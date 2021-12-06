ЕС продлил на год санкции за нарушение прав человека в мире, в том числе для представителей России

Совет Европейского Союза в понедельник принял решение продлить на год санкции в отношении физических и юридических лиц за серьезные нарушения прав человека по всему миру, в списке фигурируют и высокопоставленные лица из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Совет сегодня приняла решение о продлении на один год - до 8 декабря 2022 года санкций против лиц и структур, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления ими в разных странах по всему миру", - говорится в пресс-релизе.

Под санкции подпадают, в частности, бывший директор ФСИН Александр Калашников, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор РФ Игорь Краснов и директор Росгвардии Виктор Золотов.

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Санкции продолжат действовать в отношении 14 человек и четырех структур.

Санкционный режим ЕС по правам человека был установлен 7 декабря 2020 года. Он предусматривает запрет на поездки, а также замораживание активов физических и юридических лиц.