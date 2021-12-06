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Верховный Суд (1063) Янукович (30770) государственная измена (950)

Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный суд оставил в силе приговор Януковичу по делу о госизмене

Верховный суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича – 13 лет лишения свободы.

Такое решением Верховный суд вынес в понедельник, рассмотрев жалобы защиты Януковича по существу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Суд определил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 в отношении Януковича Виктора Федоровича оставить без изменений, а кассационные жалобы... без удовлетворения", - говорится в постановлении суда.

Суд объявил только резолютивную часть решения.

Постановление коллегии судей Кассационного уголовного суда окончательно и обжалованию не подлежит, полный текст будет объявлен 13 декабря 2021 в 15.30.

Читайте также: Верховный Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по кассации Януковича в деле о госизмене

Ранее на заседании в понедельник Верховный суд отказал адвокатам экс-президента в отводе защитников, интересы Януковича представлял государственный адвокат.

Напоминаем, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. Янукович и его защита обжаловали в Верховном суде решение Киевского апелляционного суда.

Кроме того, 17 ноября 2021 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича и 9 бывших высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре Киева.
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Топ комментарии
+16
трижды!!! сиделец теперь витюнечка - рецидивист..
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06.12.2021 17:49
+10
а я еще в конце 2013 года писал: "Витя!.. будет тебе третий срок!"
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06.12.2021 17:55
+8
Треба було ще років з 5 додати ,щоб скарги не крапали ,долбодятли !!!)))
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06.12.2021 17:59
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трижды!!! сиделец теперь витюнечка - рецидивист..
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06.12.2021 17:49 Ответить
Пацан к успеху шёл
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06.12.2021 18:04 Ответить
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06.12.2021 21:11 Ответить
колись в КК був такий термін - особливо небезпечний рецидивіст. А скоро Вітя Ростовскій буде мати повний шлейф - мордобой, грабежі, організація убивств, державна зрада.
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06.12.2021 17:54 Ответить
а я еще в конце 2013 года писал: "Витя!.. будет тебе третий срок!"
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06.12.2021 17:55 Ответить
Треба було ще років з 5 додати ,щоб скарги не крапали ,долбодятли !!!)))
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06.12.2021 17:59 Ответить
Мають право...
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06.12.2021 20:11 Ответить
Само фото енакиевского хряка - уже материал для психиатра. И эта лукаваяфантасмагория считала себя политиком, «крепким хозяйственником»…
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06.12.2021 18:01 Ответить
ну так не только он оттуда типа крепкий хозяйственник - кого ни возьми из даунбасса - кормилец (из бюджета...)
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06.12.2021 18:05 Ответить
Третья ходка

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06.12.2021 18:10 Ответить
Пусть вспоминает, он пахан авторитетный : "Мы училися бить чечёточку между нарами да в охоточку! Все с собаками - на работочку, а мы бацаем свою чечёточку!"
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06.12.2021 22:29 Ответить
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06.12.2021 18:38 Ответить
Иногда беседуем с детьми про Майдан, рассказываем как все было.
И вот типичный детский вопрос - а как наказали Януковича и его товарищей?
А никак не наказали .
Потому что все боятся взять на себя ответственность в этом наказании . Ни Порошенко вопрос не закрыл , ни Зеленский вопрос не закрывает
А ВЕДЬ 100 ЧЕЛОВЕК НА МАЙДАНЕ ПОГИБЛО .
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06.12.2021 18:40 Ответить
Мда, представляю чё вы там детишкам вещаете на политинформации. Каким образом его наказать? Вы поедете в рашку прорываться с боем в его имение? Он по Межигорью в бронированом джипе вышивал, потому что боялся. А там так вообще наверное в бункере сидит.
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06.12.2021 18:45 Ответить
А Лукаш находится в Украине - она приветствовала действия против Майдана, была вроде в штабе постоянно
Где ей наказание?
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06.12.2021 18:48 Ответить
Не сворачивайте с темы. Вы заявили "Ни Порошенко вопрос не закрыл". Я, как порохобот, не могу пройти мимо. Каким образом по вашему должен был Порох закрыть этот вопрос?
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06.12.2021 18:50 Ответить
нормальными судами и судьями . Почему справа Майдана рассматривалась так долго и не пересадили всех навечно ? А
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06.12.2021 19:11 Ответить
Отлично. Суд приговаривает Овоща к пожизненному. Что дальше?
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06.12.2021 19:35 Ответить
Почему не осудили Лукаш ?
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06.12.2021 21:16 Ответить
Вот видите. Вам нечего ответить. Вы уже сами поняли, что ляпнули фигню. Кинули абсолютно незаслуженную какашку в уважаемого человека. И теперь начинаете вилять из стороны в сторону. Признайте это для себя. Извлеките из сложившейся ситуации опыт и больше не повторяйте таких ошибок.
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06.12.2021 23:40 Ответить
Этот Вы не ответили на мой вопрос 😀😀😀
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06.12.2021 23:42 Ответить
Вы не задавали вопросов. Вы виляли задом и переводили стрелки
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06.12.2021 23:52 Ответить
Но если вам таки неймётся, то мы можем и про Лукаш поговорить. Давайте, предъявляйте. За что её должны были осудить? Желательно с указанием статьи.
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06.12.2021 23:42 Ответить
Судить надо ЗА СОУЧАСТИЕ в преступлениях партии регионов и титушек
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06.12.2021 23:53 Ответить
Судить за сидение рядом за столом? Вам бы хотелось, чтоб вас судили такие судьи как вы?
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06.12.2021 23:55 Ответить
Я бы просто на Гиляку отправила без суда и следствия , как Чаушеску,
ТАК РУМЫНИЯ СЕЙЧАС В ЕС И НАТО И ДОРОГИ ПРЕКРАСНЫЕ.
А в Украине вернулись регионалы во власть и Вы ещё их защищаете .
Нам просто не о чем с Вами говорить .
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07.12.2021 00:00 Ответить
"без суда и следствия" (С)
Вы достойная ученица Полиграфа Полиграфовича .
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07.12.2021 11:24 Ответить
Суды вообще вещь долгая. Вот через все инстанции приговор и наказание Януковичу пришло. Вы недовольны приговором? Или скоростью? Так быстро только тройки и РНБО работают. Без обвиняемого и адвокатов. А потом массово извиняются и реабилитируют.
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06.12.2021 20:14 Ответить
Начнём сначала - почему так медленно судили убийц Майдана ? Это же неординарное дело !
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06.12.2021 21:15 Ответить
Ну, начнем с того, что среди друзей Порошенка не было предателей, а значит некого было и сажать за госизмену в назидание другим. Во-вторых, Янукович совершил свою измену до того, как Порошенко мог вообще кого-то посадить, чтобы Янукович убоялся.
Теперь по судах.
1. Все предатели бежали в Россию.
2. Если подозреваемый в бегах, то по тогдашним законам его нельзя было судить, пока не поймают и не доставят в суд. Если помрет - то мертвого тоже судить нельзя.
3. Изменили процессуальный закон, ввели заочное осуждение. На это нужно было время.
4. Стали судить Януковича. Он менял адвокатов, тянул время, то видео хотел, то черта лысого. Суд по мере возможности это удовлетворял. Это все время.
5. "24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та допомогу у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації." ПРИ ПОРОШЕНКО ЕЩЕ!!!!
6. Адвокаты подсудимого обжаловали решение суда в апеляции, потом в кассации. Имели право, как и все подсудимые. И вот теперь свое слово сказала кассация.
7. Долго? Да. Зато все процессуальные нормы выполнены и никакой ЕСПЧ не сможет ни к чему придраться и отменить приговор.
Финиш. Теперь понятно?
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06.12.2021 23:27 Ответить
Хорошо , а почему с активов Клименко сняли арест в ЕС? Сроки все прошли - прокуратура работала под Клименко .
Почему не арестовали Лукаш ?
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06.12.2021 23:31 Ответить
Почему прокуратура Зеленского прозевала санкции с Клименко?
Лукаш была слишком умна, чтобы лично совершать преступления, а за политические взгляды не судят. Тем не менее, при Порошенко она сидела тихо, а при Зеленском вернулась и стала опять вякать.
Потому что такие патриоты, как ВЫ выступили против Порошенко за Зеленского и убрали того, кого та же Лукаш боялась.
И, наконец, почему вы за про%бы Зеленского виноватым делаете Порошенко?
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06.12.2021 23:42 Ответить
Есть такая народная мудрость: ненаказанное зло порождает еще большее зло. В течение шести лет ни один из соратников Януковича и организаторов антиукраинских акций и расстрелов майдановцев, наказан не был.
https://24tv.ua/ru/kak_prispeshniki_janukovicha_vosstanavlivajut_svoe_vlijanie_v_ukraine_n1289519

Я за ЗЕне голосовала . Не надо с больной головы валить все на здоровую ( мою) , и толпой я ходить на выборы не привыкла,
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06.12.2021 23:56 Ответить
За дела Майдана...Ладно.
То, что на памяти.
Топаз отсидел. Из Куликовцев многие отсидели. Это при Порохе. Мало? Так это спасибо Наде Савченко, в которую вдруг влюбились все белые польты из секты "Порох-барыга-липецкаяфабрика", и ее закону "день в КПЗ за два на зоне". Много посадили за сепаратизм. А вот беркутовцев Майдана, которых уже судили, по приказу Зе освободили под личное обязательство в феврале 2020 и обменяли на донецких таксистов, которые вернулись обратно. Правда, двое из пяти беркутовцев тоже вернулись. А кто виноват?
"ненаказанное зло порождает еще большее зло". "Я посадив двох друзів"... Ведь не про Зеленского Вы это . От Зели никто не ждет преследования шутников про шерстяные свитера и эбонитовые палочки... Значит, вольно или невольно, но надевая белое пальто вы обвиняете Порошенко в том, что сделал Зеленский.
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07.12.2021 03:08 Ответить
Мне, лично , начхать КТО именно вопрос с посадкой не решил. Можно найти море оправданий типа суды так работают или прокурор болел.
Я знаю , когда хотят - делают . А когда не хотят - посылают суд по большому кругу. И Вы ,явно человек не наивный , эту истину знаете тоже, раз так долго и упорно пытаетесь оправдать НЕ СДЕЛАННОЕ ,
Но в чистом остатке - рыги не наказаны ( якобы из-за судей), аресты в ЕС на их имущество сняты ( якобы из-за не спешащих украинских прокуроров ) и т д . И причём тут Топаз ? Без верхушки власти , организовавшей привоз титушек и Топаза бы не было. А та власть ни дня в тюрьме не провела.
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07.12.2021 07:01 Ответить
Их много сидело в СИЗО и ждало приговора. А потом те, кому Порошенко был недостаточно патриот, сделали то, про что теперь говорят "я голосовал не за Зеленского, а против Порошенко", после чего суды были поставлены на паузу, а подсудимые отпущены под домашние аресты.
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07.12.2021 08:31 Ответить
Путлер Хряку дал убежище,впрочем как и многим ублюдкам со всего Мира..
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06.12.2021 18:53 Ответить
А він ще позивається, щоб визнали "легітимним". Вот і визнали 13 років носити таке "звання".
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06.12.2021 19:08 Ответить
яка мерзотна пика...
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06.12.2021 19:11 Ответить
пох.
суддя-Вовк сейчас все отменит и восстановит в презах.
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06.12.2021 19:59 Ответить
Хотелось бы, чтобы наши спецслужбы до Вити таки добрались.
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06.12.2021 20:40 Ответить
Витюне теперь надо постараться сдохнуть раньше, чем на рашке власть поменяется.
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06.12.2021 22:20 Ответить
Ему надо пробашлять вип-камеру, пока деньги есть. И спокойно жить, зная что в Украине у него есть запасной аэродром.
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07.12.2021 03:12 Ответить
ти тільки приЇдь, шапкокрад довбаний! Ми тобІ твоЇми пеньками, з мехгір*я, жопу напхаємо!
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07.12.2021 05:25 Ответить
 
 