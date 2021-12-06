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Россия может за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО, - The Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия может за два часа

С помощью мигрантов на границе Беларуси с Польшей Россия может менее чем за два часа "отрезать" страны Балтии от НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Times.

Источники в Украине и НАТО отмечают, что Москва может использовать мигрантов для захвата Сувалкского коридора – 60-мильной части территории между Польшей и Литвой. Этот участок объединяет Литву, Латвию и Эстонию с остальным Европейским Союзом и европейскими территориями НАТО.

"При таком сценарии Россия может вытолкнуть мигрантов в коридор и разжечь беспорядки. После этого российские войска могли бы войти и развернуть военное патрулирование вдоль коридора под предлогом гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит России соединить свои войска в Калининграде с Беларусью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такую ​​операцию можно провести менее чем за два часа.

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"Беженцы – очень изящное оружие, если они используются в качестве оружия", - сказал изданию дипломат из Восточной Европы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+46
Ну от... А ви їм ПП2 побудували. Молодці.
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06.12.2021 14:49
+31
Прибалти самі тих біженців разом з росіянами на фарш перебють. Вони ще добре памятають як їх росія в 40-х роках окупувала а ж до 1990 року.
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06.12.2021 14:52
+24
Балтійскі країна це країни НАТО. Тому 100% буде дуже, дуже велике занепокоєння
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06.12.2021 14:55
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Правила форума Совет форумчан
Ну от... А ви їм ПП2 побудували. Молодці.
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06.12.2021 14:49 Ответить
...Авжеж, заїдуть на плечах навозних мігрантів через Сувалкський коридор.
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06.12.2021 15:35 Ответить
в сосну вдарилась? Хто побудував, Польща і країни Балтії? Краще б мовчала...
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06.12.2021 16:28 Ответить
Так ,когда пп1 строили, уже тогда можно было предположить последствия.
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28.02.2022 10:13 Ответить
Прибалти самі тих біженців разом з росіянами на фарш перебють. Вони ще добре памятають як їх росія в 40-х роках окупувала а ж до 1990 року.
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06.12.2021 14:52 Ответить
нажаль частина українців не пам'ятає, як раша окупувала Україну до 91
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06.12.2021 17:19 Ответить
Миня слухать нада была, ничё б не акупувала, всраласся бы.
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06.12.2021 18:16 Ответить
Балтійскі країна це країни НАТО. Тому 100% буде дуже, дуже велике занепокоєння
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06.12.2021 14:55 Ответить
_Угу. Килотонны пустозвонства и крайней обеспокоенности. Путлер их успокоит: кого в лагерях солнечного магадана, а кого и наглухо, как президента и верхушку Польши в 2010...
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06.12.2021 15:00 Ответить
Почему до этого не успокоил? Чего он дожидался? Миролюбие не позволило?
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06.12.2021 15:11 Ответить
Бал газом били терактами, от тепер нелегалами бити придумали....працюють хлопці
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06.12.2021 15:20 Ответить
С нелегалами у них как-то совсем плохо получилось. Покупать канцлеров эффективней.
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06.12.2021 15:26 Ответить
Тут не поспориш...
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06.12.2021 15:30 Ответить
вот бы тебя твой потлер успокоил, патлер ты магаданский.
обосрешься ты и твой любимый дряхлый петлер
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06.12.2021 17:55 Ответить
Переговоры Ярцева в 1938-1939 годах[править | править код]

Переговоры были начаты по инициативе СССР; первоначально они велись в секретном режиме, что устраивало обе стороны: Советский Союз предпочитал официально сохранять «свободу рук» в условиях неясной перспективы в отношениях с западными странами, а для финских официальных лиц оглашение факта переговоров было неудобно с точки зрения внутренней политики, так как население Финляндии в основном отрицательно относилось к СССР.

14 апреля 1938 года в Хельсинки, в посольство СССР в Финляндии, прибыл второй секретарь Б. А. Ярцев[30]. Он встретился сразу с министром иностранных дел Рудольфом Холсти и изложил позицию СССР: правительство СССР уверено, что Германия планирует нападение на СССР, и в эти планы входит боковой удар через Финляндию. Поэтому отношение Финляндии к высадке немецких войск так важно для СССР. Красная армия не будет ждать на границе, если Финляндия позволит высадку. С другой стороны, если Финляндия окажет немцам сопротивление, СССР окажет ей военную и хозяйственную помощь, поскольку Финляндия не способна сама отразить немецкую высадку[31]. В течение пяти последующих месяцев Б. Ярцев проводил многочисленные беседы, в том числе с премьер-министром Каяндером и министром финансов Вяйнё Таннером. Гарантий финской стороны в том, что Финляндия не позволит нарушить свою территориальную неприкосновенность и вторгнуться в Советскую Россию через её территорию, было недостаточно для СССР[32]. СССР требовал секретного соглашения, состоящего в обязательном своём участии в обороне финского побережья при нападении Германии, строительства укреплений на Аландских островах и размещения советских военных баз для флота и авиации на острове Гогланд (фин. Suursaari). Территориальные требования не выдвигались. Финляндия отвергла предложения Ярцева в конце августа 1938 года.

В марте 1939 года СССР официально заявил, что хочет арендовать на 30 лет острова Гогланд, Лавансаари (ныне - Мощный), Тютярсаари и Сескар. Уже позже, в качестве компенсации, Финляндии предложили территории в Восточной Карелии[33]. Глава Совета обороны Финляндии Маннергейм был готов отдать острова, поскольку их всё равно практически невозможно было ни оборонять, ни использовать для охраны Карельского перешейка[34]. Тем не менее переговоры были безрезультатными и прекратились 6 апреля 1939 года.

23 августа 1939 года СССР и Германия заключили договор о ненападении. По секретному дополнительному протоколу к Договору Финляндия была отнесена к сфере интересов СССР. Этими соглашениями договаривающиеся стороны предоставили друг другу гарантии невмешательства в сферы интересов сторон договора. Спустя неделю, 1 сентября, нападением на Польшу Германия начала Вторую мировую войну. 17 сентября войска СССР вошли на территорию Польши приблизительно до линии Керзона.

С 28 сентября по 10 октября СССР заключил договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и Литвой, согласно которым эти страны
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06.12.2021 15:45 Ответить
Купіть в них більше газу...може вони одумаються і стануть кращими
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06.12.2021 14:56 Ответить
От не розумію, якщо Європа так зацікавлена в рашн газі, то їм навпаки вигідно давити на рашку, щоб вона в кінці кінців розпалася... Тоді у якихось якутів вийде дешевше газ купувати...
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06.12.2021 14:57 Ответить
Та уся політична європейська еліта давно вже куплена ху#лом, який забезпечив їх такими грошима, від яких не відмовляються.
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06.12.2021 15:01 Ответить
В першу чергу прикормлені мекрелі і шрьодери. Де вони будуть харчєвацца як параша розсипеться. Захисники інтересів кремляді. Економіка там нідочого...
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06.12.2021 15:08 Ответить
Европа и Запад продолжают пятиться перед путлером - фашисты, разумеется, видя это наступают.
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06.12.2021 14:57 Ответить
Головне, щоб раіська за ці дві години не обісралася разом з кремлівським карликом. Воно ж НАТу боіться, як дідько ладану.
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06.12.2021 14:58 Ответить
Якщо в нато такі країни німеччина чи хранція то мулу боятись нічого. Якась там італія іспанія як хата скраю...одного голосу мадярщини вистачить щоб на та забуксувала...Україні треба дружити з англосаксами поляками турками...
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06.12.2021 15:12 Ответить
с англосаксами????? У англосаксов как и у пацаков друзей нет - или колонии, или враги...
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06.12.2021 23:52 Ответить
так било нє всєгда

Путин не возражает против вступления России в НАТО


Газета «Коммерсантъ» 07.03.2000, 00:00

В воскресенье и. о. президента РФ Владимир Путин сделал громкое заявление. В интервью BBC он сказал, что не исключает возможности вступления России в НАТО.

Интервью Владимира Путина BBC имеет знаковый характер - оно вполне может заменить внешнеполитическую программу главного кандидата в президенты. В нем и. о. президента четко обозначил свои приоритеты: "Я не могу представить свою страну изолированной от Европы". Тем самым он сделал ясный выбор в обострившейся сейчас в России борьбе двух политических линий: партнерство с Западом или изоляционизм.
Однако главная сенсация интервью в другом. На вопрос, возможно ли присоединение России к альянсу, и. о. президента ответил: "Почему нет? Я не исключаю такой возможности - в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером". - https://www.kommersant.ru/doc/142046
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06.12.2021 15:38 Ответить
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06.12.2021 15:58 Ответить
Такі заяви звеличують москалів.
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06.12.2021 14:59 Ответить
правду почали казати...що руSSкі терористи будуть прикриватися дітьми та жінками для подальших вбивств....
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06.12.2021 15:01 Ответить
каждый день все веселей ..уже напишите что росия за полдня захватит весь мир и попадет потом в рай
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06.12.2021 15:01 Ответить
У них там ганжубас легализовали?
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06.12.2021 15:07 Ответить
а как же оноконда... оноконда в витрине ?
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06.12.2021 15:08 Ответить
А що ж тоді "відріжуть" Росії?
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06.12.2021 15:08 Ответить
Калининград и Курилы
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06.12.2021 15:10 Ответить
Цікава думка, - Калінград по самі Курили.
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06.12.2021 15:18 Ответить
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06.12.2021 18:53 Ответить
Расие евдарасы отрежут Восточную Европу.
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06.12.2021 15:13 Ответить
Фак сибе мардва атрежит.
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06.12.2021 18:22 Ответить
Які заворушення з мігрантами без зброї?танки газ в пол пвру чоловік розчаве і вони назад попруть
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06.12.2021 15:14 Ответить
Сознательно создается паника а дебилы на это ведутся! Да кацапы ни на кого не нападут, они сами уже с обоссанными портками и единственно что они умеют так это понты колотить!!! Не забывайте что кацапская армия это большой блеф и помните что 2-е войны в Чечне они просрали с треском, причем у чечни не было ни танков, ни авиации, орудий!!!! И самое главное это то что в 2014 году готовясь к войне с Украиной в течении 10 лет эти вояки так и не смогли завоевать то что они хотели в Украине, а "завоевали" лишь то что здали местные предатели при отсутствии армии Украины.
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06.12.2021 15:23 Ответить
Вспоминается пословица "собака, которая лает, не кусается". Хотели б напасть - тайно делали бы сосредоточение сил. А так всё показушное, значит нападение - не главная цель этого сборища.
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06.12.2021 15:25 Ответить
"Хотели б напасть - тайно делали бы сосредоточение сил." - Це як? Поясніть мені, будь- ласка.
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06.12.2021 15:32 Ответить
Ну вот представьте, что вы хотите кого-то *******. Вы мееееедленно поднимаете с земли палку, кричите оппоненту "я тя щас ***** вот этой вот самой палкой! да-да! размахнувшись и по голове!", мееедленно подходите и начинаете меееедленно ею замахиваться. Разве так происходит, когда вы реально вознамерились кого нибудь лупануть? Обычно такая показуха делается, когда надо просто напугать, типа оппонент сбежит, убоявшись вашего грозного вида и прикладывать его палкой не надо будет.
Но самое интересное в этой ситуации будет, когда вы, проделав все манипуляции, уже будете стоять над оппонентом с занесённой палкой, а он будеть продолжать стоять, как дебил, бебекать и ничего не делать. Тогда возможно прийдётся бить.
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06.12.2021 15:40 Ответить
От в цьому і проблема - тікати немає куди. Саме тому ******* може спокійненько собі, демонстративно наточити ножика, потім почистити ним собі нігті а потім встромити вам в горлянку, знаючи, що ви нікуди не дінетеся від нього. Так що ми маємо саме отой варіант, який ви описали в другому абзаці:
Но самое интересное в этой ситуации будет, когда вы, проделав все манипуляции, уже будете стоять над оппонентом с занесённой палкой, а он будеть продолжать стоять, как дебил, бебекать и ничего не делать. Тогда возможно прийдётся бить.
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06.12.2021 18:01 Ответить
Не, ну можно ж и не удирать, а там ножик из кармана достать или подобрать другую палку... в крайнем случае закричать "караул!!!".
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06.12.2021 18:09 Ответить
Ты на сто процентов можешь спрогнозировать, что в башке у ВВХ?
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06.12.2021 15:42 Ответить
с этим они и гнали арабчат на колючку, в надежде. что немцы их не пустят к себе, а поляки захлебнутся толпой беженцафф- туристов, курдских террористов, еще и недалекага Крэпкага Картошэка под санкции лютые подписали ...но увы, поляки молодцом, выстояли, а дальше вы знаете, и как скоро увидите маленьких арабчат на улицах Менска и окрестостях...))...Белакурдистан в перспективе на карте появиться должон, где Картошэка Крэпкага, Эффенди Главным провозгласят ...))) и вот тогда держитесь Евролохи, нехилая кузькина мать, вам на 100 % будет обеспечена!
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06.12.2021 15:27 Ответить
Главное чтобы немцы без газа не остались, прошу отнестись к этому с пониманием))
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06.12.2021 15:28 Ответить
Газохранилища в Германии крупнейшие в Европе после Голландии...
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06.12.2021 15:49 Ответить
Донецкий Айропорт Крысы Путлєра брали 242 дня...
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06.12.2021 15:45 Ответить
Це так. Тільки ніхто толком не може зараз сказати, яка була стратегічна цінність тієї будівлі з бетону, скла і гіпсокартону.
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06.12.2021 16:22 Ответить
Его, аэропорт, нужно было либо сохранить, либо максимально разрушить. В приведении его в совсем нерабочее состояние очень сильно помогли автомойщик и охранник. Теперь народным милиционерам нет нужды рыться в шахтах в поисках спрятанных там аэропланов, ибо им ни туда сесть, ни оттуда взлететь просто нет возможности. Ну а если там будут замечены какие-нибудь поползновения к восстановлению, то это станет подом для срочного разворачивания там ПВО и другой ремонтно-строительной техники типа "Тюльпан", "Точка-У" и т.п.
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06.12.2021 17:29 Ответить
Netu tam mnogo nelegalov,jesli prixodit tam ix sobaki vstrecajut.Drugoje tam mnogo nasix soldat takze perebroseno.Kakije 2 casa mne smesno slusat takoj bred
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06.12.2021 16:00 Ответить
Жуть. Как они вообще живут в таком страхе. Каждый день такое придумывать.
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06.12.2021 16:01 Ответить
Это граница между Польшей и Литвой. Беларусь к этому участку земли ни какого отношения не имеет. Поэту всю нейтральную полосу и метров по 10 шириной своих территорий, можно заминировать хот сплошным ковром. Когда кишки от первых мигрантов упадут на головы следующим за ними, задние, скорее всего, включат заднюю.
А по матюгальникам нужно рассказывать не на английском, а на их родном языке о том, что тот кто попробует попасть на территорию государства вне установленных пунктов пропуска - умрёт в прямом смысле слова.
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06.12.2021 16:31 Ответить
Не надто смачним буде такий фаршик, але ж ... серйозна, превентивна, відповідь з боку ЗС прибалтійського регіону, мабуть все ж відбудеться.
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06.12.2021 16:47 Ответить

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06.12.2021 17:04 Ответить
Псевдореспублика Мазурия?
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06.12.2021 17:44 Ответить
Толпа макак разгоняется на раз с поджариванием дуп свч.
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06.12.2021 18:14 Ответить
***** -Пуйло Спец по такому сценарию,как использование мирных людей впереди войск!!Этот Пуйло -***** и его банда хуже фашистов!!!
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06.12.2021 19:40 Ответить
А как же НАТО ? Вывод укреплять свою собственную армию и добиваться размещения на территории страны военных баз США .
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06.12.2021 20:07 Ответить
Всё это пустой трёп.
Против НАТО кремль выступать боится.
Бронетехника будет 100% сразу уничтожена.
Авиация будет сразу сбита - новые самолёты бабы не нарожают.
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06.12.2021 20:24 Ответить
ТАК ОТРЕЖТЕ ХЙЛУ ГОЛОВУ !!!
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07.12.2021 02:54 Ответить
Меньше кричите волк, волк! А то и оглянуться не успеете, как в свою ловушку попадете. Зачем эти идеи моральным уродам подкидывать?
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07.12.2021 12:59 Ответить
Нато не боится российской армии. Одна только армия США справилась бы. Но у россии есть яд. оружие, а ядерной войны не хочет ни один здравомыслящий человек.
Путин это понимает, по этому и шантажирует всех.
А про беспорядки беженцев в литве - это не германия, где местные бабы извиняются, что беженцы их насилуют.
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28.02.2022 09:10 Ответить
 
 