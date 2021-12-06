Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину и после 2025 года, - министр экономики ФРГ Альтмайер

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, подводя итоги своей работы на этом посту, заявил, что Германия будет стремиться и дальше сохранить транзит российского газа через Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За время моей работы министром я четыре раза был в России. В это напряженное время... нам удалось сохранить транзит газа через Украину... Переговоры о транзите с 2020 по 2025 год происходили в нашем министерстве... Мы будем стремиться сделать так, чтобы транзит сохранился и после 2025 года", – сказал Альтмайер.

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Речь идет о соглашении о транзите газа через Украину, которое должно продолжаться и после запуска нового газопровода "Северный поток-2".