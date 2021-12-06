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Верховный Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по кассации Януковича в деле о госизмене

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по кассации Януковича в деле о госизмене

Судьи Верховного Суда удалились в совещательную комнату для принятия решения по существу кассаций на приговор суда по делу о госизмене Виктора Януковича, ходатайство об отзыве защитников не удовлетворено.

На заседании в понедельник Верховный Суд отказал адвокатам Виктора Януковича в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по существу апелляций на приговор.

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Ранее в понедельник адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене из-за невозможности обеспечения его права на защиту. "В условиях, созданных Верховным Судом, мы не можем обеспечить нашему клиенту полноценного права на защиту. Поэтому он принял решение отозвать адвокатов Виталия Сердюка, Игоря Федоренко, Андриану Фозекош, Богдана Беленко, Александра Горошинского и Александра Байдыка от участия в деле о потере Крыма", – заявил Сердюк.

Автор: Наталя Джума
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по таким статьям нет сроков давности а януковощ политический труп
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06.12.2021 14:39 Ответить
Не виключаю, що наші 73% цей труп можуть оживити.
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06.12.2021 14:44 Ответить
Пошли бабло считать за легитимного
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06.12.2021 14:50 Ответить
Они б быстро разобрались,
Если б не безделица.
19 На троих,
Ну ни как не делится!!!
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06.12.2021 15:00 Ответить
Так Овощу никто ничего не предъявит. Судьи остались его. Смотрящий от Яныка по судьям Мирошниченко уже все порешал. Скоро Витя будет тута....
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06.12.2021 14:53 Ответить
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06.12.2021 14:53 Ответить
ню-ню... бажаю виносу з кімнати рішення про життя власної сім'ї в цієї країні, довбні грьобані.
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06.12.2021 14:56 Ответить
А татарову зателефонували?
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06.12.2021 14:59 Ответить
Судей на мыло!, Овощ Крым продал за три миллиарда долларов, а они в закон играются с ним
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06.12.2021 15:00 Ответить
Виходить, що Володя не брехав. Ось він той, що бажає влаштувати тут переворот і це "Легітімний" і хвилі йдуть не з Литви, а з Ростова. То Володя і його команда відволікали увагу Литвою, а самі зробили засаду на кордоні бяля Ростова. Мудро!
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06.12.2021 15:02 Ответить
Враховуючи що всі соратники вже в оточенні президента,лігітьомний може особливо не хвилюватися,все зроблять як треба.
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06.12.2021 15:36 Ответить
У овощя бабла ,,куры не клюют'' вон сколько ****#й его защищают.Но главный вы****#к Сердюк.
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06.12.2021 17:10 Ответить
 
 