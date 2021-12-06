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Украина закупила 180 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки лиц из групп риска, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина закупила 180 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки лиц из групп риска, - Ляшко

В этом году на средства государственного бюджета закуплено более 180 тыс. доз вакцины против гриппа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Вакцина будет использована для вакцинации от гриппа лиц из групп риска, в том числе медработников, людей старше 60 лет, военных и педагогов.

"Мы также договорились и получили 30 тыс. доз вакцин для профилактики гриппа среди медицинских работников бесплатно в рамках механизма PIVI", - сообщил Ляшко.

Читайте также: Вакцины от гриппа для медиков доставлены в регионы, - Ляшко

Глава Минздрава напомнил, что вакцинацию от COVID-19 можно совмещать с прививкой против гриппа, только в разные руки.
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Топ комментарии
+11
гешефт безостановочный от поперло!
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06.12.2021 19:05
+9
Ці персонажі не зупиняться.
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06.12.2021 19:06
+7
На эту тоже сертификат будут выдавать?
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06.12.2021 19:06
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гешефт безостановочный от поперло!
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06.12.2021 19:05 Ответить
Зеленский и Ляшка, что вы творите? Почему работников атомных станций Энергодара и Южноукраинска НЕЗАКОННО и АНТИКОНСТИТУЦИОННО отстраняют от работы и сокращают штаты за то, что они отказываются участвовать в экспериментальной вакцинации жижей? Что это за бандитизм? Остановятся же атомные станции. Или зеленым на это начхать? Они уже перешли все красные линии? Недавно Ляшка сказала в интервью, что вакцинация экспериментальная и добровольная, это очередная брехня Ляшки и зеленых нечистей? Что вообще происходит и к чему все идет? К фашизму? К медицинским и научным экспериментам над людьми без их согласия? А что себе думают депутаты, им это нравится? Они согласны на фашистский режим на долгие годы, даже когда сами уже не будут в Раде? Зачем это Ляшке нужно всех уколоть? Что в той жиже находится? Какие добавки? На первом месте смертность от онкологии, сердечных и сосудистых заболеваний. Почему Ляшку не волнуют они, а волнуют только уколы? Больницы по всем городам сокращают, закрывают и медицину разваливают до основания - это такая забота о здоровье людей? Или сейчас медицина заключается только в уколизации экспериментальной жижей, а на все остальное тьфу!
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06.12.2021 21:45 Ответить
Австрийский врач , химик и европейский специалист по GRAPHENE, Андреас НОАК, убитый 23/11/2021, утверждает, что наночастицы, содержащиеся в инъекциях против COVID Шприц , похожи на бритвы внутри введенного тела и являются оружием разрушения
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07.12.2021 02:25 Ответить
На эту тоже сертификат будут выдавать?
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06.12.2021 19:06 Ответить
Ці персонажі не зупиняться.
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06.12.2021 19:06 Ответить
Тут уже видали рекомендацію про третій укольчик для 18+.

Завтра буде прес-конференція міністЕра "охорони здоров*я" і відповідального в провінції за кампанію з вколювання конкретно на тему =вакцинок=.

Люди в коментах до новин про обов*язкову субстанцію для омікрона, про цю, 3тю вже дозу і т.д. категорично пишуть, що вони не підуть, дві - досить.

Багато з них сміялися з "ізгоїв", що вони сидітимуть на балконах, а "привілейовані" ходитимуть по ресторанах і в кіно. Правда, були такі, які визнавали, що вкололися добровільно, аусвайс не брали і не підтримували дискримінацію тих, хто не колеться, бо борці ж долдонять з усіх екранів про "добровільність". Навіть ходили з "ізгоями" на маніфестації.

А тепер маячить третя ширка. Цікаво буде, якщо також анулюють дію аусвайсу через 5-6-7 місяців після 2х доз, як вже поробили в інших "демократичних" країнах.

Що тоді скажуть ? Почекаємо.
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07.12.2021 06:48 Ответить
...тільки в різні руки.
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06.12.2021 19:43 Ответить
ух ты... лучше закупите от бешенства (и это не шутка)... хотя )))))
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06.12.2021 19:34 Ответить
Антиваксеры утверждают, что природный иммунитет лучше вакцинного.
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06.12.2021 22:49 Ответить
а отут совпало )))))
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06.12.2021 22:54 Ответить
Если вас укусит бешеная собачка, то вы покинете ряды антиваксеров так или иначе.
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07.12.2021 00:23 Ответить
400тис. утилізували,МАЛАВАТА БУДЕТ
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06.12.2021 19:50 Ответить
а что есть такое заболевание как грипп ? вроде сейчас все только ковидом болеют.
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06.12.2021 19:55 Ответить
Почему с таким подходом всех не лечат от переломов нги ?
Всем подряд - гипс, и будьте здоровы, с Новым Годом !
И попробуй сними гипс - сломают вторую ногу не понарошке.
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06.12.2021 20:43 Ответить
Вакцинировать от гриппа в декабре - вот это действительно "вперше".
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06.12.2021 21:22 Ответить
 
 