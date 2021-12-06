Байден расскажет Путину о действиях США в случае полномасштабного вторжения РФ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент США Джо Байден планує ясно пояснити президенту РФ Володимиру Путіну під час розмови у вівторок, що буде готовий чинити тиск на російську економіку у разі конфлікту між Москвою та Києвом.
Об этом заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Он ясно даст понять, что мы готовили ряд экономических мер, которые могут нанести ущерб (России - ред.)", - сказала она на брифинге.
Псаки не стала исключать как односторонние меры против РФ, так и действия совместно с союзниками. По ее словам, Байден позже в понедельник обсудит этот вопрос с рядом западных лидеров.
Представитель Белого дома отметила, что США стремятся объяснить РФ, что в случае с Украиной "решение нужно искать при помощи дипломатии".
Она не стала прямо отвечать на вопрос о том, возможно ли в том или ином виде использование вооруженных сил США в случае нападения РФ на Украину, подчеркнув, что не хочет обсуждать такие вещи до разговора Путина с Байденом. Псаки отметила, что "военный аспект - это не наш приоритетный вариант".
"Мы ожидаем, что Украина будет крупной темой обсуждения на переговорах. Однако будут и другие темы", - напомнила она.
Пожалуйста, подождите...
На щастя, США та Британія не готові віддати Україну кремлівському коротуну, а ці дві країни є провідними в НАТО.
Курс российского рубля вечером в понедельник, 6 декабря, усилил падение к доллару и евро на фоне геополитических и санкционных рисков по данным Мосбиржи, передает «Лента.ру».
По состоянию на 20:52 по минскому времени курс доллара составил 74,29 рубля (плюс 0,62 процента), курс евро - 83,79 рубля (плюс 0,63 процента). При этом дорожающая нефть не смогла помочь рублю продолжить рост, который он демонстрировал с утра.
Ранее сообщалось, что основные биржевые индексы российского фондового рынка обвалились. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3810,10 пункта (минус 2,63 процента), индекс РТС - до 1622,07 пункта (минус 2,77 процента).
6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники сообщил, что США готовят новый пакет санкций против России. Проект включает так называемый «ядерный вариант» - отключение России от международной платежной системы SWIFT.
А чого вона нічого не каже, що ***** одночасно мусить виконувати належну йому частину Мінських домовленостей?
во-вторых сейчас воюют на торговых площадках, а не в поле.
_Уже рассказал, гнида...
... США піде шляхом"зниження ризику конфронтації з Москвою", в тому числі за допомогою обмеження кількості військових навчань, що проводяться США в Європі (у виданні зазначають, що такі навчання продовжують стимулювати критику з боку РФ).
Адміністрація Байдена блокує посилення санкцій щодо "Північного потоку-2
bamr@bamr69
Почти каждый пятый опрошенный россиянин, в основном в возрасте от 18 до 24 лет, не смог правильно расшифровать аббревиатуру СССР.
Такие данные приводит ВЦИОМ.
21% россиян ассоциируют СССР с верой в светлое будущее, стабильностью, спокойствием или уверенностью в завтрашнем дне.
bamr@bamr69
Путин подписал закон, по которому генералы армии, адмиралы флота и маршалы могут оставаться на военной службе до 70 лет (сейчас до 65).
Также закон разрешает Путину оставлять понравившихся ему генералов-адмиралов-маршалов на службе и после 70-ти.
Швейцарія купувала в Гітлера єврейське золото і взамін продавала все необхідне для війни, так і зараз - немає в Європі принципів важливіших ніж їхнє сите життя.
Мерзеннішої країни ніж Швейцарія на заході немає.
Путин-идиот, и договариваться о чем либо просто пустая трата времени.
Тому надії на допомогу немає і не може бути.
Порох би вибив з них копняками і зброю, і санції, а на нашого блазня всім буде пох, хіба що заставлять підписати все що треба, навіть памперс не дозволять замінити поки не підпише.
щоб ви розуміли США в цьому ринку тримає долю 54% ,
а росія тільки 5%
і російську зброю беруть всякі бантустани і то в борг який потім пуйло списує
Загнанный подросток, которого чморили, от обиды на всех взял ружьё и начал стрельбу в школе.
Приехали копы и застрелили его.
Так было много раз.
Вот Путин это тот самый подросток.
Ружье уже купил.
А еще американцам стоит договориться с Китаем о режиме максимального способствования китайской экспансии на территорию РФ.
Если он будет противостоять Уйлу, как с СП2, то ну его на.
Biden administration unveils first anti-corruption plan...