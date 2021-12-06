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РФ пытается создать для себя благоприятную почву, в том числе и для военного сценария, а кратчайший путь для этого - хаос в Украине, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

РФ пытается создать для себя благоприятную почву, в том числе и для военного сценария, а кратчайший путь для этого - хаос в Украине, - Резников

Вероятность вторжения России в Украину может снизить несколько факторов, среди которых отсутствие паники в украинском обществе и поддержка международных партнеров.

Как информирует Цензор.НЕТ, министр обороны Алексей Резников сообщил в интервью ArmyInform.

По его словам, российская сторона часто применяет давление и блефует, пытаясь повысить ставки, чтобы достичь какой-либо цели, "но россияне чрезвычайно прагматичны, хоть и пытаются казаться такими непредсказуемыми. Они очень хорошо оценивают риски".

Резников подчеркнул, что целью РФ было привлечь внимание США и заставить к разговору, не подвергаясь новым санкциям: "Они получили желаемое. Устрашение было способом достичь цели".

"Кстати - чрезвычайно важно, что украинское общество не поддалось панике. Если бы в Кремле увидели, что нас "качает", могли бы и попытаться ворваться. А демонстративная эскалация - это свидетельство того, что на переговорах в нынешнем формате, когда Россия пытается играть роль "посредника" между Украиной и своими марионетками, у Кремля ничего не выходит. Поэтому он начинает бряцать оружием", - сказал министр.

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Он подчеркнул, что нынешняя история с эскалацией похожа на весеннюю, но никто точно не знает, что в уме у российских вождей: "Россия пытается создать для себя спектр возможностей и благоприятную почву, в том числе - для военного сценария. Самый короткий путь для этого - хаос в Украине, внутренняя дестабилизация, паника, уныние. Отсюда информационные вбросы, отсюда попытки использовать движение противников вакцинации против COVID-19 и прочее".

"Понимаете? Россияне внимательно следят за всем. Если украинское общество не теряет головы, если иностранные партнеры дополняют заявления конкретными действиями, то вероятность эскалации снижается", - подытожил глава Минобороны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Нахіба ви, влада, створюєте хаос, грабуючи українців та зраджуючи державні інтереси?
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06.12.2021 12:54
+12
Саме так ,влада відповідає за суспільний стан в країні !! Але проблема в тому ,що в Україні нема реальної української державної влади є лише зелена пліснява ,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
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06.12.2021 13:00
+10
Вася, ты кто? Министр обороны? Так вот пусть твои советники расскажут какие твои функции. То о чем ты рассказываешь это функции совершенно других служб а твоя задача сдерживать ВНЕШНЮЮ агрессию. Этим д...м хоть кто-то рассказывает чем они должны заниматься???
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06.12.2021 12:58
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Нахіба ви, влада, створюєте хаос, грабуючи українців та зраджуючи державні інтереси?
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06.12.2021 12:54 Ответить
Саме так ,влада відповідає за суспільний стан в країні !! Але проблема в тому ,що в Україні нема реальної української державної влади є лише зелена пліснява ,лялькова імітація кремлівського балагана !!!)))
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06.12.2021 13:00 Ответить
РФ намагається створити для себе сприятливий ґрунт, зокрема і для військового сценарію, а найкоротший шлях для цього - хаос в Україні, - Резніков

саме цим й займається зеЛох офшорний та його хозяїн - коломойша з наглядачем з рашки - єрмаком.. створюють хаос в економіці, суспільстві та в ЗСУ
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06.12.2021 13:04 Ответить
Не розкачуйте лодку. Операція Шатун? Колись це вже чули. Краще б розповіли, як за законом прити олігархів пограбували мільйони працівників соціальної сфери. Коли їм за наданих Кучмою 1,5 га зеллі щороку потрібно буде віддавати місячну пенсію як безумовний податок на землю. ЗЄублюдки.
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06.12.2021 13:05 Ответить
Це тіпа - не розгойдуйте човен - щурів нудить?
Ми в курсі.
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06.12.2021 12:56 Ответить
Давня казка кремлівських сценаристів !!!)))
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06.12.2021 13:01 Ответить
Западня пресса продолжает писать о данных западных разведок о наращивании Путиным войск на границе с Украиной. Речь идет о сотнях тысяч потенциальных убийц и эшелонах техники. При этом любители Путина в Украине постоянно пишут о внешнем управлении и потери суверенитета. И это прекрасно.

Об этом на своей странице в Facebook пишет Сергей Фурса, информирует UAINFO.org.

Потому что смысл наращивания войск Путиным - запугать Запад большой войной и заставить Запад признать отсутствие украинской суверенности. Путин хочет чтобы Запад был не против того, чтобы он управлял Украиной. Он хочет, чтобы Запад признал нас, Украину, зоной интересов Путина. И Путин этого не скрывает. Он прямо это говорит. А его ручной Сурков пишет статьи, где прямо пишет, что Россия будет сеять хаос повсюду пока им не выделят зону, где не будут мешать сеять этот хаос. И Россия хочет, чтобы такой зоной была Украина. Очень благодарны мы в Украине за такую перспективу.

И все, что делает Запад, это говорит Путину, что так в приличном обществе не делают. Что Украина сама должна решать, кто она и с кем она. Запад говорит Путину, что сейчас 21 век.

И это заставляет Путина повышать ставки и продолжать стягивать войска. Чтобы добиться от Байдена признание права Путина управлять Украиной.

Таким образом единственный, кто претендует на украинский суверенитет - это Путин. А друзья Путина постоянно рассказывают в Украине о том, что Запад претендует на наш суверенитет. Рассказывают это, призывая к дефолту (подарок для Путина - бедная Украина). Рассказывают это, тормозя реформы. Тоже делая подарок Путину, ведь он боится успешного примера рядом.

И парадокс в том, что люди на такое ведутся. Множество людей верят во внешнее управление, слушая Путина и его посипак, которые при этом требуют от Запада права управлять Украиной. Внешне. Хотя для них любое управление Украиной не из Кремля - есть внешнее управление.

И многие украинцы верят в эти сказки даже под угрозой того, что крылатые ракеты полетят в их дома.

Мы не знаем, готов ли Путин пойти до конца. Это безумие. Но это Путин, который уже не раз совершал вещи, безумные с точки зрения нормального человека. Но не Путин нам важен. А украинцы, которые даже под угрозой вторжения продолжают верить в сказки, которые распространяет агрессор. Вот это парадокс. Ведь веря в сказки о внешнем управлении украинцы голосуют так, как велят им те, кто эти сказки рассказывает.

Приближая таким образом мечту Путина о его личном управлении. И ради этой мечты он готов заставить Запад поверить, что он готов убивать украинцев. Он готов заставить поверить всех, что украинцы это его собственность и он убьет столько украинцев, сколько надо, чтобы ему не мешали украинцами управлять.

Вот это парадокс. В который тяжело поверить. Вернее, поверить можно. Даже понять причину, достаточно посмотреть на список любимых мелодий украинцев в 2021 году где сплошной русский мир. Но принять это не получается.
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06.12.2021 13:20 Ответить
Україна життєво необхідна Московії ,тому що Україна це наріжний камінь ідеології "Русского мира" !!! )))
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06.12.2021 13:26 Ответить
так подавайте в отставку!
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06.12.2021 13:10 Ответить
Может пора окопы копать , а не гадать ?
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06.12.2021 12:57 Ответить
Вася, ты кто? Министр обороны? Так вот пусть твои советники расскажут какие твои функции. То о чем ты рассказываешь это функции совершенно других служб а твоя задача сдерживать ВНЕШНЮЮ агрессию. Этим д...м хоть кто-то рассказывает чем они должны заниматься???
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06.12.2021 12:58 Ответить
Пліснява тактика. Кожен коментує те, до чого не має жодного відношення. Проканало, так проканало, давлять далі. Не проканало, це особиста думка НЕПРОФІЛЬНО представника.
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06.12.2021 13:04 Ответить
Марна справа Рєзнікав-українці навчились вбачати ваші «штучькі». Це сі азиває "reverse psychology" the principle or practice of subtly encouraging a behavior or belief by advocating its opposite.
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06.12.2021 13:00 Ответить
Яка він цинічна мерзотна падла, цей міністр оборони. Тіпа ніхто не розуміє про що іде мова.
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06.12.2021 13:03 Ответить
Те саме живала сталінська влада, коли мого праіда священника розстріляли як японського шпигуна. Тіпа, Японія для розхитування внутрішньоі ситуацію в СРСР завербувала священника в Україні! Одне в одне. Цей Рєзнікав із такою психологією явно внучок нквдистського ката.
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06.12.2021 13:08 Ответить
"Найкоротший шлях для цього - хаос в Україні, внутрішня дестабілізація, паніка, зневіра."
і зепокидьки, включаючи слуг та інших холуїв, роблять це вже 2,5 роки.
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06.12.2021 13:00 Ответить
хаос в Украине создаёт зеленский, который отдал страну на разграбление олигархам и их слугам..
зеленский, конечно, обосрался, не справился ни по одному пункту..
ещё и на поводу у шлюшко идёт с его шмурдизацией здорового населения Украины..
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06.12.2021 13:02 Ответить
А хаос починається коли хтось кричить на всю країну, що 01 грудня буде держпереворот
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06.12.2021 13:07 Ответить
Московити, які себе назвали росіянами, були і є ніби вже не люди, а лише ті, що мають вигляд людей, якісь неземні чудовиська, які спеціально виплодилися для розповсюдження війн і жахіть на землі, для знищення та принесення страждань іншим народам, які колись були і сьогодні залишилися їх сусідами. Вони незрівнянно страшніші й огидніші, ніж чорти та сатана.
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06.12.2021 13:12 Ответить
Хай зє блазень прибере йєрмака та інших подляків, припинить воювати з опозицією, призначить Пороха міністром закордонних справ або краще прем´єром і сидить собі тихенько - на жодну кнопкуне натискає… тоді настане лад в країні і досидить спокійно весь термін. Може тоді і ув´язнення проскочить…
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06.12.2021 13:13 Ответить
"Не розкачуйте рояль!"
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06.12.2021 13:16 Ответить
Давно казав, що 73 відсотка з зЕлохом, *********** проект!
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06.12.2021 13:17 Ответить
Сам понял , что сказал ? Народ вам не такой , езжайте туда , где большинство любят барьіг и коррупцию , и Пецу прихватите !
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06.12.2021 13:27 Ответить
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06.12.2021 13:34 Ответить
Хаос в Україні це профани при владі.
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06.12.2021 13:22 Ответить
найкоротший шлях для цього - хаос в Україні./Темнит-философствует птица-говорун. Как бы министр обороны, поставленный Коломойским вместо Видмана. Найкоротший шлях для цього-предательство и воровсво правящего Украиной кодлана Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина.
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06.12.2021 13:23 Ответить
Хаос в Украине это власть Зе плесени лживой воровитой!
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06.12.2021 13:28 Ответить
Зі слів Рєзнікова випливає, що саме українська влада діє в інтересах агресора, створюючи своїми діями сприятливе підгрунтя у вигляді правового і економічного хаосу в інтересах агресора
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06.12.2021 13:33 Ответить
Хаос в Украине ...
Никаких недовольств ЗЕ?
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06.12.2021 13:33 Ответить
Шатун!
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06.12.2021 13:34 Ответить
"Если украинское общество не теряет головы..."
Оно её уже потеряло. Весной 2019 года.
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06.12.2021 13:36 Ответить
И вот в такой шизофренической стране мы живем.
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06.12.2021 13:41 Ответить
https://www.forbes.fr/societe/larmee-de-lair-ukrainienne-ne-pourra-pas-empecher-une-invasion-russe/ уже и форбс пишет про нашу авиацию и откуда у параши такие новые самолеты. они же синие ваньки в лаптя
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06.12.2021 13:45 Ответить
А кто создает хаос и панику?
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06.12.2021 13:43 Ответить
Нужно только быстро сменить власть за 13 дней(в годы войны Парламент не нужен) ,это можно сделать на новогодние праздники, чтобы московская Орда не почувствовала
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06.12.2021 13:52 Ответить
та такого хаоса как создает преЗЕдент-нарцис и его околоплодные - так рашке сильно потеть и не надо !!! ))))
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06.12.2021 13:56 Ответить
РФ - Это Понятно!!!! А что случилась с Бутусовым, Попрошенко, Аваковым Гордоном , Савиком- Их чего разорвало??? Ни Байден ни НАТО ни ЕС на Зекленского не накинулись - а эти как псы голодные ??? Что такое случилось и так резко???? Путин снаружи ,а эти изнутри готовы горло разорвать??? Так вроде в НАТО идем, территории не сдаем ??? Вы что накинулись ???
У нас враг у границ - вы чего глотки рвете?????? Неужели БАБЛО!!!!!!Опять тупо БАБЛО!!! НЕВЕРЮ!!! Что то тут не так!!!
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06.12.2021 13:58 Ответить
А это значит что власть не критиковать , не возмущаться ее антинародной политикой и продолжать терпеть ее дальше, а то враг нападет????
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06.12.2021 14:05 Ответить
Міністр -юрист - комунікатор-адвокат ще не на повідку з Єрмаком їздить по світу, А РАЗНІЦА КАКАЯ? Чи мовчав Таран чи не робив нічого, щоб бюджет ВСУ виконувати , чи зараз ОЦЕЙ ЮРІСТ терпляче ковтнув новий бюджет у рази нижчий для армії , ніж на продовження викладання доріг турецькими друззями для рашистських БТРів?
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06.12.2021 14:13 Ответить
Не Россия только, а конкретный человек.
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06.12.2021 15:46 Ответить
Этого конкретного человека выбрала Россия. Налоги на армию платит Россия. В армии служит Россия.

Не надо ля-ля. Среднестатистический роисянин спит и видит Украину в составе СССР.
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06.12.2021 16:50 Ответить
Ну так для этого Кремль ЗЕ пихал правдами и неправдами на Банковую.
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06.12.2021 16:48 Ответить
 
 