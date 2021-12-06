Новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" приняли в состав ВМС Украины. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Прибывшие из США 23 ноября новые патрульные катера типа Island "Сумы" и "Фастов" торжественно приняли в состав Военно-морских сил Украины.
Церемония состоялась на одесском морвокзале в рамках торжеств, посвященных 30-летию Вооруженных сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.
В мероприятии принял участие министр обороны Алексей Резников, передавший командирам новых единиц военно-морские флаги Украины.
Новые боевые флаги в Одессе также получили 801 отдельный отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМСУ, 37 отдельный полк связи флота, 194 понтонно-мостовой полк Государственной специальной службы транспорта и 26 отдельная бригада ГССТУ. Последней дали почетное наименование "Днепровская".
Топ комментарии
+21 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий06.12.2021 22:28
+8 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий06.12.2021 22:31
+7 Андрій Жагун 3f28c282
показать весь комментарий06.12.2021 22:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
И за это спасибо.
Боже благослови Америку!
а это просто неуважение к армии
у Вас просто совковые стандарты 😀😀
но по уставу ВСУ это не так.
Іншимим словами....Та в Німечіні поставте "бомжа" і результат буде той самий - рулить бюджет і "військові на місцях"! Назовять хоча б ОДНУ військову операцію Бундестагу за останні 50 років!!!
Численность бундесвера - 185 000 солдат, 70 тысяч гражданских служащих. Бюджет - 33,3 млрд евро. Перед этой масштабной организацией стоят не менее масштабные проблемы. Бундесверу нужно:
довести до конца реформу ВС ФРГ;
навести порядок с распределением военных заказов военно-промышленному комплексу Германии;
Якщо обирати між "військовим" та "cіvil", то під час війни краще буде 1-й варіант, а для політки, в мирний час та гендерності = ваш варіант.
а вот про рашу знают все .
другой вопрос что даже гражданский министр обороны должен быть в теме а в случае с Резниковым ( как и с остальными зелеными министрами ) я сильно сомневаюсь в его компетентности
Аби кинути какашку у Порошенка, причинили не винуватих людей, а коли катери виконавши цикл випробувань при проходжені водосховищ прийшли в Одесу, слідчі забрали ключі у заводчан, без них вийшли в море, мало не втопили один катер, назвали це "слідчим експериментом", заявили що катери "не відповідають вимогам", яким вимогам, в чому та наскільки не відповідають не сказали, бо це типу таємниця слідства, катери опломбували, бо це типу речовий доказ і зникли...
Люди під пдозрами, слава Богу Павловського з заручників банкової викупили, катери гниють, гроші заводу не платять сотні людей не можуть отримати борги по зпрплаті.
І все щоб кинути какашку у Порошенка, щоб перед черговим соцопитуванням вплинути на рейтинги.
Може пан Рєзніков розбереться з цими ідіотами, чи може агентами ФСБ? Бо коли катерами керували професіонали все було нормально і Зєєєля біля них піарився.
Великие господа прислали нам несколько прогнивших катеров. Всё, теперь уж точно победим)