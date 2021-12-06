Сегодня ВСУ будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных Сил Украины сообщил о передаче украинской армии нового вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня здесь (в Харькове – Ред.) и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", - заявил Зеленский в ходе торжественных мероприятий по случаю 30-летия ВС Украины, которые проходят в Харькове на площади Свободы.
Президент также отметил, что на сегодняшний день подписано соглашение с Великобританией на сумму более 60 млрд грн для строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставки в Украину противоминных кораблей и оснащение военно-морского флота Украины противоракетными корабельными комплексами.
Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса Ада.
По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будут переданы два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Сумы".
Он добавил, что Украина впервые в истории подписала контракт на производство и поставку трех новых военно-транспортных самолетов АН-178, при этом на вооружение уже приняты беспилотные авиационные комплексы "Аист" и Bayraktar. Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов.
"Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВСУ получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.
Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.
Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.
Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.
Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.
Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.
Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").
Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.
Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.
Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.
Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
Цілий рік ЗЕлебоба скати на БТРах міняв на зимові й передав "новітню" техніку
А ще він вихвалявся "Нептунами"
У мене амнезія?
То не Пастор Нептунами та Вільхою із Коростильовим займався?
Сьогодні тут (у Харкові - Ред.) і в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3303657
Перекласти тобі?)))
У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1", - заявив Зеленський у ході урочистих заходів з нагоди 30-річчя ЗС України, які відбуваються у Харкові на площі Свободи. Джерело: https://censor.net/ua/n3303657
Краще почитайте це, замість обісцянок і "вперше".
06.12.2021 19:56
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раз в рік? Знайшов чим вихвалитися! Так має бути раз на тиждень!
38 мин
Щось таке є - сьогодні на Г+Г розказували про дорогі продукти у супермаркетах та зубожіння.
Я мало снігуром не вдавився!
В Харькове боевые бригады получили 3 танка Т-64БВ,
10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1". Патологический брехун.
https://www.youtube.com/watch?v=WDSFkxR-PUg
Це так мило коли го...командувач вітає військо в День ЗСУ і називає бронеавтомобіль «кОзак-2М1».
Потому что украинская не поедет- топлива 30% от нормы.
Тендеры на закупку топлива впервые за год провели в августе! А в ноябре почти все их (70%) отменили!
Это не саботаж- Это Диверсия!
Спасибо избирателям ЗЕ, и не важно по каким причинам они выбрали его, это их вина!
уря...
так скоро и в око ******** передумает заглядывать...
для красного словца и количество к 100 подогнал (видать любимое число по жизни у зенелоха))))