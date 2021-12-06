РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16996 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине
8 965 81
Байден (2385) Зеленский (16558) Путин (29862) Россия (91288) США (23197)

Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Байден будет завтра говорить не только с Путиным, но и с Зеленским, - СМИ

После разговора с президентом России глава США Джо Байден будет беседовать с украинским главой государства Владимиром Зеленским

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США сообщают западные СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также с Зеленским собирается говорить глава Госдепа США Энтони Блинкен.

По информации СМИ, у Блинкена будет беседа с Зеленским до беседы лидеров США и России. А Байден будет говорить с Зеленским уже после переговоров с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, - Песков

Сообщается также, что в преддверии разговора с Путиным Байден говорил с европейскими союзниками и продолжит это делать.

Видеоконференция лидеров США и России состоится во вторник в 17.00 по киевскому времени.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
При Пороху з Президентом України радились до того как,
а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
показать весь комментарий
06.12.2021 20:04
+22
завтра и байден узнает несколько раз, что он разговаривает с не просто с говнокомандующим, а с верховным говнокомандующим!
показать весь комментарий
06.12.2021 20:05
+16
ти б підписав би кращі. Тобто, ніякі. Навіть без санкцій для касапів. Не кажучи про їх наступ з подальшою окупацією території Укоаїни.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А смисл?
показать весь комментарий
06.12.2021 20:03 Ответить
Передати що хло наказав робити Україні

Ганьба
показать весь комментарий
06.12.2021 20:05 Ответить
"Запропонував свою участь у перемовинах Байдена та Путіна по Україні.
Але мені сказали, що протоколом не передбачений фортепіанний концерт.
Всенародно обраний президент, Верховний головнокомандувач, володар чорного поясу по карате" ВАЗеленський.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:06 Ответить
Эх, если бы на месте бубочки был Порох
показать весь комментарий
06.12.2021 22:23 Ответить
у вавы завтра приход по графику, ермак дозу ему выдает по нечетным
показать весь комментарий
06.12.2021 20:38 Ответить
То може зустріч Байдена з Пуйлом перенести?
показать весь комментарий
06.12.2021 21:58 Ответить
При Пороху з Президентом України радились до того как,
а не повідомляли що ми маємо виконувати після того как...
показать весь комментарий
06.12.2021 20:04 Ответить
Порох і сам знав як угоди у мінську підписувати.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:10 Ответить
ти б підписав би кращі. Тобто, ніякі. Навіть без санкцій для касапів. Не кажучи про їх наступ з подальшою окупацією території Укоаїни.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:13 Ответить
Дебил
показать весь комментарий
06.12.2021 20:29 Ответить
Президент США Джо Байден перед запланованою відеозустріччю з президентом РФ Владіміром Путіним проведе розмови з президентом України Володимиром Зеленським та союзниками.https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/biden-zelensky-putin-ukraine-invasion-b1970768.html?fbclid=IwAR22SU5ztmGB7YzFjQT4ILGbnK7I2aRTgd60w7H8047vfrsSsxZ4b8VhAHQ
показать весь комментарий
06.12.2021 20:59 Ответить
И с моим хомяком.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:57 Ответить
завтра и байден узнает несколько раз, что он разговаривает с не просто с говнокомандующим, а с верховным говнокомандующим!
показать весь комментарий
06.12.2021 20:05 Ответить
Автоповідач Байдена слухає.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:05 Ответить
в 17:00 Видеоконференция Байдена и лилиПутина..
в 18:00 СМС переписка Байдена и Зеленскавага..
в 19:00 прилетят инопланетяне..
показать весь комментарий
06.12.2021 20:05 Ответить
В НАТО та Евросоюз Треба лізти не тоді коли жопа гола і здаси всі націнтереси аби туди тільки взяли, а тоді коли туди самі запросять і ще й виторгуєш шось для України в обмін на вступ.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:08 Ответить
Джо!
тільки не тисни руку вбивці !
показать весь комментарий
06.12.2021 20:11 Ответить
По видео?
показать весь комментарий
06.12.2021 20:25 Ответить
Можливо Байден побоюється, що після розмови з "найвеличнішим" підвищеним тоном в нього вже не залишиться сил для розмови з Путіним. А ще ж прийдеться тримати відповідь чому Україна не в НАТО.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:11 Ответить
драстє!

показать весь комментарий
06.12.2021 20:12 Ответить
Нахрена такие беседы, будут Украину играть в тёмную. Если кому не понятно, делить нас будут...
показать весь комментарий
06.12.2021 20:12 Ответить
Недосяжні мрії кремлівського *****
показать весь комментарий
06.12.2021 20:16 Ответить
ДА нет, его влажные мечты максимум - это Украина по Днепру....но не удержит, а вот черноморский пояс это ближе к телу, учитывая сколько здесь латентной сепарни.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:38 Ответить
А може це і не так погано? Буде як з Німеччиною - прийде час і західна країна поглине східну.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:25 Ответить
Ага, примерно как дамбасяне с крысянами...кто под орками побывал, только а АБЫРВАЛГ интегрироваться могут
показать весь комментарий
06.12.2021 20:34 Ответить
Будет передовать хотелки Путина. Сольют,даже сомнений нет. Конец великой Америки.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:12 Ответить
Баба Ванга панікерка детектед
показать весь комментарий
06.12.2021 20:19 Ответить
А ты подумай ... Чтобы договорится с тем шизофрейником величия надо идти на какие то уступки. Америка не будет торговать Америкой, а Украина для них просто политическая карта.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:27 Ответить
Я мислю вірогідностями. Ваш варіант, який у вас "не викликає сумнівів", у моїй системі виглядає як малоймовірний.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:17 Ответить
Дай Бог!
показать весь комментарий
06.12.2021 21:41 Ответить
А ***** уже не туз, а так, шестёрка
показать весь комментарий
06.12.2021 22:26 Ответить
Ну-ну...
показать весь комментарий
06.12.2021 22:33 Ответить
Чего ты нукаешь, за ***** обидно?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:27 Ответить
Та ти шо!!! Ні собі хрєна !!)))
показать весь комментарий
06.12.2021 20:13 Ответить
Сдается, джентльмены, сегодня в бункере будет извержение путлером большой порции сероводорода...
показать весь комментарий
06.12.2021 20:22 Ответить
Байден, не тратьте час на наркомана, поговоріть ліпше з Порошенко!!!!!!!
показать весь комментарий
06.12.2021 20:18 Ответить
Жаль что в такой вот сложный момент истории в США - Великобритании и Украине Не Рейган - Тетчер и Черновил.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:18 Ответить
А де наші Рейгани, де наші Бандери?
показать весь комментарий
06.12.2021 20:35 Ответить
...Гіпотетичний наступ Московії по всьому периметру спільного кордону - це, за масштабами Другої світової війни, міжфронтова операція (multi-front operation), яка може зрівнятися хіба що з операцією Багратіон (червень-серпень 1944 року). Там якраз було задіяно 4 фронти.
Для таких операцій треба дві речі: досвід і ресурси. Ні того, ані іншого у нападників немає. - https://texty.org.ua/fragments/105075/chy-zmozhe-rosiya-vtorhnutysya-tak-yak-pokazuyut-karty-bild-komentar-eksperta-zi-stratehiyi/?src=main
показать весь комментарий
06.12.2021 20:41 Ответить
Ух россия стянула для веса Переговоров с Байденом , - Все что могла наскрести по засекам , и всех что хоч немного Шевелится и передвигается . Ведь скрепы уже трещат по Швам.Все знают , что путин мутный и что россия на глиняных ногах. И величие только на устах скабеевой и марии захаровой.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:20 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 20:21 Ответить
Байдену треба перед розмовою з ****** поговорити з Порошенком.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:21 Ответить
У меня ощущение, что уже плотно поговорили.
Вернее, поговорили накануне, а сегодня отшлифовали.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:50 Ответить
И кто- то врет:"
Після розмови з президентом Росії очільник США Джо Байден матиме бесіду з українським главою держави Володимиром Зеленським

Про це з посиланням на високопосадового представника адміністрації США повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Джерело: https://censor.net/ua/n3303662

"Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова лідерів двох країн відбудеться перед розмовою Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent. https://lb.ua/news/2021/12/06/500315_pered_rozmovoyu_z_putinim_bayden.html
показать весь комментарий
06.12.2021 20:22 Ответить
Biden to speak to Zelensky and allies before talks with Putin over Ukraine invasion fears
показать весь комментарий
06.12.2021 20:28 Ответить
Байден приравнял путина к Зеленскому - вот это опустил !
показать весь комментарий
06.12.2021 20:29 Ответить
Кому як. Я вважаю, що для будь-якої живою істоти порівняння с путіним образливе.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:09 Ответить
татишо
показать весь комментарий
06.12.2021 20:30 Ответить
Майдан сформулював свої вимоги та попередження.

Одно з них, що "як тільки зеленский поїде зливати путіну Україну, то ми зробимо все, щоб повертатись йому було нікуди". Тобто и захопимо владу, та назначимо перевибори.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:34 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 20:35 Ответить
Розповість про результати.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:36 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 20:37 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 20:41 Ответить
Хорваты напрямую со 2 или 3 армией на планете наверное воевали, да?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:51 Ответить
вы слишком сильно себя переоцениваете
показать весь комментарий
07.12.2021 12:49 Ответить
у тебя 2 коммента и друг другу противоречат *facepalm*
показать весь комментарий
07.12.2021 15:53 Ответить
Я мудак, думал на коммент про зачистку донбасса отвечаю. Точно фейспалм.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:11 Ответить
А про 2 или 3 армию имел ввиду что напрямую с рашкой бодаться силы не те, в настуПлении так уж точно.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:14 Ответить
и кто же у нас 2 или 3 армия?
показать весь комментарий
07.12.2021 16:19 Ответить
У рашки вроде, 1 США, потом Китай или рашка 2 и 3 места, насколько я знаю. Военные блоки не учитываю.
показать весь комментарий
07.12.2021 16:39 Ответить
Британия? Турция? Корея? Япония?
показать весь комментарий
07.12.2021 17:16 Ответить
Что Британия-Турция-Корея-Япония? Что ты прикидываешься? Говорю же, на 1 месте по мощи идет армия США, на 2 месте Китай, на 3 рашка, или наоборот, 2 рашка 3 Китай. Вот я о чем пишу. А ты херней страдаешь, демагогию разводишь.
показать весь комментарий
07.12.2021 19:03 Ответить
вот я и говорю, переоцениваете вы себя, ребята. Третье место им грезится
показать весь комментарий
07.12.2021 23:27 Ответить
Кто вы? Или ты меня за рашиста считаешь? Так детектор чини.
показать весь комментарий
08.12.2021 02:47 Ответить
Блинкен до встречи, а Байден после её. Все правильно, так как США не передаточное звено, а третья и главная сторона.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:42 Ответить
Нахєр те гундосе чмо!
показать весь комментарий
06.12.2021 20:45 Ответить
Ой.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:48 Ответить
та шо там говорить?подзатыльника хватит.
показать весь комментарий
06.12.2021 20:50 Ответить
На жаль можливий варіант Чехословатччини 1938 року
показать весь комментарий
06.12.2021 20:53 Ответить
У чехів не було Джавелінів, Стінгерів, ракет Петріот і Томагавк.
А нову техніку московітам "баби нє нарожают".
показать весь комментарий
06.12.2021 21:01 Ответить
Но есть и такой вариант по части этого заявления Байдена. Уже всё сговорено ведь. И теперь вдруг Байден и сообщил всем как бы что сразу с Зе и поговорит после переговоров с пу. Может и логично, может и чуть и сработает фактор открытости со стороны США. Даже возможно это заготовка была изначально. Иди знай. Но завтра уже узнаем. Нам ведь нужней всех.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:04 Ответить
Це добре що Байден після пуйла буде говорити зі шмарклею. Бо якщо раніше, то він пуйлу потім би дав картбланш дій з Украиною. Бо це перенести без наслідків нормальній людині неможливо.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:13 Ответить
Если разговор Байдена с Украиной будет "до" - тогда неплохо, а если "после" - тогда "старик", под действием чекистского гипноза, может попутать - кому цветы, а кому мороженое и посоветовать Зеленскому идти и выполнять минские соглашения. Такого не должно состояться!
показать весь комментарий
06.12.2021 21:37 Ответить
Не уявляю , про що можна говорити з тормозoм ,, абсолютним - ЗЕро в усьому , що стосується безпеки країни . .
Скоріше - говорити буде дЄрьмак , а Зе лише буде передавати Байдену , його слова .
показать весь комментарий
06.12.2021 21:41 Ответить
Андруша може переговорити хіба з Джейком
показать весь комментарий
06.12.2021 22:24 Ответить
"чиновник адміністрації: «Але я б сказав, що Сполучені Штати не прагнуть потрапити в обставини, за яких у фокусі наших контрзаходів буде пряме використання американської військової сили».
https://www.politico.com/news/2021/12/06/us-and-europe-ready-significant-and-severe-sanctions-if-russia-invades-ukraine-523790
показать весь комментарий
06.12.2021 22:30 Ответить
При порохє Байден би вже покінчив з цим.
Баби би народжували більш, врожай був би більш, зірки на небі були би яскравішими, та корупція милишою.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:45 Ответить
... ёмко и сильно, что есть хорошо. Только , блин, непонятно ни фига, ситуация США с Афганистаном. Там и военное присутствие было и накачка ВСА была и деньга шалэна вложена в экономику и после всего - чапаев и пустота.
Аргумент, что где Афганистан, а где Америка не катит : а где Украина.
Аргумент, что авганцы чорножопые коррупционеры, тоже нет - у нас беложопые...
Смутное впечатление, что Байден тайный поклоник Горбачёва Эм, Эс он перестроился сам и перестраивает страну, сил у него ого-го, хотя возраст как у члена Политбюро
показать весь комментарий
07.12.2021 05:01 Ответить
 
 