Байден расскажет Путину о действиях США в случае полномасштабного вторжения РФ

Президент США Джо Байден планує ясно пояснити президенту РФ Володимиру Путіну під час розмови у вівторок, що буде готовий чинити тиск на російську економіку у разі конфлікту між Москвою та Києвом.

Об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он ясно даст понять, что мы готовили ряд экономических мер, которые могут нанести ущерб (России - ред.)", - сказала она на брифинге.

Псаки не стала исключать как односторонние меры против РФ, так и действия совместно с союзниками. По ее словам, Байден позже в понедельник обсудит этот вопрос с рядом западных лидеров.

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Представитель Белого дома отметила, что США стремятся объяснить РФ, что в случае с Украиной "решение нужно искать при помощи дипломатии".

Она не стала прямо отвечать на вопрос о том, возможно ли в том или ином виде использование вооруженных сил США в случае нападения РФ на Украину, подчеркнув, что не хочет обсуждать такие вещи до разговора Путина с Байденом. Псаки отметила, что "военный аспект - это не наш приоритетный вариант".

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"Мы ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения на переговорах. Однако будут и другие темы", - напомнила она.