та України у війну.
Водночас, інформація про концентрацію російських військ на кордоні з Україною "збільшує геополітичні та санкційні ризики".
https://kontrakty.ua/article/188219
мабуть про це і мріяв комуняка Кравчук без умов безпеки віддавая ядерну зброю кацапам
Україна без ядерної зброє це для Захода як пусте місце.
Вчора (03.12.21) Байден на питання журналістки відповів, що він постійно контактує з європейськими союзниками, і побудує коаліцію, яка унеможливить Путіна в подальшій ескалації агресії РФ на Сході України.
Це та стратегія, з якої почав Порошенко в 2014-му, і створивши міжнародну антипутінську коаліцію, врятував наш суверенітет і незалежність.
Ні на мить не сумніваюсь, що ці два козаки знищать недоімперію, разом з бункерним ****** і його вологими мріями про Україну.
Слава Їй!
Л.Крижановська