С начала суток войска РФ 5 раз открывали огонь, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска с начала суток пять раз открывали огонь на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В направлении Песков оккупанты вели огонь из подствольных гранатометов.
В сторону Катериновки Луганской области российские наемники стреляли из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной российско-оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.
По нашим позициям около Майорска оккупанты стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
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