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Сегодня ВСУ будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня ВСУ будут переданы около сотни единиц вооружения и военной техники, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время участия в торжественных мероприятиях в Харькове по случаю Дня Вооруженных Сил Украины сообщил о передаче украинской армии нового вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня здесь (в Харькове – Ред.) и в других регионах Украины Вооруженным силам Украины будет передано около сотни единиц вооружения и военной техники. В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", - заявил Зеленский в ходе торжественных мероприятий по случаю 30-летия ВС Украины, которые проходят в Харькове на площади Свободы.

Президент также отметил, что на сегодняшний день подписано соглашение с Великобританией на сумму более 60 млрд грн для строительства украинских ракетных катеров и военно-морских баз, поставки в Украину противоминных кораблей и оснащение военно-морского флота Украины противоракетными корабельными комплексами.

Кроме того, Украина и Турция подписали соглашение о строительстве корвета класса Ада.

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По словам Зеленского, сегодня в Одессе Военно-морским силам Украины будут переданы два патрульных катера типа "Island" под украинскими названиями "Фастов" и "Сумы".

Он добавил, что Украина впервые в истории подписала контракт на производство и поставку трех новых военно-транспортных самолетов АН-178, при этом на вооружение уже приняты беспилотные авиационные комплексы "Аист" и Bayraktar. Также в Украине стартует строительство собственного завода по изготовлению современных военных дронов.

"Сегодня на аэродроме "Озерный" в Житомирской области воздушные силы ВСУ получат вертолет МИ-8 и самолеты ИЛ-39, СУ-27 и АН-26", - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+32
а топливо?топливо для этих единиц передадут?
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06.12.2021 19:42
+19
бреше клован.. ці *ляді порахували технику, яку передавали ще в 2019 році.
по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.

Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.

Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.

Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.

Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.

Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").

Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.

Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.

Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
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06.12.2021 19:56
+18
Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський
===================
раз в рік? Знайшов чим вихвалитися! Так має бути раз на тиждень!
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06.12.2021 19:46
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Правила форума Совет форумчан
а топливо?топливо для этих единиц передадут?
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06.12.2021 19:42 Ответить
в баках є троха..Щоб до заправки доїхали.
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06.12.2021 19:49 Ответить
бреше клован.. ці *ляді порахували технику, яку передавали ще в 2019 році.
по факту маємо:
....Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Причини зниження обороноздатності України в 2019-2021 роках.
Президент Зеленський заявляє про готовність відбивати агресію РФ. Насправді, боєздатність армії при Зеленському тримається майже виключно на бойовому дусі українського воїна. Державне оборонне замовлення 2021 провалено, укладений тільки один новий контракт і той не профінансований повністю. Грошове забезпечення військових не збільшено й планів немає, навіть в 2022 році, як наслідок - військовослужбовці масово звільняються з лав ЗСУ. На кінець 2021 забезпеченість паливно-мастильними матеріалами становить в середньому 20 %. Проблеми із харчовим забезпеченням в ЗСУ призвели до одного з найбільших корупційних скандалів екс-міністра оборони Тарана - кримінальне провадження проти заступника Халімона розслідується за статтею перешкоджання діяльності ЗСУ, й в цій кваліфікації - все, що треба знати про діяльність Зеленського та його команди в сфері безпеки і оборони.

Детально ці питання описані в статті в.о Президента України в 2014 році О.Турчинова: "Війна і влада".
...
Стан боєготовності сил протиповітряної оборони в ЗСУ ставить під сумнів ефективність протидії ударам авіації противника та перехоплення ракетних засобів ураження. В мене великі сумніви, що в Україні на озброєнні є радарні системи, що можуть ідентифікувати крилаті ракети в маловисотному польоті й забезпечити цілевказання та управління вогневим ураженням.

Співпраця з турецькими компаніями ASELSAN та ROKETSAN щодо участі України в створенні сімейства ракетних комплексів "земля-повітря" - HİSAR розпочата в 2017-2019, наразі повністю припинена і НЕ за ініціативи Туреччини.

Міноборони за останні два роки сформувало безпрецедентно великий обсяг дебіторської заборгованості. Станом на 01 листопада 2021 року, дебіторська заборгованість за договорами, укладеними Міноборони по ДОЗ 2019-2020 років, становить біля 20 млрд. грн. Тобто передплати зроблені, а техніку й озброєння не поставлено.

Вітчизняні оборонні підприємства отримують замовлення за залишковим принципом. Наприклад, за наявності потреби в 5 дивізіонів РК-360МЦ (ПКР "Нептун), для мінімального захисту узбережжя Азовського й Чорного морів - замовлено тільки один і той, тільки з частковим боєкомплектом. За оцінками багатьох експертів, з урахуванням стану міжнародного військово-технічного співробітництва й фінансових спроможностей України, саме ПКР "Нептун" - є найбільш дієвим, доступним Україні, засобом захисту національних інтересів в Чорному й Азовському морях, з огляду на архітектуру наявних і можливих воєнних загроз.

Збройні формування сухопутних військ армії РФ багатократно переважають Збройні Сили України за кількістю броньованої техніки, що може бути застосовано для наступу на територію України. За таких умов, стан протитанкової оборони, зокрема в розрізі штатного розпису підрозділів ПТО (протитанкової оборони) й рівня забезпеченості вітчизняними ПТРК "Стугна", "Корсар" (пусковими та ракетами до них) не відповідає рівню наявних та потенційних загроз, особливо у разі можливої атаки з боку Білорусі. Вище військово-політичне керівництво країни нічого не робить для того, щоб такий стратегічний провал виправити. (детальніше - в статті В.о Президента України в 2014 році - О.Турчинова: "План Б").

Групи ПТО, які озброєнні ПТРК FGM-148 "Джавелін" хоча й становлять значну загрозу російським Т-72, однак біля 50 пускових установок Javelin та близько 400 ракет - це замало. Окрім того, за висновками, в статті військового експерта Глена Гранта, українська армія не змогла адаптувати навчання і доктрину застосування, щоб по-справжньому скористатися своїм невеликим арсеналом Javelin.

Окремо хочу наголосити, що на жаль, ******* вітчизняні розробки РЗСО "Вільха", ПКР "Нептун", СГГ (самохідна гармата-гаубица) Богдана 155 мм проходять десятки кіл бюрократії Міноборони й ГШ ЗСУ, багатоетапні випробування, які іноді мають доволі сумнівну обґрунтованість. Бюрократичні й процедурні перешкоди затримують потрапляння ******** вітчизняних зразків озброєнь в ЗСУ.

Військові з'єднання сухопутних військ ЗСУ, які були сформовані в 2014- 2019 роках на півночі України (Полісся), та мали б забезпечувати оборону з боку Білорусі, потреба в якій стала очевидною, після проведення спільних російсько-білоруських навчань "Захід-2017", були в значній більшості розформовані за Зеленського та його Головкома ЗСУ Хомчака.

Описане в цій частині - є провалом керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави, за яке одноосібно відповідає Президент України, на підставі п.17 статті 106 Конституції України. Джерело: https://censor.net/ua/r3303590
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06.12.2021 19:56 Ответить
Таки да

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06.12.2021 20:54 Ответить
Сотні одиниць озброєння, це типу 200 автоматів?))) Хєра собі масштаби)))
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06.12.2021 19:42 Ответить
Уже бухой, как обычно? Статью прочти!
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06.12.2021 19:46 Ответить
А що не так?

Цілий рік ЗЕлебоба скати на БТРах міняв на зимові й передав "новітню" техніку

А ще він вихвалявся "Нептунами"
У мене амнезія?
То не Пастор Нептунами та Вільхою із Коростильовим займався?
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06.12.2021 19:53 Ответить
Прочитав і що не так, тобі українською важко читати?

Сьогодні тут (у Харкові - Ред.) і в інших регіонах України Збройним силам України буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки. Джерело: https://censor.net/ua/n3303657

Перекласти тобі?)))
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06.12.2021 20:07 Ответить
Целых три танка!!!
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06.12.2021 20:18 Ответить
Дальше не смог уже прочитать???
У Харкові бойові бригади отримають нові модернізовані танки Т64БМ "Булат". Десятки бронетранспортерів БТР-4 та десятки вітчизняних бронеавтомобілів "Козак 2М.1", - заявив Зеленський у ході урочистих заходів з нагоди 30-річчя ЗС України, які відбуваються у Харкові на площі Свободи. Джерело: https://censor.net/ua/n3303657
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06.12.2021 20:31 Ответить
А еще лучше посмотреть реальные цифры, чем слышать трындеж

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06.12.2021 20:56 Ответить
Особенно о том, чем их заправлять

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06.12.2021 20:57 Ответить
Особливо зворушило, "транспортні літаки". Вони не лишні, та не першочергові. І ні слова про роздовбані дбр українські катери.
Краще почитайте це, замість обісцянок і "вперше".
06.12.2021 19:56
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06.12.2021 20:08 Ответить
Бюджет-2022. Недофінансована медицина й армія та 88 млрд на дороги - https://texty.org.ua/fragments/105071/byudzhet-2022-nedofinansovana-medycyna-j-armiya-ta-vydatky-na-socsferu-na-rivni-2020-roku/?src=main
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06.12.2021 19:43 Ответить
Сьогодні ЗСУ буде передано близько сотні одиниць озброєння та військової техніки, - Зеленський
===================
раз в рік? Знайшов чим вихвалитися! Так має бути раз на тиждень!
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06.12.2021 19:46 Ответить
За Пороха було принаймі раз на місяць....
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06.12.2021 19:54 Ответить
На жаль не видно у нас хунти, не наблюдається, можливо й є якась кількість, але мовчать в тряпочку, все інше зе-стадо
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06.12.2021 19:49 Ответить
Борги із зарплати коли віддасиш військовим, благодєтєль?
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06.12.2021 19:52 Ответить
Thе Мoоn

38 мин





Щось таке є - сьогодні на Г+Г розказували про дорогі продукти у супермаркетах та зубожіння.
Я мало снігуром не вдавився!
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06.12.2021 20:57 Ответить
Зєля передаст всім, крім ООС. На передову нічого передаваться не буде. Чи я щось не все прочитав.
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06.12.2021 19:57 Ответить
ДОЗ в плані держбюджету на 2021рік - ₴80млрд. По факту забезпечено ₴21млрд
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06.12.2021 19:58 Ответить
" ІЛ-39" Л-39, зелений дурню =)
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06.12.2021 19:58 Ответить
Альбатрос из страны, которой уже давно нет- Чехословакии. Интересно, сколько будут ресурс продлевать на авионику, планер, двигатель....... Последний самолет (именно последний а не крайний) был произведен в Чехии в 1999 и уже точно не зашел в Украину. Совершил первый полёт 4 ноября 1968 года . У нас в лучшем случае 86 год- это самые "новые" Но вопрос не в том- а где взяли эти ЭЛ ки? В каком железном ряду их нашли?. По- моему они только в Чугуеве и остались
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06.12.2021 20:16 Ответить
а я так понял. что он в единственном экземпляре. наверное последний из могикан.
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06.12.2021 21:17 Ответить
Щось зеля сам на себе не схожий- а де "вперше в історії України передано 100500 одиниць...". Де размах?Бракований кокс мабуть
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06.12.2021 19:59 Ответить
В Харькове боевые бригады получат новые модернизированные танки Т64БМ Булат. Десятки бронетранспортеров БТР-4 и десятки отечественных бронеавтомобилей "Казак 2М.1", - заявил Зеленский.
В Харькове боевые бригады получили 3 танка Т-64БВ,
10 бронетранспортеров БТР-4Е и 10 бронированных автомобилей "Казак-2М1". Патологический брехун.
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06.12.2021 20:26 Ответить
Беремо кредити, і чекаємо на регулювання цін?
https://www.youtube.com/watch?v=WDSFkxR-PUg
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06.12.2021 20:28 Ответить
@dneprlena



Це так мило коли го...командувач вітає військо в День ЗСУ і називає бронеавтомобіль «кОзак-2М1».
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06.12.2021 20:38 Ответить
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06.12.2021 20:47 Ответить
сто патронов, с нового патронного завода зели?
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06.12.2021 20:55 Ответить
сто нестрелях, со зрадных заводов зелоха
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06.12.2021 20:57 Ответить
Чем ты хвастаешься, танками Т64БМ "Булат". Где Оплот?
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06.12.2021 20:57 Ответить
Дороги для кацапской бронетехники уже достроил?
Потому что украинская не поедет- топлива 30% от нормы.
Тендеры на закупку топлива впервые за год провели в августе! А в ноябре почти все их (70%) отменили!
Это не саботаж- Это Диверсия!
Спасибо избирателям ЗЕ, и не важно по каким причинам они выбрали его, это их вина!
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06.12.2021 21:05 Ответить
Неначе як зеПорошенко Мавпує...
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06.12.2021 21:37 Ответить
зеля 35 баксов обещал
уря...
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06.12.2021 21:40 Ответить
а зачем? разве "перестать стрелять" уже отменили???
так скоро и в око ******** передумает заглядывать...
для красного словца и количество к 100 подогнал (видать любимое число по жизни у зенелоха))))
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06.12.2021 22:38 Ответить
Ты какое о ношении к этому имеешь, это наши налоги!!!
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06.12.2021 23:34 Ответить
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07.12.2021 00:12 Ответить
Этот сепарский лидор, не хочет обьяснить, почему среди переданного им вооружения нет ниодного дивизиона "нептунов" и "сапсан"?!!
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07.12.2021 08:06 Ответить
 
 