РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10300 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 963 61
Грицак Ярослав (138) Зеленский (16555)

"Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока - реставрирует систему, против которой выступали оба Майдана", - историк Грицак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Владимир Зеленский в должности президента Украины ведет себя как Леонид Кучма во время своей первой каденции.

Об этом украинский историк, профессор Ярослав Грицак заявил в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

Приход к власти Зеленского и его команды Грицак называет "молодежной революцией". После их победы, как отмечает историк, в Верховной Раде Украины вдвое уменьшился возраст депутатов.

В то же время он убежден – победа команды Зеленского была фальстартом.

"Я говорю, что это фальстарт. Потому что она не привела к ключевым изменениям, и уже сейчас Зеленский ведет себя, как Кучма во время первого срока - то есть реставрирует систему, против которой выступали первый и второй Майданы", - подчеркнул Грицак.

В то же время, выбор украинцев на президентских выборах 2019 года историк характеризует как "запрос на перемены".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никогда в истории Украины не было столь слабой власти, - историк Грицак

"Это невозможно списать на какие-то погрешности. Это результат запроса на перемены. Думаю, без Майдана не было бы Зеленского. В конце концов, как и Порошенко. Все просто: Майдан пробудил надежды на перемены. Часто завышенные, порой неоправданные, но эти надежды не исчезли". То, что я вижу из опросов, разговоров с коллегами – в украинском обществе не исчезает запрос на изменения, в отличие от российского", – отмечает историк.

Однако сейчас, по мнению Грицака, стремление украинского общества к переменам власть реализует в популистской форме.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Це був не фальстарт, а забіг у протилежному напрямку.
Не дивлячись на вік, зараз у владі совки у своєму калірованій версії.
Морозиво пломбір по 19 коп. і ковбаса по 2.20 - це їх сутність, хоч вони того і не бачили.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:50
+15
Тільки дебіли досі кричать - а что, прі вашєм Парашєнко лучше било?....
показать весь комментарий
06.12.2021 13:47
+14
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показать весь комментарий
06.12.2021 13:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точне визначення. Немає заперечень Схвалюю.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:46 Ответить
Тільки дебіли досі кричать - а что, прі вашєм Парашєнко лучше било?....
показать весь комментарий
06.12.2021 13:47 Ответить
поки що не кричать (маю на увазі тут, на гілці)
Але скоро появляться.
ЗІ: того, що вище - типовим зебілом вважати не можна: він - "противсіх"
показать весь комментарий
06.12.2021 13:51 Ответить
Та я вкурсі. Під терміном "дебіли" я маю на увазі і противсіхів теж.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:55 Ответить
Шанувальники Голобородька злягалися з адептами "Лишьби не Порошенко" і отримали зелену плісняву !!!)))
показать весь комментарий
06.12.2021 14:02 Ответить
вже появились:
я гражданин Украины
Vad Gross 16efe2c7
Александр Ивашин 054948b9
показать весь комментарий
06.12.2021 14:10 Ответить
***
маршрутка...всі обговорюють останній брифінг преЗЕдента...
і раптом голосно так:
- зупиніть дебіла...
- ой...можна падумать при вашем Порошенко была лучче...
- водію! будь ласка зупиніть де Billa
показать весь комментарий
06.12.2021 14:06 Ответить
де вілла чи де вила?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:45 Ответить
Только дебилы и хотят этого вашего Порошенко опять сделать президентом
показать весь комментарий
06.12.2021 14:15 Ответить
Нормальним людям не треба пояснювати рівень дебілізму серед виборців Порошенко і Зеленського.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:28 Ответить
Абсолютно однаковий.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:12 Ответить
Так ты как раз ненормальный
показать весь комментарий
22.12.2021 22:14 Ответить
Дебилов всегда много, целых 73%
показать весь комментарий
06.12.2021 14:29 Ответить
Ты сам дебил как и вся ваша секта 25%
показать весь комментарий
22.12.2021 22:13 Ответить
СБУ «слила» сайту Фиалы видео с дня рождения Шустера

6 декабря, 2021
а

Видеоряд для расследования журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача, посвященного празднованию дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе 22 ноября, предоставила Служба безопасности Украины. Об этом написал журналист Дмитрий Джангиров.

«После сюжета про Гуту Томашу Фиале серьезно влетело. По нашим источникам, его набирали с Банковой и объяснили, что он не прав, а те, кто не прав, ни на какие «правильные» контракты для «правильных пацанов» в Украине рассчитывать не могут. В качестве компромисса, было решено, что Томаш сдает своего штатного «правдоруба-расследователя» в аренду для подготовки нескольких «правильных» сюжетов», - объяснил Джангиров.

Так, для первого сюжета Михаилу Ткачу и оператору Ярославу Бондаренко предоставили информацию, когда и где в Борисполе и Вильнюсе можно заснять гостей дня рождения Шустера - экс-главу МВД Арсена Авакова, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, олигарха Рината Ахметова. Логистические расходы Ткача и Бондаренко оплачивала со своей карты советница главы СБУ Ивана Баканова Алена Семыкина.

Данный сюжет УП должен был выйти накануне пресс-марафона президента Владимира Зеленского, однако журналисты не справились с задачей, рассказал Джангиров.

«По словам «нашего» человека, затесавшегося в ряды «правильных», оператор Бондаренко банально проспал момент вылета Авакова, Гройсмана и Ахметова из Борисполя. А то, что снял его оператор в Вильнюсе - в рамках подготовки сюжета - не подошло из-за брака», - отметил он.

Таким образом, к моменту публикации расследования у Ткача и Бондаренко не было ни одного кадра с дня рождения Шустера. Также им не удалось зафиксировать участие Ахметова в мероприятии, а также встречу олигарха с братом мэра Киева Виталия Кличко Владимиром. Поэтому СБУ пришлось предоставить Ткачу и Бондаренко оперативную съемку, которую делали штатные сотрудники на мобильные телефоны и видеорегистраторы служебных автомобилей.

«Но это не единственный сюжет, который должен выпустить Миша. До Нового года редакции «Украинской правды» через Томаша Фиалу выпала высокая честь «сливного бачка» еще по двум сюжетам про бизнес Рината Ахметова. По нашей информации у Миши Ткача уже имеются гигабайты других (или, точнее - взятых от «других») фото и видео с Ахметовым, Аваковым, Яценюком и Разумковым, которые он получил из СБУ», - добавил Джангиров.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:27 Ответить
Міша Ткач - це "Бігус-2".
показать весь комментарий
06.12.2021 17:05 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 13:50 Ответить
все вірнго - але система яка паразитуе та контролюе майже всі монополії - та ресурси ( владні адміністративні та ФІНАНСОВІ) не може собі дозволити все це втратити .... паразити стійкі до всякого роду "вакцин" під гаслами " Майдани"....
показать весь комментарий
06.12.2021 13:50 Ответить
Це був не фальстарт, а забіг у протилежному напрямку.
Не дивлячись на вік, зараз у владі совки у своєму калірованій версії.
Морозиво пломбір по 19 коп. і ковбаса по 2.20 - це їх сутність, хоч вони того і не бачили.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:50 Ответить
та якраз навпаки - ******* молоді які грамотні та активні якраз і не хотять того всього якого вони вже практично не знали ...- а бачачи світ своїми очима і в тому числі і за кордоном ..., вони вже просто не вірять отим всім байкарям нашого гнійника -політикуму які зюагачуючись паразитують .... але сталось як завжди ...- пЄйсхаті дяді мають інні плани паразитування....
показать весь комментарий
06.12.2021 13:56 Ответить
А кто выбирал этих дядей? Если за Шута олигархата по социологии голосовала в основном молодежь. Как-же грамотные и активные?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:01 Ответить
лучше бы посчитали социологию в разрезе доходов. кто за кого голосовал.
за популистов голосуют те, кто нефига сам заработать не в состоянии.
все никак в голове не дойдет, что имитацию работы платят имитацию зарплаты.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:03 Ответить
Я об этом и говорю. Голосовала зеленая поросль, которые не знают как свести дебет с кредитом. И люмпен, которому всегда все что-то должны.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:14 Ответить
Ніякі вони не молоді. Сутність їхня - з ХХ сторіччя. Вони не *******. Вони душою совки.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:01 Ответить
работать просто не хотят. хотят халявы.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:04 Ответить
"вибір українців на президентських виборах 2019 історик характеризує як "запит на зміни"
Запит виконано
показать весь комментарий
06.12.2021 13:51 Ответить
Запит ***...
73% дебілів не подобались сотні законів, які приймались для наближення до цивілізованого світу, асоціація, безвіз, томос, армія. Їм захотілось романтики 90-х, отримають скоро.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:02 Ответить
вже отримали.
Зараз вони якраз в процесі усвідомлення того, що отримали.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:06 Ответить
Романтика 90-х і совка ще не настала. Вони тільки вийшли на цю дорогу і йдуть твердим кроком. Та молодь, що голосувала за тих "голубих", чи цих "зелених" думають, що буде так, як при Порошенко, але крім свободи і вільного вибор, будуть давати і халяву. Цим дурням з великими вухами і розкатаними губами потрібно подивитися на Крим, на донбас, на абхазію. Свободи нуй, халяви нуй, а від армії не відкосиш, нікуди не втечеш, будеш воювати чи пахати на недоімперію.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:09 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
показать весь комментарий
06.12.2021 13:51 Ответить
Надежды бабушек питают... на то, что они станут восемнадцатилетними. Только вот не станут. И зеленая свинья не станет человеком: эволюцией предопределено свинье быть свиньей. Вот это опугало свиньей и есть. И все надежды на то, что выбрав зеленского, все изменится к лучшему сродни надеждам дурных бабок вновь омолодиться. Не получится, поскольку это противоречит самой природе и эволюции.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:53 Ответить
собаки гавкают а караван идет...
показать весь комментарий
06.12.2021 13:56 Ответить
Питання в якому напрямку ???))))
показать весь комментарий
06.12.2021 13:58 Ответить
В ж@пу.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:02 Ответить
Як Кучма ще нічого, але Кучму проїхали, зараз наближаємося до станції Янукович.
показать весь комментарий
06.12.2021 13:59 Ответить
до Януковича блазню срать і срать єщьо.
Той хоч думав своєю головою і рішення сам приймав.
А це опудало - з тирсою в голові і невідомо хто там йому шо шепче.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:03 Ответить
не сплутав ні з ким Ярослава Грицака?
Нагадаю, він - ректор католицького університету при УГКЦ
показать весь комментарий
06.12.2021 14:13 Ответить
─ Як ви уявляєте собі третій Майдан? І чи можемо ми вважати революцією те, що відбулося на президентських виборах 2019 року?

Абсолютно. Колись ще за Порошенка я писав, що Україні потрібен третій Майдан, але третій Майдан біля виборчої урни. І я вважаю, що в 2019 році сталася електоральна революція.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:04 Ответить
революції всякі бувають. Переворот в 1917-му також революцією назвали.
А Україні потрібні еволюційні зміни. Швидкі, але еволюційні.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:03 Ответить
Можно ссылку? Иначе ...
показать весь комментарий
06.12.2021 16:12 Ответить
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/8/7276189/
показать весь комментарий
06.12.2021 16:58 Ответить
і навіть за твоєю ссиллю: "Ярослав Грицак розповів "Українській правді", чому електоральна революція Зеленського нагадує йому захоплення літака хакерами". Так що він не захоплюється цим...
показать весь комментарий
06.12.2021 21:05 Ответить
Зе-Ермак маструбируют Систему кучмы!
показать весь комментарий
06.12.2021 14:01 Ответить
Зеленский ведёт себя как кукла,надетая анусом на руку бени.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:02 Ответить
Думаю, что если бы некий Сашка, ориентировочно в мае 1977 года, воспользовался средствами контрацепции, а именно кондомом, то не было бы и некоего Владимира Александровича сегодня. Но в далёком 1977 году, Сашка пренебрёг этим изделием советской промышленности, и теперь мы имеет то, что имеет нас.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:03 Ответить
В 1977 р. ця річ мала назву-вироб№2 !!!!))))
показать весь комментарий
06.12.2021 14:07 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 14:23 Ответить
- шо? Саша не слушай их... это не про тебя... это про другого Сашу )))

показать весь комментарий
06.12.2021 14:12 Ответить
А еліта таільки для констатацій дій неадеквата, віддавшого владу кроту? Тобто, якщо на "трон посадив" ВПЕРШЕ обраний наркоман свого діллера, усе ок? Й зробити нічго не можлво?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:04 Ответить
Грицак так и не понял , чем занимался Кучма во время первой каденции ? Странно , профессор-историк должен бьі знать , как бьіла провалена "большая" приватизация , как появились олигархи и как сам Кучма стал долларовьім мультимиллионером , обокрав державу.
Странньіе єти профессора , знают , что бьіло в Украине 1000 лет назад , но понятия не имеют , как жила страна всего лишь 30 лет назад . Или знают все , но лукавят ?
показать весь комментарий
06.12.2021 14:06 Ответить
Грицак об этом знает, но зебилы не знают, что их мессия делает тоже самое
показать весь комментарий
06.12.2021 14:23 Ответить
Так ты ж сам голосовал за Зеленского.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:39 Ответить
Границу держим , ЕС -деньги дает, В НАТО идем!!!! И пошли все на х...й!!! Умники!!!!
Выбрали Зеленского Украинцы , и мне ваша грызня не нужна пан Бутусов!!!! и Савик !
Один умнее другого!!!! Байден скажет предатель Зеленский - тогда буду думать!!!
показать весь комментарий
06.12.2021 14:23 Ответить
У нього всі виконавці Овоща. Правда частина всього молоді регіонали, чи охорона регіоналів, але всі з одного кубла. Тільки перед виборами трішечки перефарбувалися у зелений колір.
показать весь комментарий
06.12.2021 14:35 Ответить
Зе вырос в Кривом Роге. Одном из самых криминальных городов.
Городов, в которых было несколько десятков детских банд, именовавших себя БМВ или квартал номер такой то.
Это были бегуны, пупсы, мультики и тд.
Детские банды дрались насмерть. Убитых детей сотни. Могли забить до сметри, если был неправмльно одет.
Совок и криминал - в этой атмосфере рос Зе.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:15 Ответить
Зеленский не Кучма. Кучма хоть и намутил олигархов, но сделал хоть какую то конституцию, принял свою украинскую валюту и полностью послал рашку наюх, подчеркнув книгой "Украина не Россия". До этого и страны то не было. И был поумнее.

А зелебоба просто ведет себя как дипил )))
показать весь комментарий
06.12.2021 15:21 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 15:28 Ответить
"Леня, какой ты цар?!!! Ты поц. Ты покушал?". Как в воду глядели, когда снимали этот шедевЕр. По царя и его команду.
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0&ab_channel=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95Online.
Актуально сейчас и точно все описывает.
показать весь комментарий
06.12.2021 15:39 Ответить
 
 