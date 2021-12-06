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Посольство США ожидает скорейшего расследования инцидента со свержением ханукальной меноры в Ужгороде

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Посольство США ожидает скорейшего расследования инцидента со свержением ханукальной меноры в Ужгороде

В посольстве США ожидают скорейшего расследования инцидента со свержением 8-метровой меноры в Ужгороде, которую установили к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии.

Об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Огорчены новостями о свержении ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, менору, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, 5 декабря обнаружили в реке.

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Топ комментарии
+34
Ізраіль не визнав Голодомор. Чому США не обрізали фінансування чи не потребували швидкого розслідування чи прийняття закону в Ізраілі, який би ввів кримінальну відповідальність за заперечення голодомору?
Якісь подвійні стандарти.
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06.12.2021 18:30
+31
А что в США уже правящая религия иудаизм?
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06.12.2021 18:16
+24
Україна теж очікує відповіді від США, чому вони не виконали умови Будапештського папірця, роззброїли Україну і здали рашисту під окупацію?
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06.12.2021 18:38
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Дуже типовий кгбешний розвод. Кгб будує великий, дуже помітний менор і не важливо, що в цьому не приймає участь громада, а можливо і не знає. Чекають на довботятла, який її зруйнує, а якщо такого не знаходиться, то руйнують самі. Фото надсилають у посольства Ізраїлю, США і ще підіймають шуміху у проплаченій пресі. Типовий тому, що такими методами дискредитували УПА під час війни. А ми нічому з тих пір не навчилися, на жаль.
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06.12.2021 19:20 Ответить
100 вiдсоткiв! ведуться на вже давно вiдомi гебешнi розводки.

залишилось тiльки, щоб кацапськi диверсанти перебрались у форму ОУН та самi зняли на вiдео

повалення мiнори...це все вже було тисячi разiв...
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06.12.2021 19:27 Ответить
Головне, щоб не вийшло, що це - узгоджена акція між США та мордовією
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06.12.2021 22:13 Ответить
явно що тут рога кацапні стирчать, частково саме через це вчора та і сьогодні аномальна активність ботів, дістали команду розганяти релігійну ворожнечу
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06.12.2021 19:43 Ответить
Не все понимают, что такое антисемитизм......

Конгрес національних громад України
«Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к евреям.
Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций и религиозных учреждений.»

Современные примеры проявления антисемитизма:
- призывы, оправдание или содействие убийствам евреев или нанесению им вреда, во имя радикальной идеологии или экстремистских религиозных взглядов;
- высказывание лживых, бесчеловечных, очерняющих или стереотипных обвинений о евреях
- миф о всемирном еврейском заговоре или о евреях, контролирующих средства массовой информации, экономику, правительства и другие институты общества и власти;
- приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидумов или групп, или даже за действия, совершенные неевреями;
- обвинение еврейских граждан в предпочтительной лояльности к государству Израиль или в предпочтении интересов евреев во всем мире интересам собственной страны .... т.д.
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06.12.2021 20:05 Ответить
А как вы относитесь к тому что у нас все олигархи евреи, притом очень воровитые, вся политика в руках евреев, а страна на последнем месте в Европе практически по всем показателям? Это притом, что мы имеем довольно высокие ресурсы. Немало газа, нефти, много других ископаемых, плодородная земля.
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06.12.2021 21:29 Ответить
а що таке Сіонізм - всі розуміють?
Може теж наведете приклади?
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06.12.2021 22:15 Ответить
А ви це читали?-------------
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови-------і не тільки Германія. Майже всі країни.
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07.12.2021 07:54 Ответить
А з якого боку посольство США має до цього іудейського символу? Там теж засіли одні євреї?
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06.12.2021 20:28 Ответить
Чтобы там посольство США ни говорило, но не ко времени все эти ханукии. Олигархи воровитые- все евреи, власть еврейская способствует этим олигархам. Еще и ханукии - это вообще перебор.
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06.12.2021 20:56 Ответить
Олег Калугин. генерал КГБ, специально издал в США свою книгу, "Прощай Лубянка". Что бы реднеки и сраные ковбои из американского посольства могли почитать, как КГБ. засучив рукава, писали антисемитские письма.
П.С. Но тут надо думать, проще обвинить украинцев. Ведь сразу делают вывод "поддержим Украину в осуждении антисемитизма". Але, пиндосы, не надо давить на следствие, у вас же так не принято..... А вдруг (вдруг) это обычная провокация. Для вас, тупые....
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06.12.2021 21:04 Ответить
видите ли, расстроены они... ну, так заберите эту менору вместе с установщиками себе, мы тут как то переживем такую "потерю"...
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06.12.2021 21:28 Ответить
Ужгород до 1941 года был абсолютно еврейским городом. И менора-это неотъемлемая часть Ужгорода.
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06.12.2021 21:37 Ответить
Ужгород был всегда украинским городом. Запомните.
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06.12.2021 21:40 Ответить
хочу вам заметить, что в Украине НЕТ и НЕ может быть городов не иначе как украинских. все кто считает по другому, по закону означает, что он - сепаратист, с соответствующими последствиями.
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06.12.2021 21:47 Ответить
Не тільки сепаратист а українофоб і антиукраїнець.
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06.12.2021 22:08 Ответить
Поймать антисемитов-вандалов и повесить! Сколько можно с отморозками цацкаться?
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06.12.2021 21:36 Ответить
Вы фашист?
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06.12.2021 21:46 Ответить
xчемодан -> вокзал -> Израиль
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06.12.2021 22:02 Ответить
А почему бы нам не установить наш герб-трезубец во всех городах Израиля, на центральных площадях. А в Иерусалиме несколько. Как несколько менор в Киеве.
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06.12.2021 21:38 Ответить
А чого б і ні? Де там наші українці в Ізраїлі, хай наставлять біля синагог. А також прапори - жовто-блакитний та червоно -чорний. Та подивимось як євреї будуть на це реагувати.
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06.12.2021 22:12 Ответить
То гейпаради вимагають проводити по всіх містах,то ханукію забивають на лобних місцях наших міст.Розбудіть мене!!!!
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06.12.2021 22:17 Ответить
Та не зможуть євреї нічого зробити.Неможливо змусити когось поважати євреїв. Вони себе вважають вищими за інших.Гої для них ніхто.Колись одна єврейська самка викинула хліб,яким її пригощали в нашому аеропорті.Це була чучундра президента ізраілю.сша це ізраїль №1,який створив країну ізраїль,тому їм дуже не подобається історія з ханукією.
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06.12.2021 22:58 Ответить
Кошки знаете чем метят свою территорию вокруг себя. Эти же ханукиями по всей Украине.
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07.12.2021 05:52 Ответить
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