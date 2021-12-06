США могут отключить Россию от SWIFT в случае усиления агрессии против Украины, - CNN
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Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае эскалации ее агрессии против Украины.
Об этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, "осведомленные в теме", передает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, новые экономические санкции могут быть направлены на несколько секторов: производителей энергии, российские банки и российский государственный долг. Также могут быть применены ограничения против наиболее богатых российских олигархов.
"Правительственные чиновники также рассматривали отключение России от международной платежной системы SWIFT, от которой Россия во многом зависит, говорят два источника, осведомленные с обсуждениями. Это считается "ядерной" опцией", – говорится в материале.
Один из высокопоставленных собеседников CNN также упомянул о возможности отказа российским энергетическим компаниям в доступе к рынку долговых обязательств.
"Мы заключили достаточно агрессивный пакет", – цитируют журналисты источник в Вашингтоне. Неназванный чиновник предостерег Россию, что в случае прямого вторжения США и Европа введут худшие экономические санкции, применяемые к любой стране, кроме Северной Кореи и Ирана.
Официальных заявлений об отключении системы SWIFT со стороны Вашингтона еще не было.
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Очередной Мюнхенский сговор..
просто платежи пойдут через нац-банки. дольше на пару дней, может неделю. и всё.
что в итоге изменится? нефтебаксы будут с задержкой в несколько дней? а кого это сильно волнует?
тем более, что были заявления, что построили с китаем что-то похожее.
суть свифта то проста, как угол дома. и при гос-поддержрке с тем же китаем его построить не проблема.
пострадает средний рос-бизнес, от которого ничего и не зависит.
Отключить от свифт, это отключить от системы сообщений. Уйдет удобство и скорость. А переводы никуда не денутся, пока европейские или американские банки будут держать корр-счета банков из раши. А о закрытии таких счетов вопрос даже не поднимался.
Вот когда американские банки счета закроют, тогда раша потеряет возможность торговать в баксах. Когда европа, то в евро. Но ведь и это еще не конец. Раз миру нужен газ, то найдут способ его купить и рассчитаться.
так что ерунда это все..
никому мы не нада.
Только пока толстый ссохне - худий сдохне..
Як німці за газ мають платити без свіфту? Доведеться бабло поїздами відправляти.
Від відімкнення SWIFT постраждає лише дрібний і, частково,-середній бізнес.
Рос. олігархи і держ.корпорації не постраждають НІЯК.
Радикального залізного занавісу НЕМА. Нема повної заборони вїзду виїзду до москальщини, повне перекриття будь-якої торгвілі товарами чи послугами.
Хоча є надія, що США показала савіцькому союзу "пачем рубероид", то такій задрипаній країні як підораша ще простіше
https://finance.liga.net › all › novosti › 31 мая 2021 г. - МИД России признал, что уже готовится к отключению от системы SWIFT. Россия, SWIFT, аналог SWIFT.