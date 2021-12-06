США могут отключить Россию от SWIFT в случае усиления агрессии против Украины, - CNN

Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае эскалации ее агрессии против Украины.

Об этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, "осведомленные в теме", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, новые экономические санкции могут быть направлены на несколько секторов: производителей энергии, российские банки и российский государственный долг. Также могут быть применены ограничения против наиболее богатых российских олигархов.

"Правительственные чиновники также рассматривали отключение России от международной платежной системы SWIFT, от которой Россия во многом зависит, говорят два источника, осведомленные с обсуждениями. Это считается "ядерной" опцией", – говорится в материале.

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Один из высокопоставленных собеседников CNN также упомянул о возможности отказа российским энергетическим компаниям в доступе к рынку долговых обязательств.

"Мы заключили достаточно агрессивный пакет", – цитируют журналисты источник в Вашингтоне. Неназванный чиновник предостерег Россию, что в случае прямого вторжения США и Европа введут худшие экономические санкции, применяемые к любой стране, кроме Северной Кореи и Ирана.

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Официальных заявлений об отключении системы SWIFT со стороны Вашингтона еще не было.