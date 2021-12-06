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30 млн прививок против COVID-19 планируется сделать в Украине до конца года, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

30 млн прививок против COVID-19 планируется сделать в Украине до конца года, - ОП

В Украине готовится план работы центров вакцинации против COVID-19 в период новогодне-рождественских праздников.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.

Посещая центр вакцинации в ТРЦ "Никольский" в Харькове, Тимошенко отметил, что за последний месяц вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым они проехали практически все регионы Украины, где в первую очередь знакомились с работой центров массовой вакцинации.

По его словам, в настоящее время в Украине сделано более 20 млн прививок: 13 млн человек вакцинированы одной дозой, 11 млн – двумя. Кирилл Тимошенко добавил, что до конца года в стране рассчитывают достичь показателя 30 млн прививок.

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"Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться. А уже через несколько месяцев мы дойдем до бустерной вакцинации", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.

Тимошенко отметил, что новые карантинные ограничения, начавшие действовать 6 декабря, в первую очередь направлены на защиту населения от инфицирования коронавирусом.

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Топ комментарии
+11
Чудна, ну яке реанімаційне обладнання? Люди та їх здоров'я нікого не цікавлять.
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06.12.2021 19:14
+8
Здоров'ям???? І далі мовою автора - ошейник раба всегда легче доспехов воина... Коліться далі. Можливо Ви і будете праві... Хто зна, хто зна...
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06.12.2021 20:04
+7
Дия-это типичное недоделанное лайно.Уже всем это давно известно.
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06.12.2021 19:21
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Зелёные пропихивает Закон 4142,у кого есть мозги - почитайте на досуге,очень "интересный закон"👍
Особенно желательно оценить его так называемым фанатам Зеленского.Хорошо вас там схлопывать будут,просто по полной!В первом чтении уже приняли Закон 4142,теперь второе чтение,так что скоро услышим вой и вопли😉
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06.12.2021 21:00 Ответить
Зробіть краще пересувні лабораторії та вакцинуйте селян. Вони вимирають від ковіду та його наслідків.
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06.12.2021 21:07 Ответить
Хватит панику разводить,эпидемия идет на спад и никак не благодаря прививкам.Так будет постоянно,как и грипп,сезонное.Переболел в прошлом году,ложил я на вакцину)))Я не бот и антиваксер,просто хорош имунитет),а шмурдине доверия нет))
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06.12.2021 23:03 Ответить
Конституционный суд Словении постановил, что указ о принудительной вакцинации государственных работников от коронавируса COVID-19 является незаконным
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06.12.2021 23:16 Ответить
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