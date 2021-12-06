Верховный Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по кассации Януковича в деле о госизмене

Судьи Верховного Суда удалились в совещательную комнату для принятия решения по существу кассаций на приговор суда по делу о госизмене Виктора Януковича, ходатайство об отзыве защитников не удовлетворено.

На заседании в понедельник Верховный Суд отказал адвокатам Виктора Януковича в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по существу апелляций на приговор.

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Ранее в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене из-за невозможности обеспечения его права на защиту. "В условиях, созданных Верховным Судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому он принял решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Беленко, Александра Горошинского и Александра Байдыка от участия в деле о потере Крыма", – заявил Сердюк.