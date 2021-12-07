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Кулеба о переговорах Байдена и Путина: Прорывов я бы не ожидал, каждая сторона заявит свое максималистское видение

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о переговорах Байдена и Путина: Прорывов я бы не ожидал, каждая сторона заявит свое максималистское видение

Президент США Джозеф Байден предупредит президента РФ Владимира Путина, что сделают партнеры Украины в случае, если Россия прибегнет к военной операции против Украины,

Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Прорывов я бы не ожидал, я думаю, что завтра президент Путин услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства, и это будут убедительные вещи", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что не ожидает решения вопросов переговоров.

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"Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - пояснил министр.

Кулеба добавил, что после переговоров Байдена и Путина планируется телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"План был таков, что перед звонком будет звонок Блинкена, а после звонка уже состоится разговор президентов", - подчеркнул глава МИД.
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Топ комментарии
+10
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07.12.2021 00:07
+10
Кулебаааа , альооо, а чьо Єрмак з послами перетирає а не ти ?
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07.12.2021 00:09
+7
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07.12.2021 00:03
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07.12.2021 00:03 Ответить
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07.12.2021 00:07 Ответить
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07.12.2021 05:41 Ответить
Кулебаааа , альооо, а чьо Єрмак з послами перетирає а не ти ?
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07.12.2021 00:09 Ответить
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07.12.2021 00:15 Ответить
Кулєба не для того у міністрах сидить, щоб про зовнішню політику розповідати. Він там для того, щоб наріка зеленського та свого льюбовніка єрмака від нападок захищати
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07.12.2021 00:38 Ответить
бла-бла-бла...






WorldOnAlert


@worldonalert

·
2 мин



If Biden really wants to help Ukraine he should send more anti-tank weapons and, most-importantly, anti-aircraft warfare immediately to counter a Russian invasion.

Если Байден действительно хочет помочь Украине, он должен немедленно отправить больше противотанковых средств и, что наиболее важно зенитных средств НЕМЕДЛЕННО, чтобы противостоять вторжению России.
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07.12.2021 00:13 Ответить
А де гарантія що засоби ППО не опиняться завтра у лаптєй при такій владі?
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07.12.2021 00:17 Ответить
и что, если даже и так?
все эти комплексы и так продаются на право и налево..
заиметь их неофициально еще не значит заиметь возможность скопировать или применить - там много предохранителей от этого..
Мощный СССР даже Стингер не смог скопировать, хотя образцы были..
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07.12.2021 00:21 Ответить
У Штатів нема довіри до зеленої влади. Ось у чому справа.
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07.12.2021 00:24 Ответить
"США не знают, принял ли Путин окончательное решение о вторжении в Украину, но, по словам высокопоставленного представителя администрации США, «он создает возможности для этого»."

Так всегда бывает когда ты тратишь полгода и кацаполионы фублей чтобы свезти к украинской границе танки и "усилить свою переговорную позицию", а тебе за сутки до долгожданных переговоров выкатывают угрозу-предьяву санкций ********* масштаба и бесплатно без регистрации !! США приготовили санкции против российских банков, госдолга, олигархов и SWIFT
Прям хорошо то как многоходовочника обувают !!! Как бальзам на душу !!!
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07.12.2021 00:16 Ответить
Халва-халва-халва...
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07.12.2021 00:24 Ответить
веры конечно на 100% нет, но хоть немного успокаивает...бо уже нервы у меня нивписту...
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07.12.2021 00:41 Ответить
Да кого ты слушаешь, он все ядерной войной бредит.
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07.12.2021 00:44 Ответить
я если честно то и обыкновенной не ядерной а той что была в 2014-15 годах сыт *** по самые гланды - потому что был на ней и знаю что это такое.....
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07.12.2021 00:48 Ответить
Я это понимаю, но тот человек с которым ты говорил чуть ли не под каждой новостью орет про то что если не уничтожить россию вот прямо сейчас то чуть ли не через мгновение начнется ядерный ******. Потому что это цель *****. Не править чуть ли околомонархически, не загребать бабло, не тешить ЧСВ, а именно уничтожить человечество.
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07.12.2021 00:54 Ответить
_Во ты е-банько... Это произойдёт не потому что у уйла цель - ядерный апокалипсис, а потому что именно этим в конце-концов закончится неизбежное уже столкновение фашистов с Западом, палван.
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07.12.2021 08:19 Ответить
Blah-blah-blah. Вы наивны. В роковом для Украины 2014 году во власти в США были ТЕ ЖЕ, кто и сейчас!!! А именно тот, кто с сыночком извращенцем-наркоманом нагло и кощуственно грабил вашу далеко не богатую неньку. Откройте очи! ВСЕ ТЕ ЖЕ НА МАНЕЖЕ!! Я понимаю, что надежда умирает последней, но не унижайтесь перед кончеными тварями из Белого Дома. Забудьте на время о США вообще! Напёрсточники мягко стелят, да жёстко спать. Ждите, пока вернутся республиканцы. Второго не дано!
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07.12.2021 04:31 Ответить
Чекати не виходить. Москалі не вгамовуються. Навпаки - розходилися після останніх американських виборів.
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07.12.2021 06:30 Ответить
I got it. There is no time to wait, but to repeat the same mistake betting again and again on current administration is a way to nowhere. The old fart will set Ukraine up again just like he did it many times before.
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07.12.2021 13:02 Ответить
"...що зроблять партнери України у разі, якщо Путін вдасться до військової операції проти нашої держави, і це будуть переконливі речі"
_Аякже... Усі попередні події за останні 13 років дають підставу саме для такого висновку... Покидьок Кулєба має мене за недоумка!
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07.12.2021 00:22 Ответить
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07.12.2021 00:26 Ответить
Столь жалок и смешон ты,
В страстишках опереточных своих.
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07.12.2021 00:35 Ответить
Кулєба - найсильніший лизоблюд з 2014 року
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07.12.2021 00:36 Ответить
О! пану ку попустили поводок. рот став відкриватись.
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07.12.2021 01:03 Ответить
Паленка...
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07.12.2021 04:31 Ответить
Доброго ранку
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07.12.2021 05:44 Ответить
***** непередбачуване.Що там за таргани в касабській макітрі!?
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07.12.2021 05:55 Ответить
Какой проницательный человек, КУЛЕБА....
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07.12.2021 06:59 Ответить
Международная политика без Кулебы как село без дурака.
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07.12.2021 07:04 Ответить
Карибский кризис начался ровно 60 лет назад...тогда советское быдло влезло на Кубу со своими вонючими ядерными ракетами...,История учит.что ничему не учит...быдло мавзолейное,..а зачем вы бараны дали ксивы единой РАБссии Пасечнику и чеПушилину?...чтоб спалится в очередной раз...дебилЫ блин...
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07.12.2021 07:06 Ответить
Байден пошлет вас Крыс кремлевского окурка на большой и толстый.... стадо Шариковское...
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07.12.2021 07:09 Ответить
Голос Америки сообщил таке...прежде чем звонить Путлеру,Байден позвонит Голобородьке....
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07.12.2021 07:13 Ответить
Рейган завалил ССср без единого выстрела...Байден сделает то самое со сранью РАБссиянской...
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07.12.2021 07:31 Ответить
Лучше бы кремлёвский Фюрер Рейгану позвонил
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07.12.2021 07:33 Ответить
Хорошая новость из Анкары...
президент Турции Эрдоган...

мы поставим в Украину столько Байрактаров,сколько нужно...

Запайся попкормом ...РАБссия... вялика мученица...сраная...
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07.12.2021 07:20 Ответить
***** будет требовать псевдовыборов в ОРДЛО в марте 2022 и маразматик согласиться!
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07.12.2021 07:34 Ответить
Выборы в концлагере ордло прошли в 2014 году Путлер введи...мы тибя и в дупло пацалуем...стадо Мавзолейное... кормите Шариковых Тушонкой Рузвельта...
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07.12.2021 07:37 Ответить
Кулеба и Блинкэн подписали 10 ноября военно-стратегическую Хартию...США-Украина...поезд ушел Крысы Путлерские...як кажуть у Німеччині Ауффиддерзєєєн....бараны...
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07.12.2021 07:41 Ответить
Ну и на закуску...

Глава Пентагона Ллойд Остин приказал мониторить Черное море крыглые сутки...,а это значит стратегические бомбардировщики В-1в Lancer и В-1s будут находится в акватории моря 25 часов в сутки.... Такого не было никогда даже в дохлом Ссре...,чтобы американцы летали над Крымом по факту...
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07.12.2021 07:48 Ответить
Как раз упутина кое-где может случиться прорыв.
По телефону запаха, конечно, не слышно.
Но выражение лица всё покажет.
И звук в формате МР4.
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07.12.2021 13:33 Ответить
 
 