Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ
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После разговора с президентом России глава США Джо Байден будет беседовать с украинским главой государства Владимиром Зеленским
Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщают западные СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Также с Зеленским собирается говорить глава Госдепа США Энтони Блинкен.
По информации СМИ, у Блинкена будет беседа с Зеленским до беседы лидеров США и России. А Байден будет говорить с Зеленским уже после переговоров с Путиным.
Сообщается также, что в преддверии разговора с Путиным Байден говорил с европейскими союзниками и продолжит это делать.
Видеоконференция лидеров США и России состоится во вторник в 17.00 по киевскому времени.
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Ганьба
Але мені сказали, що протоколом не передбачений фортепіанний концерт.
Всенародно обраний президент, Верховний головнокомандувач, володар чорного поясу по карате" ВАЗеленський.
а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
в 18:00 СМС переписка Байдена и Зеленскавага..
в 19:00 прилетят инопланетяне..
тільки не тисни руку вбивці !
Конец великой Америки.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
Вернее, поговорили накануне, а сегодня отшлифовали.
Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським
Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Джерело: https://censor.net/ua/n3303662
"Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent. https://lb.ua/news/2021/12/06/500315_pered_rozmovoyu_z_putinim_bayden.html
Одно з них, що "як тільки зеленский поїде зливати путіну Україну, то ми зробимо все, щоб повертатись йому було нікуди". Тобто и захопимо владу, та назначимо перевибори.
А нову техніку московітам "баби нє нарожают".
Скоріше - говорити буде дЄрьмак , а Зе лише буде передавати Байдену , його слова .
https://www.politico.com/news/2021/12/06/us-and-europe-ready-significant-and-severe-sanctions-if-russia-invades-ukraine-523790
Баби би народжували більш, врожай був би більш, зірки на небі були би яскравішими, та корупція милишою.
Аргумент, что где Афганистан, а где Америка не катит : а где Украина.
Аргумент, что авганцы чорножопые коррупционеры, тоже нет - у нас беложопые...
Смутное впечатление, что Байден тайный поклоник Горбачёва Эм, Эс он перестроился сам и перестраивает страну, сил у него ого-го, хотя возраст как у члена Политбюро