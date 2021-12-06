РФ пытается создать для себя благоприятную почву, в том числе и для военного сценария, а кратчайший путь для этого - хаос в Украине, - Резников
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Вероятность вторжения России в Украину может снизить несколько факторов, среди которых отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров.
Как информирует Цензор.НЕТ, министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью ArmyInform.
По его словам, российская сторона часто применяет давление и блефует, пытаясь повысить ставки, чтобы достичь какой-либо цели, "но россияне чрезвычайно прагматичны, хоть и пытаются казаться такими непредсказуемыми. Они очень хорошо оценивают риски".
Резников подчеркнул, что целью РФ было привлечь внимание США и заставить к разговору, не подвергаясь новым санкциям: "Они получили желаемое. Устрашение было способом достичь цели".
"Кстати - чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "качает", могли бы и попытаться ворваться. А демонстративная эскалация - это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не выходит. Поэтому он начинает бряцать оружием", - сказал министр.
Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в уме у российских вождей: "Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе - для военного сценария. Самый короткий путь для этого - хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Отсюда информационные вбросы, отсюда попытки использовать движение противников вакцинации против COVID-19 и прочее".
"Понимаете? Россияне внимательно следят за всем. Если украинское общество не теряет головы, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается", - подытожил глава Минобороны.
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саме цим й займається зеЛох офшорний та його хозяїн - коломойша з наглядачем з рашки - єрмаком.. створюють хаос в економіці, суспільстві та в ЗСУ
Ми в курсі.
Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.
Потому что смысл наращивания войск Путиным - запугать Запад большой войной и заставить Запад признать отсутствие украинской суверенности. Путин хочет чтобы Запад был не против того, чтобы он управлял Украиной. Он хочет, чтобы Запад признал нас, Украину, зоной интересов Путина. И Путин этого не скрывает. Он прямо это говорит. А его ручной Сурков пишет статьи, где прямо пишет, что Россия будет сеять хаос повсюду пока им не выделят зону, где не будут мешать сеять этот хаос. И Россия хочет, чтобы такой зоной была Украина. Очень благодарны мы в Украине за такую перспективу.
И все, что делает Запад, это говорит Путину, что так в приличном обществе не делают. Что Украина сама должна решать, кто она и с кем она. Запад говорит Путину, что сейчас 21 век.
И это заставляет Путина повышать ставки и продолжать стягивать войска. Чтобы добиться от Байдена признание права Путина управлять Украиной.
Таким образом единственный, кто претендует на украинский суверенитет - это Путин. А друзья Путина постоянно рассказывают в Украине о том, что Запад претендует на наш суверенитет. Рассказывают это, призывая к дефолту (подарок для Путина - бедная Украина). Рассказывают это, тормозя реформы. Тоже делая подарок Путину, ведь он боится успешного примера рядом.
И парадокс в том, что люди на такое ведутся. Множество людей верят во внешнее управление, слушая Путина и его посипак, которые при этом требуют от Запада права управлять Украиной. Внешне. Хотя для них любое управление Украиной не из Кремля - есть внешнее управление.
И многие украинцы верят в эти сказки даже под угрозой того, что крылатые ракеты полетят в их дома.
Мы не знаем, готов ли Путин пойти до конца. Это безумие. Но это Путин, который уже не раз совершал вещи, безумные с точки зрения нормального человека. Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор. Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.
Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении. И ради этой мечты он готов заставить Запад поверить, что он готов убивать украинцев. Он готов заставить поверить всех, что украинцы это его собственность и он убьет столько украинцев, сколько надо, чтобы ему не мешали украинцами управлять.
Вот это парадокс. В который тяжело поверить. Вернее, поверить можно. Даже понять причину, достаточно посмотреть на список любимых мелодий украинцев в 2021 году где сплошной русский мир. Но принять это не получается.
і зепокидьки, включаючи слуг та інших холуїв, роблять це вже 2,5 роки.
зеленский, конечно, обосрался, не справился ни по одному пункту..
ещё и на поводу у шлюшко идёт с его шмурдизацией здорового населения Украины..
Никаких недовольств ЗЕ?
Оно её уже потеряло. Весной 2019 года.
У нас враг у границ - вы чего глотки рвете?????? Неужели БАБЛО!!!!!!Опять тупо БАБЛО!!! НЕВЕРЮ!!! Что то тут не так!!!
Не надо ля-ля. Среднестатистический роисянин спит и видит Украину в составе СССР.