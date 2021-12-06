Мошенница в Харьковской области под видом медсестры выманила у пенсионеров более 500 тыс. грн, - полиция

Женщина представлялась медсестрой. Жертвами преступных махинаций стали 5 пожилых людей из города Змиева. Установлена ​​причастность подозреваемой к еще четырем аналогичным преступлениям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как сообщается, 21 октября в отдел полиции №2 Чугуевского райуправления полиции ГУНП в Харьковской области с заявлением о мошенничестве обратилась 84-летняя жительница города Змиева. Она рассказала, что накануне ей позвонил по телефону неизвестный мужчина, который представился врачом, и сказал, что сын женщины попал в дорожно-транспортное происшествие.

Неизвестный отметил, что потерпевший получил телесные повреждения и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве. Во время телефонного разговора "врач" сказал, что к бабушке придет медицинская сестра, которой необходимо передать деньги на операцию сыну. Пожилая женщина отдала 25500 гривен и 900 долларов США.

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После передачи денег она поняла, что ее обманули и после этого позвонила сыну. Убедившись, что с ним все хорошо, женщина обратилась с заявлением в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники отдела полиции №2 Чугуевского РУП установили лицо, причастное к совершению преступления. Это оказалась 38-летняя уроженка Черниговщины, которая представлялась медсестрой. В настоящее время стражи порядка установили ее причастность к совершению еще четырех аналогичных преступлений на территории города Змиева - в течение октября она завладела деньгами двух женщин и двух мужчин в возрасте от 81 до 85 лет. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 546 тысяч гривен.

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По данным фактам отделом полиции №2 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. По согласованию местной прокуратуры следователи сообщили женщине о подозрении в совершении данных преступлений.

3 декабря Змиевский районный суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.