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ветераны (1010) жилье (878) Зеленский (16558) квартира (458)

В 2022 году все стоящие в очереди ветераны АТО/ООС получат квартиры, – Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В 2022 году все стоящие в очереди ветераны АТО/ООС получат квартиры, – Зеленский

В 2022 году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"В следующем году впервые с начала 2014 полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины", - сказал Зеленский во время выступления на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове.

Президент добавил, что после этого начнется процесс выделения жилья для других украинских военнослужащих.

Напомним, в 18:00 в Харькове, Киеве, Краматорске, Львове, Одессе и военном городке Озерное в Житомирской области одновременно начались торжества по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины с участием президента Украины Владимира Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и ВСУ.

Читайте также: В следующем году мы полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на Донбассе, - Зеленский
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Топ комментарии
+30
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06.12.2021 19:22
+24
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06.12.2021 19:38
+20
Знову обнюхався. Щоб отримати в 22 ці будинки, тисячі будинків, мають бути на 80% готовими. А я щось їх не бачу. Мабуть мільярд дерев затуляє
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06.12.2021 19:26
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Правила форума Совет форумчан
Якщо це так вийде, це буде просто чудово
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06.12.2021 19:21 Ответить
Господи, какой богатый Твой зверинец!
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06.12.2021 19:24 Ответить
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06.12.2021 19:38 Ответить
Здається, що він спочатку говорив лише про ветеранів АТО, житло яких залишилося на окупованих територіях. А так добре. Головне, щоб у бюджеті були ці кошти передбачені. Щоб не вийшло як з мільярдом дерев.
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06.12.2021 19:24 Ответить
делить на хороших и всех остальных - самая примитивная большевистская политика.

дадим воинам. дадим детям, родившимся после 2019года.

а кто даст налогоплательщикам? т.е. мои дети не имеют таких же прав, как дети родившиеся на 5 лет позже? или когда я работаю и плачу налоги, чтобы солдату было на что воевать, значит я не имею таких же прав как и солдат?

государство не должно раздавать деньги. ни в коем случае! оно должно вкладывать деньги в создание высокооплачиваемых рабочих мест. пусть воин заработает и купит, как это делают все в этой стране.
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06.12.2021 19:29 Ответить
не расстраивайся - это пустой треп все равно. ..на это денег нет и не будет. страна живет в долг владельцам ОГВЗ. если они в панике начнут скидывать облигации - стране конец за неделю будет. шобла при власти это знает, но елехторату нужно впарить еще один мыльный розовый пузырь.
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06.12.2021 19:44 Ответить
Ви про що??? Тоді потрібно надати й УСІМ іншим першочерговикам, які перед ветеранами АТО стоять ще десь року з 1992-го... Чи може на чергу наплює ??? Ото у адвокатів роботи буде... Тому говорити, це говорити, а зробити, - це зовсім інше... Ой... А як же з 20-ти роками, який військовий має відтарабанити, щоб отримати житло у постійне користування... Чи це про ліжка у гуртожитку також...
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06.12.2021 19:51 Ответить
А я то думаю, что это меня из очереди выкинули... Стоял с 1993 года, ветеран АТО, ветеран ЗСУ, а выкинули потому что уволился по окончанию контракта, а не по возрасту. Хотя с кадровой службы на контракт перевели в 99 году под угрозой увольнения.
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06.12.2021 19:56 Ответить
Говорил говорил что и сам поверил в эту херню!!!
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06.12.2021 20:16 Ответить
Так і буде. Зразу після того, як почне виплачувати по 4 тис./місяць вчителям.
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06.12.2021 19:34 Ответить
Уточнюйте будь ласка - 4 тис. долярів !!
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06.12.2021 21:28 Ответить
ідіотизм у вас, зебілів, просто феєричний))
квартири/дома побудують з того мільярда дерев - що посадив зеЛох твій..
А по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.

Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.

Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.

Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.

Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.

Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").

Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.

Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.

Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
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06.12.2021 19:53 Ответить
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06.12.2021 20:00 Ответить
ти в затверджений держбюджет 2022року подивися (минулого четверга ВР проголосувала). Жодної копійки на ці квартири не виділено.
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06.12.2021 20:02 Ответить
Построят в городе Нью-Ермаки новые дома
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06.12.2021 20:14 Ответить
То будуть екологічно чисті житла - з посадженого Вовасею лісу у мільярд дерев.
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06.12.2021 20:28 Ответить
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06.12.2021 19:22 Ответить
ви пенсію за грудень спочатку віддайте інвалідам армії
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06.12.2021 19:25 Ответить
А дебил не сказал что с этими квартирами делать в случае вторжения?
Может деньги лучше на ракеты, танки и пво потратить?
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06.12.2021 19:25 Ответить
Ну так продай свою квартиру и вложи деньги в ПВО, стратег
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06.12.2021 19:38 Ответить
Вангую: Вєлічайший не підмане! Чергу ліквідують, можливо якось інакше назвуть. На цьому - все!
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06.12.2021 19:25 Ответить
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06.12.2021 19:26 Ответить
ЗеВова курить,і щось "забористе".
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06.12.2021 19:26 Ответить
У 2022 році всі ветерани Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, які стоять у черзі на житло, отримають квартири.
Вопрос в другом - будет ли ваше кодло у власти в 2022-м?
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06.12.2021 19:26 Ответить
Это самый важный вопрос на самом деле.
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06.12.2021 19:28 Ответить
Это не вопрос, - это ответ. Не будет. Поэтому может обещать по пентхаусу и шлюху в придачу=)
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06.12.2021 19:30 Ответить
Знову обнюхався. Щоб отримати в 22 ці будинки, тисячі будинків, мають бути на 80% готовими. А я щось їх не бачу. Мабуть мільярд дерев затуляє
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06.12.2021 19:26 Ответить
А скільки коштів на це передбачено в бюджеті на 2022 рік?
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06.12.2021 19:28 Ответить
Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
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06.12.2021 19:36 Ответить
..дайте ему селёдки..(с)..(((
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06.12.2021 19:28 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!! Їжте не обляпайтеся !!!)))
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06.12.2021 19:29 Ответить
Ну все, мій Дніпро грає!
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06.12.2021 19:30 Ответить
У 2023, коли спитають, чому не виконана обіцянка, скаже: "то всьо клятий товаріщ Пєтя" чи "алігарх Ахметов", чи світова фінансова криза, чи колишній уряд, який розпустить, чи... А потім, як досягнення буде казати: я зменшив чергу на стільки-то %. Одним словом, це питання, за яке він не відповідає за законом, то ж винним буде хтось інший. Не вірю.
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06.12.2021 19:37 Ответить
5.5 млрд гривен ділим на 15 000 доларів буде 12 000 квартир.
В нас 12 000 військових яким потрібно житло?
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06.12.2021 19:37 Ответить
отримають.-Обещает новый комиссар в пыльном шлёме. / могут экономить, - Зеленский/ должны, - Зеленский/ дает надежду, - Зеленский/ будет, - Зеленский/ создаем, - Зеленский/ обнародует, - Зеленский/ нужна , - Зеленский/ Надеюсь, Зеленский / Прибудет, Зеленский/ может быть, Зеленский/ Скоро вы увидите, - Зеленский/ Зеленский обещает/ будет продвигаться - Зеленский/ хочет обновить, - Зеленский/ Народу не нужно кукареканье. Народу нужен ре-зуль-тат.
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06.12.2021 19:38 Ответить
уря, преЗЕлент подарит мне домик!
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06.12.2021 19:40 Ответить
Чому бреше ЗЕ, а соромно мені ?
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06.12.2021 19:48 Ответить
Краще було б соромно ублюдкам, які його обрали. але їм навряд чи коли буде соромно.
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06.12.2021 20:17 Ответить
А що ще можна в святковий день сказати, тільки щось хороше пообіцяти. Робота така.
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06.12.2021 19:49 Ответить
А учителя когда 4000 евро будут получать ?
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06.12.2021 19:52 Ответить
...когда его именем Одну болезнь назовут
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07.12.2021 05:19 Ответить
Зарплати не можуть виплатити, зброї не купляють, а про квартири бреше.
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06.12.2021 19:52 Ответить
Сказал...и забыл. А напомнят? И не вспомнит."Явамничегонедолжен".
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06.12.2021 19:55 Ответить
сдохнет или зе-ишак или...
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06.12.2021 19:56 Ответить
Зеленский соврет - недорого возьмет
Поговорка.
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06.12.2021 20:09 Ответить
Ээээ нет, вот этот, как раз и дорого возьмёт. Из наших карманов.
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06.12.2021 20:16 Ответить
А если вы ему поаплодируете, то он ещё и доплатит.
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06.12.2021 20:23 Ответить
велике квартирництво!
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06.12.2021 20:09 Ответить
Во- первых все это на разводняк похоже, по прежнему вагнергейт замыливает. Во-вторых, если зеля даже досидит свой срок, придёт другой и скажет - грошей на это дело нет или- я вам ничего не обещал….
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06.12.2021 20:13 Ответить
зЄлєпукін. покажи приклад. купи три багатоповерхівки, для тебе то пару лимонів зелені, це ліпше ніж купувати кокс, давай хоть щось зроби для армії яку ти ненавидиш!!!!!!!
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06.12.2021 20:15 Ответить
ЗЕ! и его ЗЕ!шоблу в отставку!!! Обдолбыш миллиарда деревьев
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06.12.2021 20:15 Ответить
Брехло.
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06.12.2021 20:15 Ответить
Наверное Вовка решил с Ленкой личные на это потратить и не просто внесут в казну налоги за выведенные ранее деньги в офшоры, но и вернёт более 40 миллионов долларов спизж..х им с ИгорВалеричем в Приватбанке.
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06.12.2021 20:15 Ответить
рубим миллиард деревьев, каждому по избушке...
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06.12.2021 20:16 Ответить
***
гаварила-гаварила и сама себе не верила ))))
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06.12.2021 20:18 Ответить
сразу после ******** деревьев
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06.12.2021 20:31 Ответить
Самое смешное, этот упырь так и сделает - реально получат те кому нужно. Только за кредитное иностранное бабло, а нам с вами потом годами своим трудом эти кредиты гасить.
Трон явно шатается - уже пошла тяжелая артилерия
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06.12.2021 20:35 Ответить
падла популисткая, пытающаяся попиариться на всем...
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06.12.2021 20:51 Ответить
та нафигачили жиди недвиги шо подорваные, а жить некому
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06.12.2021 21:48 Ответить
Горбачов до 2000 року в СССР "дав" усім по квартирі. А Президент АТОвцям дасть. Да завтра усі будуть розведені й без свого житла, особливо службовці центрального апарату МО. Цікаво де він буде брати 400 000 квартир, і на які такі гроші. Чи може введе який новий податок, типу,"військовий збір".
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06.12.2021 21:51 Ответить
Нужно ещё немного подождать, хуже не будет
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06.12.2021 21:56 Ответить
Стояв я в загальній черзі на квартиру 180-м 25 років назад. А була ще пільгова приблизно 40 чоловік. Здали будинок на 60 квартир. Голова профспілки зібрав збори та попросив, щоб у цьому будинку отримали квартири всі пільговики та й закриємо ми пільгову чергу. Ну ми, придурки, й погодились. Через рік поновлюємо документи: я -180, а пільговиків більше 80. Поки в державі є пільги - буде корупція і популізм посадовців. Все повинно мати ціну та оплату. чомусь в магазинах за пільги не дають а ні хліба, а ні до хліба.
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06.12.2021 22:16 Ответить
Разбрасывается словами как фантиками а потом удивляется что к нем у как к шуту относятся Зе это не 95 квартал и тут твои пустые слова тебе вспомнят очень больно
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06.12.2021 22:39 Ответить
Ibr


@Ibr18662386



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@InfoResist

Очередная бл.....дь маниловщина, как **** тошнит от брехни этого клоуна
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06.12.2021 23:08 Ответить
И по милиарду деревьев. И по ноутбуку. И по ********* долларов. И вобще всего и много.

Только похвалите маленького ЗЕ...
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07.12.2021 01:17 Ответить
... он, что у них заберёт статус АТО/ССО и... нет челдона - нет проублЭм?!?
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07.12.2021 04:46 Ответить
Я впала й здохла...
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07.12.2021 05:18 Ответить
а если получат....Петтинги получат оглушающий хук битой по фаберже...99,9999% что зависнут на "15%"...Зеля пытается отобрать ще одну электоральную кормушку у ледокола...А если назначит Степана дважды Героем - петтингисты перетравятся собственным ядом...
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07.12.2021 10:48 Ответить
 
 