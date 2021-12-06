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Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину и после 2025 года, - министр экономики ФРГ Альтмайер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Германия выступает за сохранение транзита газа через Украину и после 2025 года, - министр экономики ФРГ Альтмайер

Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, подводя итоги своей работы на этом посту, заявил, что Германия будет стремиться и дальше сохранить транзит российского газа через Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"За время моей работы министром я четыре раза был в России. В это напряженное время... нам удалось сохранить транзит газа через Украину... Переговоры о транзите с 2020 по 2025 год происходили в нашем министерстве... Мы будем стремиться сделать так, чтобы транзит сохранился и после 2025 года", – сказал Альтмайер.

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Речь идет о соглашении о транзите газа через Украину, которое должно продолжаться и после запуска нового газопровода "Северный поток-2".

Автор: Наталя Джума
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Если и дальше будут только "обеспокоенности" , то транзита через Украину не будет и "Nord Stream" сгниёт на дне моря .
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06.12.2021 12:42 Ответить
так не сертифицируйте СП2 и будет сбережен транзит через Украину ...
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06.12.2021 12:42 Ответить
это типа глубокой обеспокоенности, все для себя сделали, Украину опять в очередной раз лоханули
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06.12.2021 12:55 Ответить
ну и что? главное у себя сделали хаб и с путей взасос
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06.12.2021 12:54 Ответить
Уже никто высказался ни о чём.
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06.12.2021 13:09 Ответить
це залежить від Вітренко....як він скаже
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06.12.2021 13:10 Ответить
бальшое спасиба
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06.12.2021 13:10 Ответить
Двум богам служить нельзя,дорогой доктор. Невозможно в одно и то же самое время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких то иностранных оборванцев (с)
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06.12.2021 13:17 Ответить
Яке ж це полегшення....
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06.12.2021 14:53 Ответить
 
 