Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене
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Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича – 13 лет лишения свободы.
Такое решением Верховный суд вынес в понедельник, рассмотрев жалобы защиты Януковича по существу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы... без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.
Суд объявил только резолютивную часть решения.
Постановление коллегии судей Кассационного уголовного суда окончательно и обжалованию не подлежит, полный текст будет объявлен 13 декабря 2021 в 15.30.
Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.
Напоминаем, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.
Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.
Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.
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И вот типичный детский вопрос - а как наказали Януковича и его товарищей?
А никак не наказали .
Потому что все боятся взять на себя ответственность в этом наказании . Ни Порошенко вопрос не закрыл , ни Зеленский вопрос не закрывает
А ВЕДЬ 100 ЧЕЛОВЕК НА МАЙДАНЕ ПОГИБЛО .
Где ей наказание?
ТАК РУМЫНИЯ СЕЙЧАС В ЕС И НАТО И ДОРОГИ ПРЕКРАСНЫЕ.
А в Украине вернулись регионалы во власть и Вы ещё их защищаете .
Нам просто не о чем с Вами говорить .
Вы достойная ученица Полиграфа Полиграфовича .
Теперь по судах.
1. Все предатели бежали в Россию.
2. Если подозреваемый в бегах, то по тогдашним законам его нельзя было судить, пока не поймают и не доставят в суд. Если помрет - то мертвого тоже судить нельзя.
3. Изменили процессуальный закон, ввели заочное осуждение. На это нужно было время.
4. Стали судить Януковича. Он менял адвокатов, тянул время, то видео хотел, то черта лысого. Суд по мере возможности это удовлетворял. Это все время.
5. "24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації." ПРИ ПОРОШЕНКО ЕЩЕ!!!!
6. Адвокаты подсудимого обжаловали решение суда в апеляции, потом в кассации. Имели право, как и все подсудимые. И вот теперь свое слово сказала кассация.
7. Долго? Да. Зато все процессуальные нормы выполнены и никакой ЕСПЧ не сможет ни к чему придраться и отменить приговор.
Финиш. Теперь понятно?
Почему не арестовали Лукаш ?
Лукаш была слишком умна, чтобы лично совершать преступления, а за политические взгляды не судят. Тем не менее, при Порошенко она сидела тихо, а при Зеленском вернулась и стала опять вякать.
Потому что такие патриоты, как ВЫ выступили против Порошенко за Зеленского и убрали того, кого та же Лукаш боялась.
И, наконец, почему вы за про%бы Зеленского виноватым делаете Порошенко?
https://24tv.ua/ru/kak_prispeshniki_janukovicha_vosstanavlivajut_svoe_vlijanie_v_ukraine_n1289519
Я за ЗЕне голосовала . Не надо с больной головы валить все на здоровую ( мою) , и толпой я ходить на выборы не привыкла,
То, что на памяти.
Топаз отсидел. Из Куликовцев многие отсидели. Это при Порохе. Мало? Так это спасибо Наде Савченко, в которую вдруг влюбились все белые польты из секты "Порох-барыга-липецкаяфабрика", и ее закону "день в КПЗ за два на зоне". Много посадили за сепаратизм. А вот беркутовцев Майдана, которых уже судили, по приказу Зе освободили под личное обязательство в феврале 2020 и обменяли на донецких таксистов, которые вернулись обратно. Правда, двое из пяти беркутовцев тоже вернулись. А кто виноват?
"ненаказанное зло порождает еще большее зло". "Я посадив двох друзів"... Ведь не про Зеленского Вы это . От Зели никто не ждет преследования шутников про шерстяные свитера и эбонитовые палочки... Значит, вольно или невольно, но надевая белое пальто вы обвиняете Порошенко в том, что сделал Зеленский.
Я знаю , когда хотят - делают . А когда не хотят - посылают суд по большому кругу. И Вы ,явно человек не наивный , эту истину знаете тоже, раз так долго и упорно пытаетесь оправдать НЕ СДЕЛАННОЕ ,
Но в чистом остатке - рыги не наказаны ( якобы из-за судей), аресты в ЕС на их имущество сняты ( якобы из-за не спешащих украинских прокуроров ) и т д . И причём тут Топаз ? Без верхушки власти , организовавшей привоз титушек и Топаза бы не было. А та власть ни дня в тюрьме не провела.
суддя-Вовк сейчас все отменит и восстановит в презах.