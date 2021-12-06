Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены. ФОТОрепортаж

Четырем жителям Ривненщины, напавшим на следователя полиции, избрана мера пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что событие произошло в Сарнах. Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ривненской области выследила его, повредила ворота на дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.

Следственным отделом Сарненского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

В рамках защиты системы оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс первоочередных следственных и розыскных действий и собрали доказательную базу, на основании которой при процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры объявлено о подозрении четырем участникам нападения на полицейского. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — будет избран впоследствии.

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За совершенные действия молодым людям может грозить наказание: ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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Фото: сайт полиции