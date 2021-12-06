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Новости Экономика
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Из-за теневых схем экономика Украины ежегодно теряет почти 40 млрд грн, - Европейская бизнес ассоциация

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за теневых схем экономика Украины ежегодно теряет почти 40 млрд грн, - Европейская бизнес ассоциация

Украинская экономика ежегодно теряет на нелегальных схемах около 40 миллиардов гривен. Именно поэтому власти должны прежде всего сосредоточиться на том, чтобы вывести экономику из тени, а не повышать фискальную нагрузку на легальный бизнес.

Об этом говорится в заявлении на сайте Европейской бизнес ассоциации (ЕВА).

"Сегодня в Украине существует 2 параллельные реальности: прозрачный бизнес, который платит необходимые налоги и платежи, но каждый раз испытывает фискальное давление. И теневой бизнес, который нивелирует законодательные требования, не платит налоги, и куда не ходят с проверками проверяющие органы. Хотя потери от тени колоссальные – как прозрачных компаний, так и государства", – отмечают в ЕВА.

Эксперты ассоциации посчитали, что только государственный бюджет недополучает от серого рынка бытовой техники – 5 млрд грн, от нелегальной торговли табачными изделиями –16 млрд грн, от нелегального рынка алкоголя и спирта – около 14 млрд грн, а нелегального импорта ювелирных изделий – 2 млрд грн.

"Представители законопослушного бизнеса убеждены: так не может продолжаться. И вместо того, чтобы увеличивать давление и налоговую нагрузку на белый бизнес, стоит попытаться вывести экономику Украины из тени и создать равные и справедливые условия бизнеса для всех", - подчеркивают в ЕВА.

Напомним, по оценкам Министерства экономики, уровень теневой экономики в Украине составляет 30% от официального ВВП. Уровень тенизации в сфере транспорта и логистики составил 48%, операций с недвижимостью и добывающей промышленности – 41%, перерабатывающей промышленности – 31%, оптовой и розничной торговли – 28%, строительства – 27%, финансовой и страховой деятельности – 23%, сельского, лесного и рыбного хозяйства – 18%.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+7
Як так? При владі ж новиє літса. Чи ще старі?
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06.12.2021 14:42
+5
Україна лише втрачає. Здобутків обмаль.
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06.12.2021 14:45
+5
Зе-Ермак уже 2,5 года у Власти Абсолютной! И кто же рулит этими схемами???
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06.12.2021 15:00
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Як так? При владі ж новиє літса. Чи ще старі?
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06.12.2021 14:42 Ответить
у владі безвідповідальні обличча. .
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06.12.2021 14:51 Ответить
хтось втрачає, хтось заробляє. Комусь мати шкарпетки в'яже, комусь тесли та квартири купляє. Життя воно таке....
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06.12.2021 14:44 Ответить
*** сама в доле от шахер-махера с зелеными тарифами...молчали бы уже
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06.12.2021 14:44 Ответить
Україна лише втрачає. Здобутків обмаль.
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06.12.2021 14:45 Ответить
Я навіть здогадуюсь звідки ця тінь на схемах...
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06.12.2021 14:48 Ответить
Ну от.А додайте ще митницю,контрабанду на кордоні і т.п...Ось вам і гроші на модернізацію армії,розвиток країни.Ще б трохи і на спонсорування мвф залишилось.
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06.12.2021 14:54 Ответить
І хто краде? Ніби всі не крадущі, ніби всі з наріду, ніби всі президенти, а хтось постійно краде і краде. Бідний Володя Гундос, так і кожен хоче вставили йому дрючрк в колесо його лісапеда. Беня йому допомагає, як тільки може, навіть готовий фарбувати кіоски. Ще добре допомагає єрмак і татаров, розгружуючи від різного непотрібу, наприклад спецоперацій, щоб у Володі більше було часу думати про людей і за людей. Хай з тими вбивцями займаєтьсі путін і лукашенко, то їх проблема, так 73%?
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06.12.2021 14:58 Ответить
Зе-Ермак уже 2,5 года у Власти Абсолютной! И кто же рулит этими схемами???
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06.12.2021 15:00 Ответить
"государственный бюджет недополучает от серого рынка" - ничего страшного, зато меньше разворуют из бюджета
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06.12.2021 15:12 Ответить
Я скажу хто краде, всі депутати на ставці ,вся верховна зрада получає зарплату в конвертах,за монобільшість треба платити,кожному з так званих народних обраників,і це протьягом 30 років.І не важно хто призидент чи Порошенко ,Зеленський. В нас Мафіозна Держава.
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06.12.2021 15:17 Ответить
Когда этот Порошенко уже успокоиться?)
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06.12.2021 15:30 Ответить
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06.12.2021 17:03 Ответить
Тут діло не в Порошенко ,вся система построїна на корупції,на корупції в великих масштабах.
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06.12.2021 15:32 Ответить
Если кто то теряет, кто то находит
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06.12.2021 16:50 Ответить
Радуйтесь прєзєдєнтьі пока и етому! За мою каденцию еще страну потеряете!
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06.12.2021 16:55 Ответить
А наш зеленский и его банда сами в доле от этой теневой коррупции!!, так что им не резон бороться с теневыми схемами1! И Особенно этому чокнутому дебилу-профессору.........Гетманцеву
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06.12.2021 19:49 Ответить
 
 