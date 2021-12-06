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Мошенница в Харьковской области под видом медсестры выманила у пенсионеров более 500 тыс. грн, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мошенница в Харьковской области под видом медсестры выманила у пенсионеров более 500 тыс. грн, - полиция

Женщина представлялась медсестрой. Жертвами преступных махинаций стали 5 пожилых людей из города Змиева. Установлена ​​причастность подозреваемой к еще четырем аналогичным преступлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как сообщается, 21 октября в отдел полиции №2 Чугуевского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области с заявлением о мошенничестве обратилась 84-летняя жительница города Змиева. Она рассказала, что накануне ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился врачом, и сказал, что сын женщины попал в дорожно-транспортное происшествие.

Неизвестный отметил, что потерпевший получил телесные повреждения и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве. Во время телефонного разговора "врач" сказал, что к бабушке придет медицинская сестра, которой необходимо передать деньги на операцию сыну. Пожилая женщина отдала 25500 гривен и 900 долларов США.

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После передачи денег она поняла, что ее обманули и после этого позвонила сыну. Убедившись, что с ним все хорошо, женщина обратилась с заявлением в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники отдела полиции №2 Чугуевского РУП установили лицо, причастное к совершению преступления. Это оказалась 38-летняя уроженка Черниговщины, которая представлялась медсестрой. В настоящее время стражи порядка установили ее причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории города Змиева - в течение октября она завладела деньгами двух женщин и двух мужчин в возрасте от 81 до 85 лет. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 546 тысяч гривен.

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По данным фактам отделом полиции №2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По согласованию местной прокуратуры следователи сообщили женщине о подозрении в совершении данных преступлений.

3 декабря Змиевский районный суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
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Шахраї з Банкової та Грушевського мільйонами щодня крадут у українців ,за що в пошані та на високих державних посадах !!!))
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06.12.2021 19:08 Ответить
Ни фига себе пенсионер!!!!!!
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06.12.2021 19:13 Ответить
а в чем ошибка редактора? Выдурила у пенсионеров 500к. В статье об этом и говорится. Там их несколько жертв.
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06.12.2021 19:26 Ответить
В статье об одной бабусе с 50тыс.
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06.12.2021 20:32 Ответить
То есть, за всю жизнь она не могла собрать таких "сумасшедших" денег на "черный день"? Вдруг болезнь или останется без жилья, не дай Бог.
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06.12.2021 21:19 Ответить
як би стаття була, доведення до самогубства, років так на 10-12. бо саме ці думки приходять до людей у яких забрали останне, то може цих ...дарасів булоб меньче. а так, дадуть 2, роми чи хто там, забашляють і через рік сізо, з чистою совісттю, робити те ж саме.
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06.12.2021 19:15 Ответить
То таки ж зателефонувала синові, але чому потім?
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06.12.2021 19:23 Ответить
хоча влада з посіпаками грабують нас так само, але (законно). візьміть до прикладу сертифікацію авто. чи ліків. німці, америкоси італьянці, французи і тд, можуть їздити на цих машинах і лікуватися цими препаратами, а ми ****, млять, ні!!!!!!! якись п.....дріло має поставити підпис та печать за купу нашого бабла. от тоді коли тебе розділи нах.... до нитки, їздь, **** та лікуйся. їм можна без печаті нашого підара а нам нізя, млять.
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06.12.2021 19:21 Ответить
откуда? оттуда!
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06.12.2021 19:25 Ответить
колись, в 70х роках, наш завклубом казав. навчитись гіпнозувати важко але можна а пускати пилюку в очі легко. шахраї навчились, от тому люди і дзвонять, коли приходять в норму
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06.12.2021 19:28 Ответить
Все дело в возрасте. Основная часть жертв пожилые люди, голова уже не варит так как раньше. Тут и 40-ока еще нет, а уже что физическое что психологическое здоровье на грани, а в 70-80? Да с кучей хронических болячек давящих на мозг?
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06.12.2021 19:32 Ответить
Мой двоюродный братец уголовник спасал 10-ти летнего на тот момент сына, от уголовной ответственности, когда сынуля человека "сбил" на машине. Ему позвонили, он согласился решить вопрос, при встрече забрал все деньги у пришедшего решалы , дал пинка и отпустил с миром. Заработал ненапрягаясь.
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06.12.2021 19:45 Ответить
муж говорит что изнасиловал бы суку качалкой....
не знаю врезать ему по морде или пусть пи-дит?
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07.12.2021 04:50 Ответить
 
 