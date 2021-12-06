РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14516 посетителей онлайн
Новости ФоторепортажВойна в Украине Оборона
7 608 49
ВМС (1318) корабль (1926) Одесса (7384) ВСУ (5157)

Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Прибывшие из США 23 ноября новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" торжественно приняли в состав Военно-морских сил Украины.

Церемония состоялась на одесском морвокзале в рамках торжеств, посвященных 30-летию Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 01

В мероприятии принял участие министр обороны Алексей Резников, передавший командирам новых единиц военно-морские флаги Украины.

Читайте также: Подписан контракт на строительство в Николаеве 5 кораблей французской ОСЕА для Госпогранслужбы, – МВД

Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 02
Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 03
Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 04

Новые боевые флаги в Одессе также получили 801 отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМСУ, 37 отдельный полк связи флота, 194 понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта и 26 отдельная бригада ГССТУ. Последней дали почетное наименование "Днепровская".

Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 05
Новые патрульные катера типа Island Сумы и Фастов приняли в состав ВМС Украины 06
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+21
Это патрульные катера,а не авианосцы.
И за это спасибо.
Боже благослови Америку!
показать весь комментарий
06.12.2021 22:28
+8
В Европе министры обороны ходят в гражданской одежде . Есть даже женщины на каблуках .
у Вас просто совковые стандарты 😀😀
показать весь комментарий
06.12.2021 22:31
+7
А що там з Кентаврами? Коли їх приймуть?
Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как говорится ,в хозяйстве пригодится ,но не более того ...
показать весь комментарий
06.12.2021 22:23 Ответить
Это патрульные катера,а не авианосцы.
И за это спасибо.
Боже благослови Америку!
показать весь комментарий
06.12.2021 22:28 Ответить
Молодец Резников , шо не стал наряжаться в военную форму , бо он не военный, а гражданский министр . А то ему явно подлизы форму готовили и прямо с медалями
показать весь комментарий
06.12.2021 22:27 Ответить
отстой. единственное реальное назначение военной формы - единообразие. все и каждый от рядового до главнокомандующего ее носят.
а это просто неуважение к армии
показать весь комментарий
06.12.2021 22:28 Ответить
В Европе министры обороны ходят в гражданской одежде . Есть даже женщины на каблуках .
у Вас просто совковые стандарты 😀😀
показать весь комментарий
06.12.2021 22:31 Ответить
Министр обороны Франции
показать весь комментарий
06.12.2021 22:33 Ответить
не нужно путать законодательство. в Европе министр не высший военный чин. и только поэтому не носит форму.
но по уставу ВСУ это не так.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:35 Ответить
Откуда столько медалей у Шойгу, если он даже в армии не служил?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:37 Ответить
иди ты со своим шойгу. кому какое дело
показать весь комментарий
06.12.2021 22:38 Ответить
просто этот дебил в форме маршальской..
показать весь комментарий
06.12.2021 22:38 Ответить
ну , він МЧСом багато років командував ... та яка різниця що там у кацапофф...?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:39 Ответить
так троль из кацапии за форму ухватился..
показать весь комментарий
06.12.2021 22:40 Ответить
Да успокойся уже.Пусть хоть в трусах ходит,главное реформы в армии и благополучие наших бойцов.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:38 Ответить
Министр обороны ( бывший) Германии
показать весь комментарий
06.12.2021 22:37 Ответить
А до тебя?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:43 Ответить
Кстати , мать 7 детей . Теперь председатель ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ
показать весь комментарий
06.12.2021 22:41 Ответить
Де Німеччина, а де Україна=де прогулянка, а де війна! Розумієте про що я? Сподіваюся, що так!
Іншимим словами....Та в Німечіні поставте "бомжа" і результат буде той самий - рулить бюджет і "військові на місцях"! Назовять хоча б ОДНУ військову операцію Бундестагу за останні 50 років!!!
показать весь комментарий
06.12.2021 22:55 Ответить
Министерство обороны Германии

Численность бундесвера - 185 000 солдат, 70 тысяч гражданских служащих. Бюджет - 33,3 млрд евро. Перед этой масштабной организацией стоят не менее масштабные проблемы. Бундесверу нужно:

довести до конца реформу ВС ФРГ;
навести порядок с распределением военных заказов военно-промышленному комплексу Германии;
показать весь комментарий
06.12.2021 22:59 Ответить
Парламент Германии одобрил развертывание частей бундесвера в Сирии для борьбы против запрещенной террористической организации «Исламское государство». В Сирии будут дислоцированы до 1200 солдат ( архив)
показать весь комментарий
06.12.2021 23:04 Ответить
І що з того що там був контингент?! Не було прямих протистоянь, як на Донбасі - а це суттєво важливо!
показать весь комментарий
06.12.2021 23:12 Ответить
Це не важливо! І схоже ВИ мене не зрозуміли!
Якщо обирати між "військовим" та "cіvil", то під час війни краще буде 1-й варіант, а для політки, в мирний час та гендерності = ваш варіант.
показать весь комментарий
06.12.2021 23:10 Ответить
Отстой твой комент,а каком веке ты живешь?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:32 Ответить
если он оденет военную форму то какие знаки различия ему прикажешь носить ? звания министр обороны у нас нет . он служил только срочку . может сержантские или ефрейторские лычки нацепить но это глупо
показать весь комментарий
06.12.2021 22:37 Ответить
В Украине вообще мало знают об европейских министрах обороны , но хотят в ЕС,
а вот про рашу знают все .
показать весь комментарий
06.12.2021 22:44 Ответить
шикарный вопрос. его вообще не могли назначить министром обороны)
показать весь комментарий
06.12.2021 22:50 Ответить
общепринятая западная практика . министр обороны гражданский человек . по задумке должен сдерживать военных что бы дел не наворотили
другой вопрос что даже гражданский министр обороны должен быть в теме а в случае с Резниковым ( как и с остальными зелеными министрами ) я сильно сомневаюсь в его компетентности
показать весь комментарий
06.12.2021 22:58 Ответить
общепринятая я бы поспорил. у них сейчас теток ставят мин обороны для заполнения гендерных квот
показать весь комментарий
06.12.2021 23:01 Ответить
ну и с чем тут спорить ?
показать весь комментарий
06.12.2021 23:31 Ответить
Сталін з Гітлером носили "воєнізований" одяг без розпізнавальних знаків і командували маршалами!
показать весь комментарий
07.12.2021 05:21 Ответить
и мин обороны в джинсах)
показать весь комментарий
06.12.2021 22:27 Ответить
Хватит одни уже в ломпасах щеголяли,пол армии на метлом списали.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:30 Ответить
враньё
показать весь комментарий
06.12.2021 22:31 Ответить
Ты с какой планеты?С планеты ЗЕ?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:34 Ответить
из кацапии он..трольчиха..
показать весь комментарий
06.12.2021 22:34 Ответить
ну понятно, Буба бы обул туфли, бронежилет и каску
показать весь комментарий
06.12.2021 22:31 Ответить
Так як ******* в свій час? І поповз звільняти окуповані території, а з тилу син- арте(и)лерист прикриває).
показать весь комментарий
07.12.2021 03:24 Ответить
А що там з Кентаврами? Коли їх приймуть?
Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:35 Ответить
На 7 году войны не реанимированы производственные мощности для масштабного производства современного вооружения. Единичные опытные образцы только как показуха какого то движения в перевооружении ВСУ. Пампезно отмечаем поставки нескольких катеров хотя многи знают на сколько минут боя расчитан катер или танк. Такое впечатление что лампасники впали в детство и играют в войнушку где убивают понарошки. На все есть деньги на мега проэкт ремонт дорог. Медийные шабоши, вот только как в 2014 году волонтеры продолжают собирать деньги на реально необходимое для бойцов на передовой. Так и хочется спросить нашего главнокомандующего :"А Вы правду не знаете, что у нас война?"
показать весь комментарий
06.12.2021 22:38 Ответить
це в НАС війна , а в НИХ всі 7 років активна торгівля ...
показать весь комментарий
06.12.2021 23:01 Ответить
Чудова новина. Американці - надійні та послідовні партнери. Їхня допомога є затребованною. Катери будуть у нагоді під час патрулювань наших тервод.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:20 Ответить
Это помойка) США эти катера списало еще в начале нулевых) Боже, какое же позорище.
Великие господа прислали нам несколько прогнивших катеров. Всё, теперь уж точно победим)

показать весь комментарий
07.12.2021 11:33 Ответить
 
 