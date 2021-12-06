РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14638 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
4 392 89
война (46875) оружие (9393) Порошенко (19365) Европейская Солидарность (998)

Украинская армия нуждается в современном оборонном оружии от международных партнеров, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украинская армия нуждается в современном оборонном оружии от международных партнеров, - Порошенко

Украинские Вооруженные Силы должны иметь самые современные средства для защиты и отпора российской армии в случае ее вторжения. Мы ожидаем от наших международных партеров помощи в виде оружия безопасности, которое значительно повысит боевые способности ВСУ.

Об этом заявил лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил важность в условиях угрозы российского вторжения поддержки Украины нашими партнерами и отметил, что говорил об этом во время всех международных встреч, во время выступления на Международном форуме безопасности в Галифаксе, и во время встреч на Киевском международном форуме.

"Позиция номер один – предоставление Украине помощи в виде поставки нам оружия безопасности, которое значительно повысит боевые способности украинских Вооруженных Сил", – сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данные США убедили даже скептиков в ЕС, что Россия может вторгнуться в Украину, - Financial Times

"Украина не просит, чтобы натовские солдаты воевали за наш суверенитет. У нас есть одни из лучших в мире Вооруженных Сил, которые способны дать отпор. Но для повышения эффективности наших Вооруженных Сил и для повышения той цены, которую заплатит Путин, когда это решение может остановить Путина от этого ужасного решения мы должны восстановить что-то вроде программы оборонной помощи Украине под условным названием "ленд-лиз 2", - пояснил лидер "ЕС".

Порошенко отметил, что речь не идет о получении материально-бытовой помощи в виде пищевых наборов, одежды или зимнего горючего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко сравнил ситуацию на границе с обострением весной 2021 года

"Мы нуждаемся в высокоэффективном самом современном оружии в виде систем противовоздушной обороны, систем радиоэлектронной разведки и препятствования, контрбатарейных систем, ударных дронов и других позиций, которые остановят агрессора от принятия ужасного решения", – подчеркнул Порошенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+30
показать весь комментарий
06.12.2021 22:48
+28
Україні потрібен Порох.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:48
+28
показать весь комментарий
06.12.2021 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
8 лет прошло,а воз и ныне там.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:41 Ответить
да, лапотник) наступайте) бери ак74 и перед танком с криками "за родину за сталина" беги вперед)
показать весь комментарий
06.12.2021 22:43 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 22:48 Ответить
Боятся с..ки и правильно делают.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:50 Ответить
зря ты ржешь. главное при защите от кумулятивного снаряда изменить угол попадания.
жить захочешь и не такое на танк прилепишь
показать весь комментарий
06.12.2021 23:05 Ответить
А як же він пулятиме з такої клітки?
показать весь комментарий
06.12.2021 23:10 Ответить
Та то їх там заварюють щоби не втекли
показать весь комментарий
06.12.2021 23:16 Ответить
от тандемной бч не защищает
показать весь комментарий
07.12.2021 00:09 Ответить
Шо ты там петушок кукарекаешь?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:52 Ответить
Иди в армию, дитё. Только клавиатуру не забудь. Там тебе её в одно место засунут.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:07 Ответить
Шо петушок, бАмбит
показать весь комментарий
07.12.2021 09:14 Ответить
А могли бы еще в 2014 году войну закончить, если бы с вооружением помогли бы.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:46 Ответить
Коли ми стояли під Донецьком, паркетні генерали не давали наказ йти вперед. А можна було його звільнити за три-чотири години, і без ніякої допомоги. Просто п'ятий президент робив бізнес.
показать весь комментарий
07.12.2021 03:38 Ответить
Хіба це і так не зрозуміло?
показать весь комментарий
06.12.2021 22:47 Ответить
Что да, то да. Т.к. зеленая пошесть заморозила и лишила финансирования критически важные современные оборонные программы в Украине. Остается одна надежда на поставки .
показать весь комментарий
06.12.2021 22:47 Ответить
Україні потрібен Порох.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:48 Ответить
Вот зря ты, лапоть, сейчас на беню наехал - янелох и обидеться может
показать весь комментарий
07.12.2021 00:58 Ответить
Порох с маленькой буквы.
показать весь комментарий
07.12.2021 08:08 Ответить
А ***** твоё вообще чмо
показать весь комментарий
07.12.2021 08:53 Ответить
То, что *****,спорить не буду.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:10 Ответить
Позиция номер 2 - Запад должен убедить клоуна подать в отставку, иначе быть беде.
показать весь комментарий
06.12.2021 22:51 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 22:53 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 00:57 Ответить
Як називається фелляція одного порохососа іншому?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:35 Ответить
Называется шо ты петушок, а пукин *****
показать весь комментарий
07.12.2021 08:54 Ответить
петтинг
показать весь комментарий
07.12.2021 08:58 Ответить
Рука не болит? Мона Лиза нервно курит в сторонке
показать весь комментарий
07.12.2021 10:17 Ответить
За 7 лет войны можно было не только восстановить разрушеные заводы, но и построить новые современные. Только как оказывается нам важнее дороги, а не независимость страны. Важнее шабоши и тусовки по любому поводу, чем ответственность перед украинцами за их мир и спокойствие. Ковидная истерия с ее смертями стала более значимой, чем кровожадная орда стоящая у наших границ, готовая нести смерь и разрушения.
показать весь комментарий
06.12.2021 23:01 Ответить
Чому до цього часу не збудований хоча б один патронний завод?
показать весь комментарий
06.12.2021 23:03 Ответить
У тебе не вистачає патронів?
показать весь комментарий
07.12.2021 06:14 Ответить
Ти гадаєш, що на восьмому році війни патронний завод не потрібний?
показать весь комментарий
07.12.2021 06:20 Ответить
Я запитую, у тебе не вистачає патронів?
Даунів зациклило на тому патронному заводі.
А знаєш звідки воно пішло? За легендою, в совку всі сигаретні фабрики та фабрики цукерок можна було на протязі доби переналаштувати на випуск патронів до калаша. Це з тої ж опери що і по пачці біломору можна було літати і США бомбити.
Тому в 2014 ще супер-пупер-патріоти почали вимагати в Порошенка почати на ;Рошен; випускати патрони. Ну, дебіли, що з них взяти.
показать весь комментарий
07.12.2021 07:42 Ответить
Я ще раз запитую, - воюючій країні патронний завод не потрібний?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:15 Ответить
Я тебя ещё раз спрашиваю, твоё пукин ***** или нет?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:57 Ответить
А хочеш автомат і купу патронів для нього?
показать весь комментарий
07.12.2021 09:09 Ответить
и не только сигаретно/кондитерские...Бывшие машиностроительные заводы переходили на выпуск и ремонт вооружения в течении 72 часов.
показать весь комментарий
07.12.2021 09:03 Ответить
Снова ***** патронный заводик спать не даёт
показать весь комментарий
07.12.2021 08:56 Ответить
Почему это говорит Попошенко,а не наркалыга Зеленский,чмо квартальное.
показать весь комментарий
06.12.2021 23:04 Ответить
Pri Porosenko bylo poniatno sto delat i mozno govorit sto xoces armija razvivalas.Neptun drugyje poxozyje,droni te ze s turkov vet on polucil,javelin takze on,a teper ja nevizu sto nebut novogo,daze naceti projekti ugrobyli
показать весь комментарий
06.12.2021 23:13 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 23:45 Ответить
Кому он говорит всем известные истины?
показать весь комментарий
06.12.2021 23:46 Ответить
Ну не тебе же дурачку
показать весь комментарий
07.12.2021 00:13 Ответить
Сегодня стало известно, что Пентагон ведет переговоры с Конгрессом о предоставлении Украине дополнительного противотанкового вооружения в рамках экстренных расходов размером до 100 млн долларов ежегодно.
показать весь комментарий
07.12.2021 00:06 Ответить
Противотанкову вже трохи маємо, і своя є, дуже добра! А ось ППО - конче необхідна!
показать весь комментарий
07.12.2021 00:57 Ответить
Ботів тут набігло, як я дивлюсь! Подоляк розвернув оборону проти Порошенко, а Путіну вони просто подивляться в очі в пошуках миру!
показать весь комментарий
07.12.2021 00:52 Ответить
Якби блазень був хоч трохи нормальним, він би зараз пішов у відставку бо зрозумів, що то не його і всрався він на всіх напрямках. А в час агресії очолити країну має Гетьман.
показать весь комментарий
07.12.2021 01:49 Ответить
ГЕТЬман?!!
Ну его уже как бы послали, ты даже сам это признал.
показать весь комментарий
07.12.2021 08:38 Ответить
Частина дебілів з числа 73% вже одумались. Коли не отримали ЗП 4 штуки, зниження комуналки, припинення війни чи хоч якусь боротьбу з корупцією.
Залишились особо упороті.
показать весь комментарий
07.12.2021 08:51 Ответить
та да...Вже 3 года танцует около 15%...
показать весь комментарий
07.12.2021 09:13 Ответить
Яку боротьбу з корупцією очолило твоє чоколадне непорозуміння? Чому не признати, що зеля - не айс, але й петюня - далеко не цукерка.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:25 Ответить
Ну твоего то ***** Порох сразу послал
показать весь комментарий
07.12.2021 08:59 Ответить
показать весь комментарий
07.12.2021 02:48 Ответить
...напомнить шановный, сколько складов с оружием в атмосферу улетели ?
показать весь комментарий
07.12.2021 04:28 Ответить
Напомнить тебе петушок, шо твоё любимое пукин *****, или ты сам с бутылки соскочишь?
показать весь комментарий
07.12.2021 09:00 Ответить
Мудрейший человек . Украина пропадёт без такого руководителя
показать весь комментарий
07.12.2021 06:22 Ответить
И тебе спасибо за патронные заводы.
показать весь комментарий
07.12.2021 07:02 Ответить
Ещё один любитель говноед, передай *****, шо у нас полно средств уничтожать вашу мразь
показать весь комментарий
07.12.2021 09:01 Ответить
О еще один шоколадный Рембо нарисовался..
показать весь комментарий
07.12.2021 12:02 Ответить
Шо петушок бАмбит
показать весь комментарий
07.12.2021 12:48 Ответить
Жаль,какая нелепая смерть..
показать весь комментарий
07.12.2021 13:06 Ответить
Нетрадиционное, шло бы ты отсюда, ненароком швабра выскочи
показать весь комментарий
07.12.2021 13:16 Ответить
 
 