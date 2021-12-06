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Посольство США ожидает скорейшего расследования инцидента со свержением ханукальной меноры в Ужгороде
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В посольстве США ожидают скорейшего расследования инцидента со свержением 8-метровой меноры в Ужгороде, которую установили к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии.
Об этом сообщается в твиттере посольства США в Украине, передает Цензор.НЕТ.
"Огорчены новостями о свержении ханукальной меноры в центре Ужгорода. Мы ожидаем скорейшего расследования. Соединенные Штаты поддерживают Украину в осуждении антисемитизма", - сказано в сообщении.
Как сообщалось, менору, установленную к еврейскому празднику Хануки возле здания областной филармонии, 5 декабря обнаружили в реке.
Топ комментарии
+34 aleks kyb
показать весь комментарий06.12.2021 18:30
+31 Ярослав Мельниченко
показать весь комментарий06.12.2021 18:16
+24 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий06.12.2021 18:38
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Пожалуйста, подождите...
залишилось тiльки, щоб кацапськi диверсанти перебрались у форму ОУН та самi зняли на вiдео
повалення мiнори...це все вже було тисячi разiв...
Конгрес національних громад України
«Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое выражается в ненависти по отношению к евреям.
Словесные и физические проявления антисемитизма направлены против евреев и неевреев и/или против их собственности, против еврейских общин и организаций и религиозных учреждений.»
Современные примеры проявления антисемитизма:
- призывы, оправдание или содействие убийствам евреев или нанесению им вреда, во имя радикальной идеологии или экстремистских религиозных взглядов;
- высказывание лживых, бесчеловечных, очерняющих или стереотипных обвинений о евреях
- миф о всемирном еврейском заговоре или о евреях, контролирующих средства массовой информации, экономику, правительства и другие институты общества и власти;
- приписывание евреям ответственности за реальные или надуманные проступки отдельных еврейских индивидумов или групп, или даже за действия, совершенные неевреями;
- обвинение еврейских граждан в предпочтительной лояльности к государству Израиль или в предпочтении интересов евреев во всем мире интересам собственной страны .... т.д.
Може теж наведете приклади?
Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови-------і не тільки Германія. Майже всі країни.
П.С. Но тут надо думать, проще обвинить украинцев. Ведь сразу делают вывод "поддержим Украину в осуждении антисемитизма". Але, пиндосы, не надо давить на следствие, у вас же так не принято..... А вдруг (вдруг) это обычная провокация. Для вас, тупые....