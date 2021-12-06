В 2022 году все стоящие в очереди ветераны АТО/ООС получат квартиры, – Зеленский

В 2022 году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В следующем году впервые с начала 2014 полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины", - сказал Зеленский во время выступления на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове.

Президент добавил, что после этого начнется процесс выделения жилья для других украинских военнослужащих.

Напомним, в 18:00 в Харькове, Киеве, Краматорске, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области одновременно начались торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и ВСУ.

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