Украина закупила 180 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки лиц из групп риска, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В этом году на средства государственного бюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Вакцина будет использована для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.
"Мы также договорились и получили 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - сообщил Ляшко.
Глава Минздрава напомнил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа, только в разные руки.
Топ комментарии
+11 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий06.12.2021 19:05
+9 vitaliymkua
показать весь комментарий06.12.2021 19:06
+7 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показать весь комментарий06.12.2021 19:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Завтра буде прес-конференція міністЕра "охорони здоров*я" і відповідального в провінції за кампанію з вколювання конкретно на тему =вакцинок=.
Люди в коментах до новин про обов*язкову субстанцію для омікрона, про цю, 3тю вже дозу і т.д. категорично пишуть, що вони не підуть, дві - досить.
Багато з них сміялися з "ізгоїв", що вони сидітимуть на балконах, а "привілейовані" ходитимуть по ресторанах і в кіно. Правда, були такі, які визнавали, що вкололися добровільно, аусвайс не брали і не підтримували дискримінацію тих, хто не колеться, бо борці ж долдонять з усіх екранів про "добровільність". Навіть ходили з "ізгоями" на маніфестації.
А тепер маячить третя ширка. Цікаво буде, якщо також анулюють дію аусвайсу через 5-6-7 місяців після 2х доз, як вже поробили в інших "демократичних" країнах.
Що тоді скажуть ? Почекаємо.
Всем подряд - гипс, и будьте здоровы, с Новым Годом !
И попробуй сними гипс - сломают вторую ногу не понарошке.