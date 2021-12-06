Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены. ФОТОрепортаж
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Четырем жителям Ривненщины, напавшим на следователя полиции, избрана мера пресечения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Отмечается, что событие произошло в Сарнах. Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ривненской области выследила его, повредила ворота на дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.
Следственным отделом Сарненского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.
В рамках защиты системы оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс первоочередных следственных и розыскных действий и собрали доказательную базу, на основании которой при процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры объявлено о подозрении четырем участникам нападения на полицейского. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — будет избран впоследствии.
За совершенные действия молодым людям может грозить наказание: ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.
Пожалуйста, подождите...
Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?
Моя думка, що прийшли "розібратися"...
Ибо если бы это был не полицейский, то "светило" бы ему 7 лет. А может и больше - он же был с женой - значит групповое (нападение)..
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добикувалиля дурбелики малолітні? Де розуму немає зиалечку то там його вже не буде.
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с калибром .50 bmg он БМП прошьет ))) И его каждый может купить, заморачиваться на бумажки неделю. А гандонострел, во первых не каждый, во вторых, не особо и больно, особенно зимой )))
Мусора, НИКОГДА, людьми не были и не будут.
Может, в другом измерении.
Но слабо верится.
Неформально постійно спілкуюся з професурою - в мене батьки із середовища київської наукової інтелігенції. Ходять в джінсах, в шортах, в камуфляжі...
І ладно шашлик з рибалкою, я про тих, хто щодня так по місту лазить!
у тебя какое-то стереотипное мышление, закостеневшее где-то в 90-х.
К тому же Андрея Пекельного почти сразу отпустили, как разобрались и ему никакого наказания со стороны закона не грозит. Но когда есть труп - сначала нужно полностью во всем разобраться.
Странная логика.
Цікаво, скільки пострілів зробив з травмата?
Гулять - так гулять!
Стрелять - так стрелять!
(с)
А потім її вже закривають, якщо той, хто вбив - не винен.
https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-patrulnyj-zrobyv-zauvazhennya-ekspatrulnomu-cherez-spravlyannya-pryrodnyh-potreb-toj-vidluptsyuvav-kopa/
Швидше всього слідак взяв бабло некисле за закриття справи чи неподання в реєстр чи перекваліфікування статті і киданув пацанів. І шо ти в суді докажеш?
Чи це просто поліцейстький особливий ....
А що роботи у такій ситуації людині без зброї ???
В нашій країні треба міняти судову систему.