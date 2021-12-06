"Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока - реставрирует систему, против которой выступали оба Майдана", - историк Грицак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Владимир Зеленский в должности президента Украины ведет себя как Леонид Кучма во время своей первой каденции.
Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией". После их победы, как отмечает историк, в Верховной Раде Украины вдвое уменьшился возраст депутатов.
В то же время он убежден – победа команды Зеленского была фальстартом.
"Я говорю, что это фальстарт. Потому что она не привела к ключевым изменениям, и уже сейчас Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока - то есть реставрирует систему, против которой выступали первый и второй Майданы", - подчеркнул Грицак.
В то же время, выбор украинцев на президентских выборах 2019 года историк характеризует как "запрос на перемены".
"Это невозможно списать на какие-то погрешности. Это результат запроса на перемены. Думаю, без Майдана не было бы Зеленского. В конце концов, как и Порошенко. Все просто: Майдан пробудил надежды на перемены. Часто завышенные, порой неоправданные, но эти надежды не исчезли". То, что я вижу из опросов, разговоров с коллегами – в украинском обществе не исчезает запрос на изменения, в отличие от российского", – отмечает историк.
Однако сейчас, по мнению Грицака, стремление украинского общества к переменам власть реализует в популистской форме.
Пожалуйста, подождите...
Але скоро появляться.
ЗІ: того, що вище - типовим зебілом вважати не можна: він - "противсіх"
я гражданин Украины
Vad Gross 16efe2c7
Александр Ивашин 054948b9
маршрутка...всі обговорюють останній брифінг преЗЕдента...
і раптом голосно так:
- зупиніть дебіла...
- ой...можна падумать при вашем Порошенко была лучче...
- водію! будь ласка зупиніть де Billa
6 декабря, 2021
а
Видеоряд для расследования журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, посвященного празднованию дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе 22 ноября, предоставила Служба безопасности Украины. Об этом написал журналист Дмитрий Джангиров.
«После сюжета про Гуту Томашу Фиале серьезно влетело. По нашим источникам, его набирали с Банковой и объяснили, что он не прав, а те, кто не прав, ни на какие «правильные» контракты для «правильных пацанов» в Украине рассчитывать не могут. В качестве компромисса, было решено, что Томаш сдает своего штатного «правдоруба-расследователя» в аренду для подготовки нескольких «правильных» сюжетов», - объяснил Джангиров.
Так, для первого сюжета Михаилу Ткачу и оператору Ярославу Бондаренко предоставили информацию, когда и где в Борисполе и Вильнюсе можно заснять гостей дня рождения Шустера - экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, олигарха Рината Ахметова. Логистические расходы Ткача и Бондаренко оплачивала со своей карты советница главы СБУ Ивана Баканова Алена Семыкина.
Данный сюжет УП должен был выйти накануне пресс-марафона президента Владимира Зеленского, однако журналисты не справились с задачей, рассказал Джангиров.
«По словам «нашего» человека, затесавшегося в ряды «правильных», оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял его оператор в Вильнюсе - в рамках подготовки сюжета - не подошло из-за брака», - отметил он.
Таким образом, к моменту публикации расследования у Ткача и Бондаренко не было ни одного кадра с дня рождения Шустера. Также им не удалось зафиксировать участие Ахметова в мероприятии, а также встречу олигарха с братом мэра Киева Виталия Кличко Владимиром. Поэтому СБУ пришлось предоставить Ткачу и Бондаренко оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей.
«Но это не единственный сюжет, который должен выпустить Миша. До Нового года редакции «Украинской правды» через Томаша Фиалу выпала высокая честь «сливного бачка» еще по двум сюжетам про бизнес Рината Ахметова. По нашей информации у Миши Ткача уже имеются гигабайты других (или, точнее - взятых от «других») фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он получил из СБУ», - добавил Джангиров.
Не дивлячись на вік, зараз у владі совки у своєму калірованій версії.
Морозиво пломбір по 19 коп. і ковбаса по 2.20 - це їх сутність, хоч вони того і не бачили.
за популистов голосуют те, кто нефига сам заработать не в состоянии.
все никак в голове не дойдет, что имитацию работы платят имитацию зарплаты.
Запит виконано
73% дебілів не подобались сотні законів, які приймались для наближення до цивілізованого світу, асоціація, безвіз, томос, армія. Їм захотілось романтики 90-х, отримають скоро.
Зараз вони якраз в процесі усвідомлення того, що отримали.
Той хоч думав своєю головою і рішення сам приймав.
А це опудало - з тирсою в голові і невідомо хто там йому шо шепче.
Нагадаю, він - ректор католицького університету при УГКЦ
─ Абсолютно. Колись ще за Порошенка я писав, що Україні потрібен третій Майдан, але третій Майдан біля виборчої урни. І я вважаю, що в 2019 році сталася електоральна революція.
А Україні потрібні еволюційні зміни. Швидкі, але еволюційні.
Странньіе єти профессора , знают , что бьіло в Украине 1000 лет назад , но понятия не имеют , как жила страна всего лишь 30 лет назад . Или знают все , но лукавят ?
Выбрали Зеленского Украинцы , и мне ваша грызня не нужна пан Бутусов!!!! и Савик !
Один умнее другого!!!! Байден скажет предатель Зеленский - тогда буду думать!!!
Городов, в которых было несколько десятков детских банд, именовавших себя БМВ или квартал номер такой то.
Это были бегуны, пупсы, мультики и тд.
Детские банды дрались насмерть. Убитых детей сотни. Могли забить до сметри, если был неправмльно одет.
Совок и криминал - в этой атмосфере рос Зе.
А зелебоба просто ведет себя как дипил )))
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online.
Актуально сейчас и точно все описывает.