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Новости ПроисшествияФоторепортаж
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нападение (2124) Нацполиция (15742) Ривненщина (1139)

Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Четырем жителям Ривненщины, напавшим на следователя полиции, избрана мера пресечения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что событие произошло в Сарнах. Группа молодых людей после словесного конфликта с сотрудником полиции Ривненской области выследила его, повредила ворота на дворе и с кулаками набросилась сначала на правоохранителя, а затем и на его жену. Чтобы защитить свою семью, полицейскому пришлось применить травматическое оружие. В результате три человека получили ранения.

Следственным отделом Сарненского РИН возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

В рамках защиты системы оперативники внутренней безопасности Нацполиции провели комплекс первоочередных следственных и розыскных действий и собрали доказательную базу, на основании которой при процессуальном руководстве Сарненской окружной прокуратуры объявлено о подозрении четырем участникам нападения на полицейского. Суд уже избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста трем фигурантам, еще одному — будет избран впоследствии.

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Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены 01

За совершенные действия молодым людям может грозить наказание: ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

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Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены 02
Выследили и напали на копа и его жену: в Ривненской области полицейскому пришлось отстреливаться от хулиганов, трое из них ранены 03
Фото: сайт полиции

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Молодець, все вірно зробив.
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06.12.2021 13:53
+29
А не було б зброї у того чоловіка читали б ми іньшу новину а він можливо вже ні.
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06.12.2021 13:57
+24
Це було в нього на подвірʼї.

Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?

Моя думка, що прийшли "розібратися"...
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06.12.2021 14:06
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Молодець, все вірно зробив.
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06.12.2021 13:53 Ответить
Ви були свідком цієї події чи Ви вірите всьому що кажуть поліцаї
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06.12.2021 13:55 Ответить
Це було в нього на подвірʼї.

Що робити групі осіб на чужому подвірʼї?

Моя думка, що прийшли "розібратися"...
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06.12.2021 14:06 Ответить
После фразы "про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України." У меня возникло очень много сомнений, поэтому и задал свой вопрос....
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06.12.2021 14:08 Ответить
Тоже сильно рассчитываю, что дело правильно квалифицируют и сообщат о подозрении стрелку. Чтобы показать, что закон один для всех. Оборонился - получи 7 лет!
Ибо если бы это был не полицейский, то "светило" бы ему 7 лет. А может и больше - он же был с женой - значит групповое (нападение)..
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06.12.2021 16:33 Ответить
ти був з ними? чи просто теж чмо як вони?
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06.12.2021 18:26 Ответить
Повторяю для особо одаренных - у меня возникли сомнения, поэтому я задал вопрос тому, кто с такой уверенностью писал!
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06.12.2021 18:48 Ответить
правильно б сделал, если бы было 3 трупа, а не ранения...
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06.12.2021 14:40 Ответить
Был бы ещё лучшим молодцом--если бы завалил хотя бы первого. Но конечно пойдёт. Именно с таких действий и начинает работать закон. Правильнее кстати сказать---его соблюдение.
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06.12.2021 16:00 Ответить
У скільки їм обійдеться зам'яти справу...воно того варте?
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06.12.2021 13:55 Ответить
А не було б зброї у того чоловіка читали б ми іньшу новину а він можливо вже ні.
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06.12.2021 13:57 Ответить
ДумайТЕ!
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06.12.2021 13:57 Ответить
троє з них поранені...
===============
добикувалиля дурбелики малолітні? Де розуму немає зиалечку то там його вже не буде.
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06.12.2021 17:07 Ответить
Sav UA помиляєтесь. Знаю багато прикладів коли у 17-20 був як то кажуть "відірви та викинь" а потім заспокоївся, сім'я, дружина, робота.
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07.12.2021 02:57 Ответить
Зброя это вот это вот

https://ibis.net.ua/products/details/karabin-cadex-defence-cdx-50-tremor-kal-50-bmg/

с калибром .50 bmg он БМП прошьет ))) И его каждый может купить, заморачиваться на бумажки неделю. А гандонострел, во первых не каждый, во вторых, не особо и больно, особенно зимой )))
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06.12.2021 15:17 Ответить
А не було б у нього подвір'я, так і статті на цензорі б не було
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06.12.2021 21:34 Ответить
Повністю на стороні копа!
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06.12.2021 14:00 Ответить
и очень зря. предыстория неизвестна, "цензор" как всегда, чув дзвін, та не знає звідки він. а зная мусоров, я бы не торопился с выводами.
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06.12.2021 14:07 Ответить
У меня небыло ниодного конфликта с ментами за жизнь. Приводы были, ночевки в подвале были, но все это заслуживал сам и никто меня там не унижал и не бил. Может в основном все же дело в людях, против которых "беспределит" полиция? Само чаще такие слова звучат от быдлоты и уголовщины. И на улице меня ни за что ни про что менты не трогают, когда я веду себя нормально, наверное совпадение?
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06.12.2021 14:13 Ответить
наверное совпадение. я бы на твоем месте не греб всех под одну гребенку. когда отца моей жены сбили насмерть на пешеходном переходе, мусора что только не делали, чтобы обелить водителя. и патрульные, и следователи. итогом и апофеозом стало закрытие дела на основании показаний в жопу пьяной жены, сидевшей рядом с водителем, степень трезвости или пьяности которого мусора так и не смогли определить, но при этом уже покойному тестю пришлось 4 раза делать тест, потому как мусора с какого-то хрена сделали вывод, что он был пьян, несмотря на результаты всех тестов. а удар между тем был такой силы, что старик отлетел на 8 метров с пешеходного перехода, а один ботинок отлетел на 54 метра от места удара, но в протоколе мусора зафиксировали скорость 40 км в час...со слов водителя. вот и радуйся, что тебя пока обходили стороной такие вот "слуги закона".
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06.12.2021 14:23 Ответить
Это по ходу бывший или настоящий мусор. Ну или долб...б...
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06.12.2021 14:28 Ответить
Менты тоже люди и среди них говно встречается как и среди других профессий и сфер жизни. Но ты правильно говоришь, нельзя всех под одну гребенку гребти. А живешь правильно и ты человек, а не мразь, то шанс попасть на говномусора хоть и есть, но он мал.
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06.12.2021 14:31 Ответить
мусорская система в Украине устроена так, что там, в силу специфики деятельности, задерживается как раз именно говномусора. нормальные там не выживают.
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06.12.2021 14:33 Ответить
Среди мусоров мусористых, люди отсутствуют как вид.
Мусора, НИКОГДА, людьми не были и не будут.
Может, в другом измерении.
Но слабо верится.
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06.12.2021 14:51 Ответить
скорее, удача
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06.12.2021 14:32 Ответить
А ви подивіться на затриманих - гопота в спортивних штанях... Для мене спортивний костюм (у людини, яка не займається спортом на даний момент) - це як маркер бидлоти!
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06.12.2021 14:15 Ответить
Твои выводы ошибочны и глупы. Никогда не суди по одежке)
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06.12.2021 14:22 Ответить
Ніколи не бачив професора вузу, вченого чи відомого письменника в спортивному костюмі (спортзал чи спортивний майданчик не беру до уваги)... Зате гопоту бачу постійно!
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06.12.2021 14:23 Ответить
А со сколькими профессорами и учеными Вы общались в неформальной обстановке, на даче, рыбалке или шашлыках на природе. Довольно странно было бы если бы кто то из них на работу пришел в трениках....
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06.12.2021 14:26 Ответить
У меня шеф по универу ходит стабильно в кроссах
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06.12.2021 14:43 Ответить
Значит гопник! Вы же не знаете чем он по ночам занимался? Может мелочишку под ночными ларьками трусил!
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06.12.2021 14:48 Ответить
Та да, вид него устрашающий. Особенно в очках
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06.12.2021 14:53 Ответить
А причому тут кроси? Я про спортивні штани типу абібос говорю...
Неформально постійно спілкуюся з професурою - в мене батьки із середовища київської наукової інтелігенції. Ходять в джінсах, в шортах, в камуфляжі...
І ладно шашлик з рибалкою, я про тих, хто щодня так по місту лазить!
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06.12.2021 14:53 Ответить
в бытность мою студентом очень часто видел профессоров в спортивной одежде и отнюдь не в спортзале. и спортивная одежда это еще нормально, наш профессор по вышке мог прийти на лекции не только в разных носках и трениках, из под которых они выглядывали, но еще и в разной обуви. он был в жизни очень рассеян и относился к своему внешнему виду пофигистически, от слова совсем. но при этом математиком был от бога.
у тебя какое-то стереотипное мышление, закостеневшее где-то в 90-х.
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06.12.2021 14:31 Ответить
А находясь дома, он был при исполнении обязанностей?) Что за двойные стандарты? Он конечно правильно поступил, но окажись на его месте обычный смертный, в первую очередь был бы задержан он, а нападавшие были бы пострадавшими....
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06.12.2021 14:03 Ответить
Не обов'язково! Недавно схожа історія була з ветераном АТО, який так само на подвір'ї стріляв у нападників, причому із мисливської зброї. Так виправдали!
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06.12.2021 14:17 Ответить
Речь идет о том что в данной ситуации даже оправдываться или доказывать ничего не приходится. Сразу все знают кто прав а кто нет. Случись подобная ситуация не с полицейским, качели бы были долгими...
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06.12.2021 14:19 Ответить
Є таке, у Америці якщо гопота хоче телефон віджати, а їй мізки виносять з Кольта, то стріляючий також не сяде!
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06.12.2021 14:22 Ответить
Контрольне слово "виправдали". Та і справа набула розголосу. А так скоріш сів би...
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06.12.2021 14:20 Ответить
Кого оправдали? ЗАЩИЩАВШЕГОСЯ? У себя дома??? А нападавшим что? И сравните с этой историей... Здесь копу нет необходимости ОПРАВДЫВАТЬСЯ, за то что он защищался у СЕБЯ ДОМА... Вот о этих двойных стандартах я и говорю.. Когда нападают на тебя, у тебя дома, ты изначально не должен оправдываться...
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06.12.2021 14:29 Ответить
Отнюдь. Нападавшие находились у него на дворе + нападение при участии группы лиц - даже если бы он их всех порешил бы - ему нечего предъявить - тут чистая самозащита без превышения, тк при нападении группы лиц нет пределов допустимой самообороны.
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06.12.2021 14:41 Ответить
А что предьявили Андрею Пекельному? Ситуация один в один... Там даже в дом ломились... Только там нападавших было шестеро, и один нападавший оказался трупом...
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06.12.2021 15:07 Ответить
Там был труп. Тут трупа нет.
К тому же Андрея Пекельного почти сразу отпустили, как разобрались и ему никакого наказания со стороны закона не грозит. Но когда есть труп - сначала нужно полностью во всем разобраться.
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06.12.2021 15:15 Ответить
Напад на поліцейського і його дружину на його подвір"ї - нічний домашній арешт ??? Відомство Генпрокурорки, а Ви там усі уже з глузду з"їхали чи ще хтось залишився в адекваті, а цілий прокурор Рівненської області, не кажучи уже за Сарненського прокурора, за таке клопотання про запобіжний захід злочинцям до суду уже повинні були подати у відставку, хіба що всім перепало від підозрюваних. А слідчий суддя місцевого суду мабуть таки скоро поїде в Дубаї за відпускні, бо відпустив під домашній нічний арешт, тобто щоб злочинці вночі спали вдома. Навіть дружини таких ********* будуть у захваті від такого "мудрого" судді", портновського КПК і "верховенства права". А коп таки виявився справжній, а шкода що нападники так легко відбулись.
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06.12.2021 14:07 Ответить
Чуваков отпустили на ночной домашний арест, чтоб они днём могли закончить начатое? Как раз пока полицай будет на работе.
Странная логика.
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06.12.2021 14:18 Ответить
Что бы денег собрали.
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06.12.2021 14:33 Ответить
Сокіри в нього немає, чи що?
Цікаво, скільки пострілів зробив з травмата?
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06.12.2021 14:25 Ответить
Наверное, выпустил очередь с проводкой.
Гулять - так гулять!
Стрелять - так стрелять!
(с)
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06.12.2021 18:53 Ответить
Якби це був не поліцейський , а звичайний громадянин його б зробили винним, як зробили винним хлопця з тернопільської області, який у себе на подвірї вбив одного з трьох нападників, тільки затримали його, не нападників. Поліцейська держава.
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06.12.2021 14:26 Ответить
Того хлопця майже одразу відпустили і справу закрили. Хіба ні?
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06.12.2021 14:42 Ответить
Не знаю чим закінчилось, але на мусора навіть справу не відкривали.
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06.12.2021 14:51 Ответить
Може тому, що "мусор" не вбив нікого? Якщо є вбивство - справу у будь-якому разі мають завести.
А потім її вже закривають, якщо той, хто вбив - не винен.
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06.12.2021 14:57 Ответить
Тут питання спірне. Всі ми знаємо про те, як правоохоронці себе поводять і на службі, і поза нею. Там, де можна мирно вирішити конфлікт, мєнт на конфлікт лізе, бо він завжди при виконанні і зразу лякає всіх своїм статусом. Раніше міліцію вчили, що пріоритет це залагодження конфлікту без зброї, та і не було в них її. А зараз через будь який дрібязок зразу за пістолет і підвалом лякать. от і попав не на тих.
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06.12.2021 14:27 Ответить
На тих. Хай молять Господа, що слідчий був озброєний іграшковим пістолетом. Раніше цих пукалок не було і бики наривались на реальну кулю. Суспільству не цікаво, що ці півні будуть співати слідству, які вони цінні для країни ми вже побачили. Вас лякали і будуть лякати і пістолетом, і ІВС, який ви називаєте підвалом. Ну а хто занадто сміливий, або точніше нарваний того зупинять відповідно до ст. 46Закону про нацполіцію. Нехай щастить.
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06.12.2021 14:58 Ответить
Цензор.НЕТ, а чого ви їх "злодіями" назвали? Що вони вкрали?
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06.12.2021 14:40 Ответить
странный вопрос без логики.
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06.12.2021 14:49 Ответить
Вонихароші.
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06.12.2021 14:50 Ответить
Тут різне може бути. Не поділили щось. Або крали разом, або наркотою займались, або ще що...така в нас поліція при Бубоні Найвеличнішому стала. "Коституцію - на*уй, закони - на*уй, совість -на*уй, честь - на*уй!" - із виступу Голоборотька в Раді.
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06.12.2021 14:47 Ответить
Найми їм адвокатів, зроби пікет, відпиши їм своє житло.
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06.12.2021 14:59 Ответить
Хер їм а не майно. Йшов в поліцію - працюй сумлінно. не кради. Якщо хочеш красти - йди в бандити.
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06.12.2021 15:04 Ответить
все пройшла доброта
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06.12.2021 15:16 Ответить
А чому стріляв з травмата,а не з бойової зброї? Бо не видають,мабудь...
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06.12.2021 14:56 Ответить
А навіщо? Травмату вистачило. Чи вам кортить когось вбити?
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06.12.2021 14:58 Ответить
От я б з задоволенням подивився,що б ви робили на місці цього копа...
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06.12.2021 16:49 Ответить
Тобто? Я його підтримую, а не засуджую. Але ще раз повторюю - травмата вистачило, щоб відбитися від покидькив, нащо вогнепал?
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06.12.2021 17:47 Ответить
Щось схоже на подію коли приходили "розбиратися" до ветерана АТО, тільки той поступив більш крутіше.
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06.12.2021 14:56 Ответить
У Харкові патрульний зробив зауваження експатрульному через справляння природних потреб: той відлупцював копа

https://policecontrol.info/novini/u-harkovi-patrulnyj-zrobyv-zauvazhennya-ekspatrulnomu-cherez-spravlyannya-pryrodnyh-potreb-toj-vidluptsyuvav-kopa/

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06.12.2021 14:56 Ответить
Самооборона це законне право кожного громадянина
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06.12.2021 15:13 Ответить
Мне очень нравятся колядники- врачи,Народные депутаты,чиновники,судьи прокуроры,мусора и тп и тд.
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06.12.2021 15:20 Ответить
Прочитав новость, автоматически становишься на сторону полицейского. Но... Мы не знаем всей предыстории. Люди идут домой к менту на разборки, прекрасно зная, что им за это будет. Но все равно идут. Может, достал этот мент там уже всех своими понтами и быдланством. И жена, может, хамло, которое привыкло всем вокруг угрожать без повода. Но, может, конечно, этот коп хороший и справедливый. Короче, новость неполная, чтоб делать какие-то выводы.
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06.12.2021 15:21 Ответить
Так большинство "работничков" отечественного МВД сами себе такой "качественный" имидж годами создавало. Как говорится - за что боролись, на то и напоролись.
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06.12.2021 15:45 Ответить
К сожалению понятие *частная собственность* у нас не прижилась. Тут долго. Но тем не менее---зашли 3 человека на не своё---капец---уже вне закона. Раньше часто приводил пример здесь на форумею Лет 10 назад проскочило в США одно рядовое событие. В сми. Два отброса залезли во двор и стали проникать в дом. Мальчик 11 лет и сестра вроде 5 лет дома сами. Родители вышли в магазин. Сейф с карабином был не замкнут. Мальчик не долго думая их и положил с двух выстрелов почти в упор. Чем всё кончилось. Отца наказали приличным штрафом за не закрытый сейф-ящик. Всё! Новость прошла как рядовая.
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06.12.2021 16:14 Ответить
А що вони вкрали? )))
Швидше всього слідак взяв бабло некисле за закриття справи чи неподання в реєстр чи перекваліфікування статті і киданув пацанів. І шо ти в суді докажеш?
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06.12.2021 15:37 Ответить
В чому він кулаками не захищався ??? Іони ж були без зброї, це з перевищення заходів самооьорони ???
Чи це просто поліцейстький особливий ....
А що роботи у такій ситуації людині без зброї ???
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06.12.2021 16:35 Ответить
та яке тут ***********, твою мать... пане слідчий поліції. Був словесний конфлікт з дружиною поліцая (десь видно пристидила), йшли слідом, вистежили, проникли в приватне житло, зламавши ворота, з метою розправи з працівником правоохоронного органу та членів його сімї, діяли групою осіб за попереднім зговором, напали але отримали відсіч, трьох поранено. І шо ? Яке це *********** ? Ну якщо домашній арешт за напад та ще нічний то це вже прокуратор "постарався". Ну якже хороші хлопці, з хороших сімей . А потім ще і виправдають, бо прокурора та суддю вшанували
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06.12.2021 16:51 Ответить
Тут могло і вбивсво бути, але для влади ці придурки не такі страшні, як ативісти. що борються з корупцією. А при потребі оцих відморозків влада використає якк тітуушок.
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06.12.2021 17:17 Ответить
Довб...би погуляли.
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06.12.2021 17:13 Ответить
Молодец мужик!!Жаль , что не насмерть этих бандюганов!!
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06.12.2021 19:51 Ответить
В чотирьох, на поліцая та його дружину, і після цього нічний арешт, 😀, і як поважати поліцію, як їх можна боятися, а за підсрачник буде адмінка? 😀, а пиз.. дити можна тільки слідчих, чи всіх поліцаїв, хто поза роботою? 😀.
В нашій країні треба міняти судову систему.
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06.12.2021 23:03 Ответить
а шо там Стерненко? уже оправдали? или "этодругое"?
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07.12.2021 07:47 Ответить
 
 