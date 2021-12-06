Данные США убедили даже скептиков в ЕС, что Россия может вторгнуться в Украину, - Financial Times
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Страны ЕС и НАТО поддержали оценку администрации Джозефа Байдена относительно того, что Россия может вторгнуться в Украину, после беспрецедентного обмена между США и союзниками разведывательными данными о военных приготовлениях Москвы.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на представителей европейских органов обороны и безопасности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Недели постоянных дипломатических контактов США с европейскими правительствами, подкрепленных обменом разведывательными данными, помогли убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, что Кремль может скоро приказать ввести свои войска в Украину.
Эти усилия активизировали поддержку необходимости введения жестких санкций для сдерживания Кремля.
7 декабря Джо Байден предостережет Владимира Путина от вторжения на запланированном видео-саммите при полной поддержке НАТО и Евросоюза, сообщили "Financial Times" европейские чиновники по обороне и безопасности.
Россия может планировать вторжение в Украину "в скором времени в начале 2022 года", заявил в пятницу представитель администрации Байдена. По его словам, половина военных подразделений, которые будут задействованы в таком наступлении, подошли к границе Украины за последний месяц.
Решение США поделиться своими разведданными с европейскими государствами и обнародовать публичные предупреждения связано с надеждой Вашингтона на то, что поддержка санкций сделает слишком высокой для Москвы "цену" агрессии.
Детали возможных санкций и других контрмер еще обсуждаются.
Кремль постоянно отрицает, что планирует вторгнуться в Украину и обвиняет в усилении напряженности рост поддержки США и НАТО для Украины.
Отчеты американской разведки, отображающие развертывание российских войск вдоль границы, доказательства возможной подготовки к нападению и анализ вероятных намерений Кремля были переданы членам НАТО и через дипломатические каналы ЕС двусторонне и коллективно, сообщили FT чиновники, информированные о документах.
Количество материалов и деталей, предоставленных другим 29 союзникам по НАТО, было названо одним чиновником "чрезвычайно исчерпывающим".
Нехарактерный уровень обмена разведывательными данными был вызван первоначальным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как достоверные, сказали четыре официальных лица.
Раскрытие ранее секретных деталей началось в начале ноября и предшествовало встрече министров иностранных дел НАТО на прошлой неделе, на которой преобладали дискуссии по Украине.
Разведка помогла перевести разговор с того, было ли предупреждение правильным, на то, как лучше сдерживать наступление, пишет издание.
"Многие союзники не были уверены, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этим пробелом: как и почему США видели то, чего мы не видели", - цитирует издание одного из чиновников
По словам источников, на встрече глав МИД стран НАТО в Риге произошло "большое смещение в сторону американской версии вещей".
В США заявили, что Россия готовится к развертыванию 100 батальонных тактических групп общей численностью около 175 тысяч военнослужащих в стратегических местах вдоль украинской границы при поддержке 100 тысяч военнослужащих резерва.
Некоторые страны ЕС и НАТО призывали к диалогу с Москвой, а не конфронтации, ссылаясь на то, что Россия раньше наращивала, а затем уменьшала контингент у границ. Но данные разведки США изменили мнение европейцев о намерениях Владимира Путина, пишет FT.
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Путин не возражает против вступления России в НАТО
Газета «Коммерсантъ» 07.03.2000, 00:00
В воскресенье и. о. президента РФ Владимир Путин сделал громкое заявление. В интервью BBC он сказал, что не исключает возможности вступления России в НАТО.
Интервью Владимира Путина BBC имеет знаковый характер - оно вполне может заменить внешнеполитическую программу главного кандидата в президенты. В нем и. о. президента четко обозначил свои приоритеты: "Я не могу представить свою страну изолированной от Европы". Тем самым он сделал ясный выбор в обострившейся сейчас в России борьбе двух политических линий: партнерство с Западом или изоляционизм.
Однако главная сенсация интервью в другом. На вопрос, возможно ли присоединение России к альянсу, и. о. президента ответил: "Почему нет? Я не исключаю такой возможности - в том случае, если с интересами России будут считаться, если она будет полноправным партнером". - https://www.kommersant.ru/doc/142046
А ИНТЕРЕСЫ РАШИ - это Украина. Он уже помешался на этой идее.
це корпорація совкових старперів під ніком "кантора глубокова бурєнія" (кгб)
лише гундосик готовий до перемовин з ******
Московщіна не влізла ще на наші землі?
ЗСУ оди одного колошматить?
В 1939 році економісти і військові підрахували що гітлеру ресурсів вистачить на 5 років війни. В Германії була розвинена промисловість.
А ДІРА яку промисловість має щоб впопучлеці вже 7 років воювали? Та вони вже всі тричі перегнили по посадкам ще в 15 му.
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