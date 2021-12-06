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Прятавшую 5 тыс. грн взятки в Кодекс об административных правонарушениях судью приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, - САП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прятавшую 5 тыс. грн взятки в Кодекс об административных правонарушениях судью приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, - САП

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор, которым бывшая глава одного из районных судов Херсонской области приговорена к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в апреле 2018 года председатель суда предложила нарушителю дать ей 5 тыс. гривен за закрытие административного дела, а в случае отказа - "угрожала" привлечь мужчину к административной ответственности, а также наложить денежное взыскание в сумме от 16 тыс. гривен до 32 тыс. гривен.

После получения средств, которые она спрятала в Кодексе об административных правонарушениях, судья приняла постановление о закрытии указанного производства", - говорится в сообщении.

Судья была разоблачена на "горячем", сразу после получения ею оговоренной суммы.

Согласившись с позицией прокурора САП, коллегия судей признала экс-судию виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на три года, с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней с момента его оглашения в суде апелляционной инстанции.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Засудили щоб не демпінгувала.
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06.12.2021 16:27
+12
А як би ховала долари,євро.фунти...то обов'язково пішлаб на підвищення...
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06.12.2021 16:28
+11
Відкрию таємницю - в Україні судді хабарі менше ніж п"ятдесят тисяч не беруть...Сенсу нема - зарплата біля ста тисяч і можливості заробити вдесятеро стільки ж...Тому це скоріш за все провокація спецслужб,а так як спецслужби у нас бідні,(тільки спецслужбовці багаті),то і підкинули лишень п"ять штук...От у Львові такий суддя Ігор Ганич...Раз взяв з півмільйона зеленими хабаря (за відмазку мера Стрия),другий раз чотириста тисяч вже під камери,з фіксацією і затриманням...І шо?І ніц з тего...Трохи полежав у лікарні,один суд,другий,перенесли розгляд в іншу область...і відмазали...Мораль - треба брати рідко,але багато...
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06.12.2021 16:54
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Засудили щоб не демпінгувала.
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06.12.2021 16:27 Ответить
так и есть)
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06.12.2021 16:30 Ответить
конкуренция жестокая однако, как простолюдинина какого то прям закатували
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06.12.2021 16:34 Ответить
😁😁😁👍👍👍
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06.12.2021 16:46 Ответить
А як би ховала долари,євро.фунти...то обов'язково пішлаб на підвищення...
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06.12.2021 16:28 Ответить
Потрібно було ховати в кримінальний кодекс, хіба не знала?
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06.12.2021 16:31 Ответить
Таких корумпованих гельмінтів в Україні десятки тисяч ,якщо не сотні !!! Таку дрібноту мають сотню за добу саджати на нари ,тоді через рік відчуємо результат !!!)))
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06.12.2021 16:33 Ответить
Голова суду і 5 тис грн?
Голова суду взяла особисто без добре знайомого посередника?
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06.12.2021 16:34 Ответить
ну...куда только адвокаты смотрят?это же сброс посредника
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06.12.2021 16:37 Ответить
Якби взяла 5000 баксів то дальше би працювала.
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06.12.2021 18:17 Ответить
-чому судді завжди ховають хабарі ?
-та тому, що бояться високих смерек...
та Сашка Білого !
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06.12.2021 16:34 Ответить
вот,а заховала бы в другое место-получила бы условно
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06.12.2021 16:36 Ответить
Бо ховала. Судді вже зажерлись до того, що не ховають. І ніхто їх не чіпає
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06.12.2021 16:37 Ответить
А вот сейчас даже как то неудобно за Херсонщину, это может поправить только задержание за хабар в три десятка яиц
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06.12.2021 16:41 Ответить
Той що наколядував міліони відсидів 3 роки. Не даром єсть мудрість -Як що красти то міліон.
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06.12.2021 16:45 Ответить
Коли б хабарь був 5 млн дол. Ніхто б їй нічого не зробив.
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06.12.2021 16:54 Ответить
Якщо людина краде 5 000 000 доларів то він вже не злодій, а політичний діяч, за політику не можна переслідувати.
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06.12.2021 18:20 Ответить
Відкрию таємницю - в Україні судді хабарі менше ніж п"ятдесят тисяч не беруть...Сенсу нема - зарплата біля ста тисяч і можливості заробити вдесятеро стільки ж...Тому це скоріш за все провокація спецслужб,а так як спецслужби у нас бідні,(тільки спецслужбовці багаті),то і підкинули лишень п"ять штук...От у Львові такий суддя Ігор Ганич...Раз взяв з півмільйона зеленими хабаря (за відмазку мера Стрия),другий раз чотириста тисяч вже під камери,з фіксацією і затриманням...І шо?І ніц з тего...Трохи полежав у лікарні,один суд,другий,перенесли розгляд в іншу область...і відмазали...Мораль - треба брати рідко,але багато...
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06.12.2021 16:54 Ответить
Это еще в лифчике и труселях не искали...
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06.12.2021 16:56 Ответить
кому ж вона так на....рала? що за таке правопорушення, срок заробила. мабудь потрібен свій суддя.
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06.12.2021 16:58 Ответить
Думаю это подстава, в свое время знакомые давали взятку судье по одному делу, судья брал деньги в криптовалюте на анонимный кошелек....... Так хрен че докажешь........
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06.12.2021 17:00 Ответить
"з конфіскацією всього належного їй майна". - Цікаво - яке ж майно їй належало? Старий запорожець?
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06.12.2021 17:02 Ответить
Прятать в Кодекс конечно перфоманс местечковый. В трусы надо---по старинке. Даже если бабла валом. Деньги не пахнут. Дурна баба!
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06.12.2021 17:18 Ответить
Ось це "справжня боротьба з корупцією" а ось Вовк і йому подібні замішанні на мільйоних хабарях і своіми рішеннями завдали збитків державі на мільярди доларів,ну хіба то корупція?
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06.12.2021 17:22 Ответить
Може портнов не попереджав суддю, як це робити …
От вона і того…
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06.12.2021 21:21 Ответить
 
 