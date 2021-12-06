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Байден (2385) НАТО (8945) Путин (29862) Россия (91288) США (23197) Евросоюз (15892)

Данные США убедили даже скептиков в ЕС, что Россия может вторгнуться в Украину, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Данные США убедили даже скептиков в ЕС, что Россия может вторгнуться в Украину, - Financial Times

Страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Джозефа Байдена относительно того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными о военных приготовлениях Москвы.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских органов обороны и безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Недели постоянных дипломатических контактов США с европейскими правительствами, подкрепленных обменом разведывательными данными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, что Кремль может скоро приказать ввести свои войска в Украину.

Эти усилия активизировали поддержку необходимости введения жестких санкций для сдерживания Кремля.

7 декабря Джо Байден предостережет Владимира Путина от вторжения на запланированном видео-саммите при полной поддержке НАТО и Евросоюза, сообщили "Financial Times" европейские чиновники по обороне и безопасности.

Россия может планировать вторжение в Украину "в скором времени в начале 2022 года", заявил в пятницу представитель администрации Байдена. По его словам, половина военных подразделений, которые будут задействованы в таком наступлении, подошли к границе Украины за последний месяц.

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Решение США поделиться своими разведданными с европейскими государствами и обнародовать публичные предупреждения связано с надеждой Вашингтона на то, что поддержка санкций сделает слишком высокой для Москвы "цену" агрессии.

Детали возможных санкций и других контрмер еще обсуждаются.

Кремль постоянно отрицает, что планирует вторгнуться в Украину и обвиняет в усилении напряженности рост поддержки США и НАТО для Украины.

Отчеты американской разведки, отображающие развертывание российских войск вдоль границы, доказательства возможной подготовки к нападению и анализ вероятных намерений Кремля были переданы членам НАТО и через дипломатические каналы ЕС двусторонне и коллективно, сообщили FT чиновники, информированные о документах.

Количество материалов и деталей, предоставленных другим 29 союзникам по НАТО, было названо одним чиновником "чрезвычайно исчерпывающим".

Нехарактерный уровень обмена разведывательными данными был вызван первоначальным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как достоверные, сказали четыре официальных лица.

Раскрытие ранее секретных деталей началось в начале ноября и предшествовало встрече министров иностранных дел НАТО на прошлой неделе, на которой преобладали дискуссии по Украине.

Разведка помогла перевести разговор с того, было ли предупреждение правильным, на то, как лучше сдерживать наступление, пишет издание.

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"Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этим пробелом: как и почему США видели то, чего мы не видели", - цитирует издание одного из чиновников

По словам источников, на встрече глав МИД стран НАТО в Риге произошло "большое смещение в сторону американской версии вещей".

В США заявили, что Россия готовится к развертыванию 100 батальонных тактических групп общей численностью около 175 тысяч военнослужащих в стратегических местах вдоль украинской границы при поддержке 100 тысяч военнослужащих резерва.

Некоторые страны ЕС и НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не конфронтации, ссылаясь на то, что Россия раньше наращивала, а затем уменьшала контингент у границ. Но данные разведки США изменили мнение европейцев о намерениях Владимира Путина, пишет FT.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+9
Ці в ЄС тіпа іспанії, італії. і всіх друзів путлєра поки не ткнеш мордою в лайно не вірять!!!!!! Все одно будуть тільки співчувати не більше!!!!!!!
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06.12.2021 14:54
+8
краще б США перконали країни НАТО про необхідність прийняття України в НАТО.
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06.12.2021 14:56
+8
І це теж. ***** шантажує нас та НАТО нападом, вимагаючи пристати на його вимоги як Україну, так і НАТО (від НАТО він вимагає письмового зобов'язання ніколи не приймати Україну до НАТО)...
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06.12.2021 15:01
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Правила форума Совет форумчан
Ці в ЄС тіпа іспанії, італії. і всіх друзів путлєра поки не ткнеш мордою в лайно не вірять!!!!!! Все одно будуть тільки співчувати не більше!!!!!!!
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06.12.2021 14:54 Ответить
щось мені підказує, що уся ця метушня з вірогідним нападом відбувається насамперед для спонукання України до виконання формули Штайнмайєра та інших пунктів мінських "угод", а також для розміну наших інтересів заради домовленності між США та ***********.
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06.12.2021 14:54 Ответить
І це теж. ***** шантажує нас та НАТО нападом, вимагаючи пристати на його вимоги як Україну, так і НАТО (від НАТО він вимагає письмового зобов'язання ніколи не приймати Україну до НАТО)...
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06.12.2021 15:01 Ответить
ну авжеж, вони ж перші чергу зайняли, ще у 2000-му

Путин не возражает против вступления России в НАТО


Газета «Коммерсантъ» 07.03.2000, 00:00

В воскресенье и. о. президента РФ Владимир Путин сделал громкое заявление. В интервью BBC он сказал, что не исключает возможности вступления России в НАТО.

Интервью Владимира Путина BBC имеет знаковый характер - оно вполне может заменить внешнеполитическую программу главного кандидата в президенты. В нем и. о. президента четко обозначил свои приоритеты: "Я не могу представить свою страну изолированной от Европы". Тем самым он сделал ясный выбор в обострившейся сейчас в России борьбе двух политических линий: партнерство с Западом или изоляционизм.
Однако главная сенсация интервью в другом. На вопрос, возможно ли присоединение России к альянсу, и. о. президента ответил: "Почему нет? Я не исключаю такой возможности - в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером". - https://www.kommersant.ru/doc/142046
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06.12.2021 16:30 Ответить
«с интересами России будут считаться,»
А ИНТЕРЕСЫ РАШИ - это Украина. Он уже помешался на этой идее.
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06.12.2021 16:33 Ответить
це не він, путінанєкдот (віртуально-публічна фігура)
це корпорація совкових старперів під ніком "кантора глубокова бурєнія" (кгб)
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06.12.2021 16:36 Ответить
То було у 2000, а зараз 2021 і у ***** геть інші наміри.
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06.12.2021 17:48 Ответить
на гебістській фєні ру це звучить як "актівная подготовка сільной пєрєговорной позіциі"
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06.12.2021 15:43 Ответить
краще б США перконали країни НАТО про необхідність прийняття України в НАТО.
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06.12.2021 14:56 Ответить
ніяких заходів, які б свідчили про підготовку до тотальної війни з свинособачим лаптєстаном, не відбувається..
лише гундосик готовий до перемовин з ******
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06.12.2021 14:56 Ответить
Теперь дело за малым. Убедить этих самых скептиков из ЕС, что им до этого есть какое-то дело.
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06.12.2021 15:06 Ответить
Держдепівські бандерівці все роблять правильно. Роздмухують загрозу, постійно нагадують міжнародній спільноті про небезпечного лиходія у кремлі. Так шо втихушку на нас напасти, як це було з Кримом та Сходом вже не вийде.
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06.12.2021 15:07 Ответить
Думаю, возможно все произойдет в январе.Ближе к окончанию месяца.
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06.12.2021 15:08 Ответить
Що батька здрисне!?
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06.12.2021 15:13 Ответить
Конечно произойдёт, американцы раздуют истерию до небес, как они умеют это делать, и твоё любимое ***** повиснет на фонарике, от огорченья
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06.12.2021 15:37 Ответить
Сколько "ванек" сдохнет? 10 тыс.?20? 40? Кацапскому быдлу это понравится?
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06.12.2021 15:14 Ответить
Кацапському бидло то пох. А от у нас загинуть найкращі.
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06.12.2021 15:24 Ответить
Ну и?
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06.12.2021 15:42 Ответить
а що нам боятися в нас верховний головнокомандуючій в памперсі і в шапці буде всіх бомбить !
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06.12.2021 15:14 Ответить
Пастор Чекає
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06.12.2021 15:20 Ответить
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06.12.2021 15:21 Ответить
Або НАТО вибиває для себе гроші і це домовлено з Путлєром, або рассєйські олігархи бажають залишитись жити на болотах Сибіру. Думаю, що коли Рассєя переткне кордон, багато країн перекриють всі рахунки та контракти.
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06.12.2021 15:27 Ответить
Кажуть шо Рембо у Київі...
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06.12.2021 15:28 Ответить
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06.12.2021 15:30 Ответить
Ато ! З 14 го року самі з собою воюємо!?
Московщіна не влізла ще на наші землі?
ЗСУ оди одного колошматить?
В 1939 році економісти і військові підрахували що гітлеру ресурсів вистачить на 5 років війни. В Германії була розвинена промисловість.
А ДІРА яку промисловість має щоб впопучлеці вже 7 років воювали? Та вони вже всі тричі перегнили по посадкам ще в 15 му.
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06.12.2021 17:00 Ответить
"Рюськие"начитались истории, как Гитлер захватил без выстрелов Чехословакию в 1938 году и каждый день смотрят фильмы типа"Александр Невский" 1938 года о том, как киношные клоуны"мочат" рыцарей-европейцев, и теперь пытаются все это воспроизвести. Но история не повторяется - у каждого времени свои события, ЕС и США тоже прекрасно помнят, к чему привело потакание Гитлеру в 1938 году - к мировой войне с гигантскими потерями.
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06.12.2021 17:09 Ответить
усе в Божьих руках
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06.12.2021 17:16 Ответить
никакого вторжения . московия очень хочет ускорить запуск СП2 ради этого весь спектакль . Потом кода престарелый байден с куйлом запустят газоток , перекрыв транзит через Украину и Польшу , будут говорить ну вот видите удалось избежать войны. Москва душит Украину экномически , в прямом боевом столкновении у нее шансов очень мало . Тем более потом удерживать большую территорию . Не зря меркелевский Бильд первым опубликовал фантастический проект кацапов как они будуть воевать в Украине .
.
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06.12.2021 19:37 Ответить
Можна поступити Як мокшандія, написати їм бумажку, а потім прийняти в НАТО, і сказати щоб поклали ту бумажку біля меморандума по ЯО...
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14.01.2022 20:45 Ответить
 
 