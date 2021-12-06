РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14638 посетителей онлайн
Новости За рубежом
19 173 155
война (46875) Россия (91288) США (23197) SWIFT (85)

США могут отключить Россию от SWIFT в случае усиления агрессии против Украины, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США могут отключить Россию от SWIFT в случае усиления агрессии против Украины, - CNN

Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае эскалации ее агрессии против Украины.

Об этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на свои источники, "осведомленные в теме", передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, новые экономические санкции могут быть направлены на несколько секторов: производителей энергии, российские банки и российский государственный долг. Также могут быть применены ограничения против наиболее богатых российских олигархов.

"Правительственные чиновники также рассматривали отключение России от международной платежной системы SWIFT, от которой Россия во многом зависит, говорят два источника, осведомленные с обсуждениями. Это считается "ядерной" опцией", – говорится в материале.

Читайте также: Байден расскажет Путину о действиях США в случае полномасштабного вторжения РФ

Один из высокопоставленных собеседников CNN также упомянул о возможности отказа российским энергетическим компаниям в доступе к рынку долговых обязательств.

"Мы заключили достаточно агрессивный пакет", – цитируют журналисты источник в Вашингтоне. Неназванный чиновник предостерег Россию, что в случае прямого вторжения США и Европа введут худшие экономические санкции, применяемые к любой стране, кроме Северной Кореи и Ирана.

Также читайте: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине, - Песков

Официальных заявлений об отключении системы SWIFT со стороны Вашингтона еще не было.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
А сейчас нет?
Превентивная мера, которая отлично продемонстрирует *****, что шутки закончились.
Или нужно обязательно довести ситуацию до кровавой бойни, что бы потом с удивленным видом разводить руками и спрашивать, кто же мог такое предположить?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:34
+28
можуть виключити , а можуть і не виключити ... з 2014 все погрожують ...
а от , як би після Криму ще їх відключили - можливо і Донбасу б не було і тисячі людей живими залишились ..
показать весь комментарий
06.12.2021 22:35
+23
Україна Зеленського продовжила купувати електроенергію за поребриком...
показать весь комментарий
06.12.2021 22:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
і перестати купляти в них газ і нафту! Але це 1-е, що мала зробити ще Україна в 2014-ому: повна заборона на ВЕСЬ транзит з москалів в європу!! Подивився би я, як тоді європа би висловлювала "стурбованість"....
показать весь комментарий
07.12.2021 03:23 Ответить
Це давно потрібно було зробити, але ж там сотні мільярдів крутяться, так що це наврядчи.
показать весь комментарий
07.12.2021 04:26 Ответить
самые эффектные санкции это эмбарго на нефть, и санкции на Газпром. И заморозка счетов росийских олигархов в Еропе и США. Санкции на весь сектор экономики РФ. Енокомика уходит в очень крутое пике
показать весь комментарий
07.12.2021 15:31 Ответить
На днях США объявили страшные санкции Китаю, ужасающий бойкот Олимпиады в Пекине. Байден не приедет на открытие. Он бы все равно не смог из-за состояния здоровья. Вот так этот лохотрон работает. Один треп.
показать весь комментарий
07.12.2021 06:21 Ответить
"Обещать не значит жениться". Если бы могли отключить, отключили бы уже при Абамке. Импорт США из РФ в 20году >10 лярдов (титан, химия, двигатели, СПГ). ЕС вообще под 80лярдов. В обратную сторону также. Их наликом в чемоданах везти? Даже если жесткое эмбарго - закрытие всех СП-это триллионы убытков, что равносильно потерям от неслабой войны. Сытые бюргеры и ковбои несогласны стать беднее - там машины начинают жечь за 1% снижения пенсий. Это не Иран. Долг штатов и так перевалил за 29 трилллионов. Стрелять в ногу дураков нет. Каждый сам за себя. Впрочем, после бородатой кончиты-хз, че там в мозгах у них...
показать весь комментарий
07.12.2021 06:50 Ответить
США не могут пойти на такой шаг без ЕС. А ЕС уже отказались от отключения СВИФТа. Рассматривается только вариант с запретом обмена рубля на ерво и доллар.
Очередной Мюнхенский сговор..
показать весь комментарий
07.12.2021 10:17 Ответить
кацап, у тебя рога торчат за кремлевскими пропагандонскими штампами начинай лучше собирать ягель - геополитика это не твое
показать весь комментарий
07.12.2021 11:26 Ответить
США не владеют СВИФТ. Это европейская компания, и закрыть их может только европейский суд.
показать весь комментарий
12.12.2021 05:58 Ответить
и что это даст? была жизнь до свифта? была. будет после? будет.
просто платежи пойдут через нац-банки. дольше на пару дней, может неделю. и всё.

что в итоге изменится? нефтебаксы будут с задержкой в несколько дней? а кого это сильно волнует?

тем более, что были заявления, что построили с китаем что-то похожее.

суть свифта то проста, как угол дома. и при гос-поддержрке с тем же китаем его построить не проблема.

пострадает средний рос-бизнес, от которого ничего и не зависит.
показать весь комментарий
07.12.2021 07:29 Ответить
построить с кетаем ты сможешь только деревянный нужник во дворе. и то не факт. и торговать будешь исключительно рубль-юань
показать весь комментарий
07.12.2021 11:24 Ответить
А, чем хуже торговать в юанях по сравнению с долларами?
показать весь комментарий
12.12.2021 18:41 Ответить
Платежи через нацбанки тоже идут через свифт за границу. Я даже не знаю, как без свифта можно сделать международные переводы между банками.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:09 Ответить
Да примерно так же. Будет просто другая система обмена сообщениями на меньшее количество банков. Нац банки с корр-счетами никуда не денутся, как последний вариант. Обычные банки тоже корреспондентские счета имеют. Два банка взаимно кредитуют друг-друга на равную сумму. И в рамках этих сумм гоняют переводы и делают взаимозачет. Об условиях договаривают в договоре.

Отключить от свифт, это отключить от системы сообщений. Уйдет удобство и скорость. А переводы никуда не денутся, пока европейские или американские банки будут держать корр-счета банков из раши. А о закрытии таких счетов вопрос даже не поднимался.

Вот когда американские банки счета закроют, тогда раша потеряет возможность торговать в баксах. Когда европа, то в евро. Но ведь и это еще не конец. Раз миру нужен газ, то найдут способ его купить и рассчитаться.
показать весь комментарий
07.12.2021 21:08 Ответить
SWIFT - европейская система, при чем там США?
показать весь комментарий
07.12.2021 07:40 Ответить
Ссытесь петушки зауральские?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:29 Ответить
им по барабану а нам не смешно. ЕС уже отказался отключать СВИФТ России даже с худшем случае.
так что ерунда это все..
никому мы не нада.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:18 Ответить
Вы горловское, действительно никому не нужны
показать весь комментарий
07.12.2021 10:24 Ответить
это нужно было делать еще вчера!!! закрыть Босфор, полностью заморозить счета ботаксного Педофила и всего кооператива "озеро", минимизировать выдачу козломордым виз и сгонять все это Стадо в мокшандию, гопник чем и является ПИД,,,рашенский Фекалистан понимает только язык "сраной лопаты"....
показать весь комментарий
07.12.2021 07:41 Ответить
Большие сомнения по данным импорта США из России- двигатели могут быть только для детских машинок ( хотя скорее из Китая), двигатели для космоса дано не берут,самолеты в России 2го поколения( америкосам нужны 6 го)....СПГ США сами активно продают ( даже в Китай) , Россия производит мизер.....В Житомирской обл одни из самых больших залежей титатового сырья.Что конкретно из химии.Данные по импорту , наверное , вам дали в ФСБ. 10 млн как вы пишете - посчитайте сколько это от 22 трлн ВВП Штатов......Да в России есть деньги , но это деньги для ограниченного круга людей( как партийные деньги при советах - их не увидит пипл). Россия не может без грабежа! Скважины иссякли, от нефти и газа через 5 лет откажутся до критического минимума, ядерное оружие кушать не будешь. Проблема остаётся - из за вековой рукожопости, вырождения, не умения ничего делать и стремительной деградации они ,, полезут,, превращаться в удобрения( воевать они тоже не умеют , как у зомбированных и упитых боярой ). У зверособак нет мотивации, защищающиеся ничего не теряют - героям место в Раю.
показать весь комментарий
07.12.2021 07:48 Ответить
да, вы все правильно пишете.
Только пока толстый ссохне - худий сдохне..
показать весь комментарий
07.12.2021 10:19 Ответить
Старая лахтинская песТня, палитесь на простых вещах
показать весь комментарий
07.12.2021 10:25 Ответить
Я не с потолка-погуглил стат данные (https://tradingeconomics.com/russia/exports-by-country). 10 млрд - да всего около 3% из общего объема экспорта РФ в 300млрд. Украина-тоже не мало-6млрд . СПГ штатов - в занчительной части это Ямал СПГ, зафрахтованный (по типу реверса), т.к. ямальский спг-это СП, где у те же американцы аффилированы, т.к. там многое построено на их деньги. По двигателям и электронике-как ни странно, но на 100млн долларов в год. Скорее всего-это зч к оборудованию, закупленному ранее? (в штатах много грузовиков, вертолетов и т.п.) Ну вот как то так...есть пушки, есть бизнес...
показать весь комментарий
07.12.2021 10:33 Ответить
Давно , всем миром нужно было больно и долго бить по морде. Животные всегда и везде понимают только палку. Животные остаются животными всегда - их нельзя изменить , их можно только изолировать или.....
показать весь комментарий
07.12.2021 07:53 Ответить
задрали этим свифтом. уже отключают-отключают, отключают-отключают, отключают-отключают, да никак не выотключают с 2014 года. кремлядь за эти годы явно что-то придумала на этот счет.
показать весь комментарий
07.12.2021 08:22 Ответить
Что могли эти жопорукие придумать? Мир, не смешите мои тапочки. Если всю свинособакию кормит немецкая комсомолка, при отключении этой платёжной системы, на свинособакии голод, только это нужно было делать ещё вчера
показать весь комментарий
07.12.2021 08:32 Ответить
Евро 7 - ты уже придумал лучше?
показать весь комментарий
07.12.2021 10:20 Ответить
Зачем, наоборот нужно всю вашу свинособакию посадить на швабру
показать весь комментарий
07.12.2021 10:26 Ответить
Это золотая пуля, ее надо применять в последний момент. Иначе они приспособятся, а более сильных санкций уже нет.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:10 Ответить
"Розглядали" ще у 2014 і толку?
Як німці за газ мають платити без свіфту? Доведеться бабло поїздами відправляти.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:16 Ответить
А зачем платить? Свинособаки и так всё отдадут
показать весь комментарий
07.12.2021 14:49 Ответить
Це ,-як бурутьба Зєліка з олігурхами.
Від відімкнення SWIFT постраждає лише дрібний і, частково,-середній бізнес.
Рос. олігархи і держ.корпорації не постраждають НІЯК.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:35 Ответить
Ага, расскажи ***** своему, любая операция с любой картой проходит через свифт, даже хлебушка не купишь.
показать весь комментарий
07.12.2021 14:51 Ответить
Купиш собі хлєбушка,адже з травня 2014,після погроз відключення,рф почала впроваджувати власні платіжні системи,найбільша серед яких,-пс "мір". Банки примусили вбудовувати цю систему.
показать весь комментарий
08.12.2021 11:25 Ответить
Это надо было делать в 14. А лучше в 2008. Небыло бы этих плясок сегодня. Но тогда обошлись озабоченностью
показать весь комментарий
07.12.2021 09:45 Ответить
Іншими словами - торгівля між США та підорашею залишається, просто розрахунки будуть дещо по іншому. Про європу і говорити нічого (засудження, занепокоєння, змастурбованіть - виберіть пункт до вподоби).
Радикального залізного занавісу НЕМА. Нема повної заборони вїзду виїзду до москальщини, повне перекриття будь-якої торгвілі товарами чи послугами.
Хоча є надія, що США показала савіцькому союзу "пачем рубероид", то такій задрипаній країні як підораша ще простіше
показать весь комментарий
07.12.2021 09:47 Ответить
Без свифта будет чуть дороже внешние переводы делать.. Фигня! Получается в случае массированной атаки Украины с применением авиации путину отключат свифт и подтянут войска НАТО в Польшу? И это все???!!!
показать весь комментарий
07.12.2021 09:55 Ответить
да.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:20 Ответить
Тупое лаптеногое, если ты дебил не понимаешь, что такое система свифт, не отсвечивай здесь
показать весь комментарий
07.12.2021 10:28 Ответить
Рашу так долго "пугали" отключением от платежной системы (лет 7-8), что она наверняка уже в какой то мере подготовилась к подобному развитию событий. А ведь при перечислении мер "драконовских" санкций против Раша в случае вторжения в Украину именно эта санкция считается "самой - самой" . Не поздновато ли замахнулись. Как и то что в случае агрессии будет " конец Северному потоку 2", так и он как на сейчас не запущен.. Эти страшилки вряд ли остановят плешивого из питерских подворотен. Нужно намного что то более существенное...
показать весь комментарий
07.12.2021 09:58 Ответить
В России заявили, что создают аналог системы SWIFT
https://finance.liga.net › all › novosti › 31 мая 2021 г. - МИД России признал, что уже готовится к отключению от системы SWIFT. Россия, SWIFT, аналог SWIFT.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:21 Ответить
Ога, вы там много чего создаёте, а на выходе куча говна, причём на лопате))
показать весь комментарий
07.12.2021 10:29 Ответить
SWIFT можуть відключити Росії, а руки викручувати будуть найближчим часом нам. Слідкуйте як незабаром нас будуть змушувами виконувати забаганки Штайнмаєра з внесенням до Конституції, щоб запхнути нам ЛДНР на правах автономії. А якщо будемо крутити носом, то скажуть, Україна відмовляєтсься іти на переговори, хоча весь світ так старається, так напружено і самовіддано висловлює стурбованіть
показать весь комментарий
07.12.2021 10:44 Ответить
В самый раз сейчас вспоминать забытый єкономический термин- "кредитование под документы в пути"
показать весь комментарий
07.12.2021 11:02 Ответить
Путину самому выгодно что-бы отключили , обрушение экономики даст ему и его кооперативу возможность скупить еще больше внутренних ресурсов за бесценок , а за издержки все как всегда заплатит народ
показать весь комментарий
07.12.2021 11:27 Ответить
Добавляй, свинособачий норот
показать весь комментарий
07.12.2021 13:24 Ответить
Отключение свифта я приветствую. Но хотелось бы заметить, что свифт - далеко не единственная система такого рода.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:27 Ответить
Украине нужен новый военный союз с США делать, чтобы США гарантировало безопасность Украины. Нужно развертывание войск США в Украине с вооружениями и т.п. А Украина должна будет обеспечивать их провизией и т.п. Тогда РФ никогда не нападет, потому что РФ боится США, как огня. И нужно требовать превентивно вводить санкции против РФ и отключать ее от SWIFT и забраковать СП-2. И нужно агрессивно вести с РФ риторику, что даже за намеренья наказывать, чтобы пискнуть боялись. Нужно закрывать железный занавес и закрывать въезд русских из РФ в Западные страны. Импорт и экспорт РФ нужно закрывать и покупать и продавать все на других рынках. Тогда русские почувствуют себя изгоями и начнут менять страну ибо они уже привыкли к благам цивилизации. русских нужно воспитывать жесткостью, ибо по другому они не понимают и воспринимают за слабость.
показать весь комментарий
07.12.2021 11:32 Ответить
лучше заранее отключить
показать весь комментарий
07.12.2021 13:22 Ответить
Абсолютно верно
показать весь комментарий
07.12.2021 13:25 Ответить
...а могут и не отключить
показать весь комментарий
07.12.2021 14:42 Ответить
Че, ссытесь
показать весь комментарий
07.12.2021 14:52 Ответить
Отключение россии от Swift ни чего не решит у них давно уже развёрнутая их система платежей типа "МИР" А проплату за энегоресурсы они найдут как получить пока они не умоються кровью и когда кроме лебеды у них ни чего не будет на столе ни чего не будет
показать весь комментарий
11.12.2021 01:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 