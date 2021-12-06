15 законопроектов, которые улучшают защиту военнослужащих и ветеранов, ожидают принятия в Раде, - "Юридическая сотня". ИНФОГРАФИКА

Ко Дню ВСУ, ОО "Юридическая сотня" обращает внимание народных депутатов на то, что в Верховной Раде зарегистрировано значительное количество законопроектов, способных улучшить социально-правовую защиту наших военнослужащих и ветеранов. Впрочем, парламентарии не спешат принимать их.

Об этом идет речь в заявлении организации, передает Цензор.НЕТ.

"Юридическая сотня" призвала народных избранников обратить внимание на 15 законопроектов, которые следует поддержать. Среди них предложения по улучшению социальной защиты военнослужащих, упрощению гражданства для иностранцев, защищавших Украину, созданию Национального военного мемориального кладбища, улучшению социальной защиты пленных и членов их семей. Кроме того, речь идет об усовершенствовании реестра ветеранов и внедрении е-удостоверения ветерана, наделении Минветеранов новым полномочием — обеспечивать развитие спорта ветеранов, предотвращение и противодействие дискриминации и сексуальным притязаниям в секторе нацбезопасности и обороны, обеспечение равных условий женщинам и мужчинам во время прохождение военной службы, а также амнистию в 2021 году для осужденных ветеранов войны.

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