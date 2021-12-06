РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10468 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
3 824 2
ветераны (1010) война (46875) ВР (28729) законопроект (3043) Зеленский (16555) военнослужащие (5638) ВСУ (5154)

15 законопроектов, которые улучшают защиту военнослужащих и ветеранов, ожидают принятия в Раде, - "Юридическая сотня". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

15 законопроектов, которые улучшают защиту военнослужащих и ветеранов, ожидают принятия в Раде, -

Ко Дню ВСУ, ОО "Юридическая сотня" обращает внимание народных депутатов на то, что в Верховной Раде зарегистрировано значительное количество законопроектов, способных улучшить социально-правовую защиту наших военнослужащих и ветеранов. Впрочем, парламентарии не спешат принимать их.

Об этом идет речь в заявлении организации, передает Цензор.НЕТ.

"Юридическая сотня" призвала народных избранников обратить внимание на 15 законопроектов, которые следует поддержать. Среди них предложения по улучшению социальной защиты военнослужащих, упрощению гражданства для иностранцев, защищавших Украину, созданию Национального военного мемориального кладбища, улучшению социальной защиты пленных и членов их семей. Кроме того, речь идет об усовершенствовании реестра ветеранов и внедрении е-удостоверения ветерана, наделении Минветеранов новым полномочием — обеспечивать развитие спорта ветеранов, предотвращение и противодействие дискриминации и сексуальным притязаниям в секторе нацбезопасности и обороны, обеспечение равных условий женщинам и мужчинам во время прохождение военной службы, а также амнистию в 2021 году для осужденных ветеранов войны.

Также читайте: Сегодня - День Вооруженных сил Украины. Поздравления руководства армии с праздником. ВИДЕО

15 законопроектов, которые улучшают защиту военнослужащих и ветеранов, ожидают принятия в Раде, - Юридическая сотня 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.12.2021 13:46 Ответить
Підчасвійни і кури проблем в ВСУ у Слуг Зеленського не вносять необхідні для армії закони, ала невівдкладно розглядаютьпро "Вовину тисячу"," "Множинне громадянство", "рента за 0залізу руду та 50 соток землі ". Ще терміново призначають величезне утримання помічникам нардепів.- залишились у Ради " незасвоєні кошти" А думки віддати їх на потреби війська-НЄ? Гидота зелена.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:49 Ответить
 
 