Кулеба о переговорах Байдена и Путина: Прорывов я бы не ожидал, каждая сторона заявит свое максималистское видение
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент США Джозеф Байден предупредит президента РФ Владимира Путина, что сделают партнеры Украины в случае, если Россия прибегнет к военной операции против Украины,
Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Прорывов я бы не ожидал, я думаю, что завтра президент Путин услышит очень четкие сигналы от президента Байдена, что сделают партнеры Украины в случае, если Путин прибегнет к военной операции против нашего государства, и это будут убедительные вещи", - сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что не ожидает решения вопросов переговоров.
"Я думаю, что завтра каждая сторона заявит свое максималистское видение логики дальнейших действий, а потом уже будут работать разные команды над тем, как дальше будет развиваться ситуация", - пояснил министр.
Кулеба добавил, что после переговоров Байдена и Путина планируется телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"План был таков, что перед звонком будет звонок Блинкена, а после звонка уже состоится разговор президентов", - подчеркнул глава МИД.
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WorldOnAlert
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If Biden really wants to help Ukraine he should send more anti-tank weapons and, most-importantly, anti-aircraft warfare immediately to counter a Russian invasion.
Если Байден действительно хочет помочь Украине, он должен немедленно отправить больше противотанковых средств и, что наиболее важно зенитных средств НЕМЕДЛЕННО, чтобы противостоять вторжению России.
все эти комплексы и так продаются на право и налево..
заиметь их неофициально еще не значит заиметь возможность скопировать или применить - там много предохранителей от этого..
Мощный СССР даже Стингер не смог скопировать, хотя образцы были..
Так всегда бывает когда ты тратишь полгода и кацаполионы фублей чтобы свезти к украинской границе танки и "усилить свою переговорную позицию", а тебе за сутки до долгожданных переговоров выкатывают угрозу-предьяву санкций ********* масштаба и бесплатно без регистрации !! США приготовили санкции против российских банков, госдолга, олигархов и SWIFT
Прям хорошо то как многоходовочника обувают !!! Как бальзам на душу !!!
_Аякже... Усі попередні події за останні 13 років дають підставу саме для такого висновку... Покидьок Кулєба має мене за недоумка!
В страстишках опереточных своих.
президент Турции Эрдоган...
мы поставим в Украину столько Байрактаров,сколько нужно...
Запайся попкормом ...РАБссия... вялика мученица...сраная...
Глава Пентагона Ллойд Остин приказал мониторить Черное море крыглые сутки...,а это значит стратегические бомбардировщики В-1в Lancer и В-1s будут находится в акватории моря 25 часов в сутки.... Такого не было никогда даже в дохлом Ссре...,чтобы американцы летали над Крымом по факту...
По телефону запаха, конечно, не слышно.
Но выражение лица всё покажет.
И звук в формате МР4.