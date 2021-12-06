30 млн прививок против COVID-19 планируется сделать в Украине до конца года, - ОП
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В Украине готовится план работы центров вакцинации против COVID-19 в период новогодне-рождественских праздников.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента Украины.
Посещая центр вакцинации в ТРЦ "Никольский" в Харькове, Тимошенко отметил, что за последний месяц вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым они проехали практически все регионы Украины, где в первую очередь знакомились с работой центров массовой вакцинации.
По его словам, в настоящее время в Украине сделано более 20 млн прививок: 13 млн человек вакцинированы одной дозой, 11 млн – двумя. Кирилл Тимошенко добавил, что до конца года в стране рассчитывают достичь показателя 30 млн прививок.
"Никто не будет останавливаться. Мы сейчас разрабатываем планы вместе с Министерством здравоохранения и руководителями областей по вакцинации и в праздничные дни. Чтобы все центры вакцинации работали, и люди могли прийти и прививаться. А уже через несколько месяцев мы дойдем до бустерной вакцинации", – отметил заместитель руководителя Офиса президента.
Тимошенко отметил, что новые карантинные ограничения, начавшие действовать 6 декабря, в первую очередь направлены на защиту населения от инфицирования коронавирусом.
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Особенно желательно оценить его так называемым фанатам Зеленского.Хорошо вас там схлопывать будут,просто по полной!В первом чтении уже приняли Закон 4142,теперь второе чтение,так что скоро услышим вой и вопли😉