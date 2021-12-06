Россия может за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО, - The Times
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С помощью мигрантов на границе Беларуси с Польшей Россия может менее чем за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.
Источники в Украине и НАТО отмечают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора – 60-мильной части территории между Польшей и Литвой. Этот участок объединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальным Европейским Союзом и европейскими территориями НАТО.
"При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь беспорядки. После этого российские войска могли бы войти и развернуть военное патрулирование вдоль коридора под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит России соединить свои войска в Калининграде с Беларусью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такую операцию можно провести менее чем за два часа.
"Беженцы – очень изящное оружие, если они используются в качестве оружия", - сказал изданию дипломат из Восточной Европы.
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Переговоры были начаты по инициативе СССР; первоначально они велись в секретном режиме, что устраивало обе стороны: Советский Союз предпочитал официально сохранять «свободу рук» в условиях неясной перспективы в отношениях с западными странами, а для финских официальных лиц оглашение факта переговоров было неудобно с точки зрения внутренней политики, так как население Финляндии в основном отрицательно относилось к СССР.
14 апреля 1938 года в Хельсинки, в посольство СССР в Финляндии, прибыл второй секретарь Б. А. Ярцев[30]. Он встретился сразу с министром иностранных дел Рудольфом Холсти и изложил позицию СССР: правительство СССР уверено, что Германия планирует нападение на СССР, и в эти планы входит боковой удар через Финляндию. Поэтому отношение Финляндии к высадке немецких войск так важно для СССР. Красная армия не будет ждать на границе, если Финляндия позволит высадку. С другой стороны, если Финляндия окажет немцам сопротивление, СССР окажет ей военную и хозяйственную помощь, поскольку Финляндия не способна сама отразить немецкую высадку[31]. В течение пяти последующих месяцев Б. Ярцев проводил многочисленные беседы, в том числе с премьер-министром Каяндером и министром финансов Вяйнё Таннером. Гарантий финской стороны в том, что Финляндия не позволит нарушить свою территориальную неприкосновенность и вторгнуться в Советскую Россию через её территорию, было недостаточно для СССР[32]. СССР требовал секретного соглашения, состоящего в обязательном своём участии в обороне финского побережья при нападении Германии, строительства укреплений на Аландских островах и размещения советских военных баз для флота и авиации на острове Гогланд (фин. Suursaari). Территориальные требования не выдвигались. Финляндия отвергла предложения Ярцева в конце августа 1938 года.
В марте 1939 года СССР официально заявил, что хочет арендовать на 30 лет острова Гогланд, Лавансаари (ныне - Мощный), Тютярсаари и Сескар. Уже позже, в качестве компенсации, Финляндии предложили территории в Восточной Карелии[33]. Глава Совета обороны Финляндии Маннергейм был готов отдать острова, поскольку их всё равно практически невозможно было ни оборонять, ни использовать для охраны Карельского перешейка[34]. Тем не менее переговоры были безрезультатными и прекратились 6 апреля 1939 года.
23 августа 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении. По секретному дополнительному протоколу к Договору Финляндия была отнесена к сфере интересов СССР. Этими соглашениями договаривающиеся стороны предоставили друг другу гарантии невмешательства в сферы интересов сторон договора. Спустя неделю, 1 сентября, нападением на Польшу Германия начала Вторую мировую войну. 17 сентября войска СССР вошли на территорию Польши приблизительно до линии Керзона.
С 28 сентября по 10 октября СССР заключил договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти страны
Путин не возражает против вступления России в НАТО
Газета «Коммерсантъ» 07.03.2000, 00:00
В воскресенье и. о. президента РФ Владимир Путин сделал громкое заявление. В интервью BBC он сказал, что не исключает возможности вступления России в НАТО.
Интервью Владимира Путина BBC имеет знаковый характер - оно вполне может заменить внешнеполитическую программу главного кандидата в президенты. В нем и. о. президента четко обозначил свои приоритеты: "Я не могу представить свою страну изолированной от Европы". Тем самым он сделал ясный выбор в обострившейся сейчас в России борьбе двух политических линий: партнерство с Западом или изоляционизм.
Однако главная сенсация интервью в другом. На вопрос, возможно ли присоединение России к альянсу, и. о. президента ответил: "Почему нет? Я не исключаю такой возможности - в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером". - https://www.kommersant.ru/doc/142046
Но самое интересное в этой ситуации будет, когда вы, проделав все манипуляции, уже будете стоять над оппонентом с занесённой палкой, а он будеть продолжать стоять, как дебил, бебекать и ничего не делать. Тогда возможно прийдётся бить.
Но самое интересное в этой ситуации будет, когда вы, проделав все манипуляции, уже будете стоять над оппонентом с занесённой палкой, а он будеть продолжать стоять, как дебил, бебекать и ничего не делать. Тогда возможно прийдётся бить.
А по матюгальникам нужно рассказывать не на английском, а на их родном языке о том, что тот кто попробует попасть на территорию государства вне установленных пунктов пропуска - умрёт в прямом смысле слова.
Против НАТО кремль выступать боится.
Бронетехника будет 100% сразу уничтожена.
Авиация будет сразу сбита - новые самолёты бабы не нарожают.
Путин это понимает, по этому и шантажирует всех.
А про беспорядки беженцев в литве - это не германия, где местные бабы извиняются, что беженцы их насилуют.