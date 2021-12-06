Послы стран G7 обсудили с Ермаком законопроект о реформе СБУ и избрании нового главы САП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Послы стран Большой Семерки обсудили законопроект о реформе Службы безопасности Украины и избрании главы САП с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Об этом сообщила пресс-служба группы послов G7 под руководством Великобритании по поддержке реформ в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили "безопасность и солидарность с Украиной".
"Послы также отметили важность скорейшего принятия действующего законопроекта об СБУ без изменений, как основы для превращения его в современную службу безопасности", – говорится в сообщении.
Кроме того, послы отметили необходимость "прозрачной, конкурентной, правовой процедуры отбора новых судей Конституционного Суда". Они также призвали быстро и прозрачно завершить избрание нового председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Хватает на все?
Это когда сливал разведданные и отменял операцию по захвату террористов, полномочий не хватало!
Гнида кацапская.
- а что про послов скажите?
- это унижение послов или нет - разговаривать с секретаршей с подозрением ее работы на ФСБ?
Вот теперь поняли почему путин так легко нагибает страны продвинутых демократий?...
А ось звідки у завхоза повноваження представляти Україну, це питання до зеленого брехуна.
отказались бы в пользу того же Кулебы к примеру...
выбора у Зели нет на самом то деле..
Та зараз, я їх розрізняю, як і українців, і росіян, і т.д. Бо маючи спільну приналежність, одні- гідні представники своєї нації, інші- лайно.
Букви:
18 грудня цього року дружина Сергія Лещенка буде гастролювати у Москві.
Це тоді коли розвідка США встановила, що Росія планує наступ на Україну одразу з кількох фронтів.
- Надихне путінзолдатен перед наступом?
- Все що потрібно знати про тих, хто сьогодні прислуговує Банковій.
- Ана жи будєт сікрєтную інфармацию сабірать, вмєста Бурби, каторава зеВова уволіл.
Гросмейстер Бендера:
Мудрий народ обрав двічі судимого зека президентом, який разом з ригами розграбував країну, підписав Харківські угоди, поставив керувати всіма силовими відомствами громадян ерефії, покалічив і убив під час Ма
Oleg Helgiv:
В бюджете заложено 400 миллионов на институт президента, которого не существует в природе. А преподавателям реальных ВУЗов повышение зарплат вообще не закладывают. Новый развод от Зели.
Надо ещё заложить по пятьсот миллионов на спутник и Олимпиаду. Только пусть на все пиар иннициативы Зеленского, выделяют деньги из миллиардов, которые он хвастался что привез из Омана и Лондона. Хоть спи@дят меньше Зеля и Слуги.
Єрмак - потужна людина, йому довіряє керівництво найкращих розвідок різних держав, - Зеленський
влада передана регенту дьЄрмаку
ким передана..... ?
Доголосувалися у 2019 му - посли Великої Сімки вимущені розмовляти про реформу ЗСУ з агентом фсб єрмаком
Отака фня, малята.... 🙁
О реформе СБУ с секретарем, НЕ ИМЕЮЩИМ ДОПУСКА секретности? О безопасности Украиныс агентом ФСБ? - разве чтобы Ермак приветик Зе передал о возможном наказании?
Чимчикуй звідси. Хто тебе тримає?
Це позамежно?
Яндекс перекладач?
Того самого, избрание которого люди Ермака уже в который раз проваливают потому, что не могут пропихнуть свою кандидатуру.
Так это послы поговорили с ясенем...
- "ЛОХи, з ким ви розмовляли? У нього же уповноважені ніяких нема! Він же простий завхоз!"
Он Бубочке пакетики с белым порошком подгоняет, когда тому грустно и скучно.
И тогда Президент сразу становится весёлым и деятельным!