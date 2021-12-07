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Глава Пентагона Остин провел совещание с военными из-за российской армии у границ Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Глава Пентагона Остин провел совещание с военными из-за российской армии у границ Украины

В Пентагоне считают, что возможного вторжения РФ в Украину можно избежать дипломатическим путем.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, информирует Цензор.НЕТ.

"Министр сегодня утром провел совещание с ключевыми руководителями ведомства <...>, в ходе которого обсудил ситуацию в Украине и западной части России", - сказал он.

Кирби отметил, что не будет раскрывать подробности встречи. Он подчеркнул, что Остин был подробно проинформирован о том, что сейчас происходит на украинско-российской границе.

В Пентагоне считают, что ситуацию на границе Украины и РФ можно урегулировать дипломатическим путем.

"Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные <...>, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение (ситуации на границе Украины и РФ. – Ред.)", – сказал он.

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Кирби отказался прямо отвечать на вопрос по поводу сообщений о возможных военных действиях со стороны РФ в отношении Украины, но подчеркнул, что Пентагон по-прежнему обеспокоен наращиванием военного присутствия РФ у украинских границ.

"Мы продолжаем наблюдать укрепление российского военного присутствия на границах Восточной и Северо-Восточной Украины. Это беспокоит нас, все еще не очень ясно, каковы намерения Путина", - сказал он.

Пресс-секретарь Пентагона напомнил журналистам, что на вторник запланирован разговор президента США Джо Байдена с Путиным, в ходе которого они обсудят ситуацию вокруг Украины.

"Давайте подождем результатов этой встречи", - сказал он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+15
Возвращаются из Донбасса домой в РФ псковский десантник, московский военный советник, путинский мародер, калужский опалчленец, бурятский танкист, питерский феэсбешник и ростовский казак.
Вопрос: кто за рулём?

Ответ: водитель рефрижератора.
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07.12.2021 00:44
+5
Песец подкрался. Фото на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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07.12.2021 01:00
+4
Це той Остін що назвав підаросію Радянським Союзом?
Потрібно надати допомогу в даний час ,а не підчас нападу агресора.
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07.12.2021 00:32
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Це той Остін що назвав підаросію Радянським Союзом?
Потрібно надати допомогу в даний час ,а не підчас нападу агресора.
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07.12.2021 00:32 Ответить
Просто окажите недовольство)
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07.12.2021 00:42 Ответить
Возвращаются из Донбасса домой в РФ псковский десантник, московский военный советник, путинский мародер, калужский опалчленец, бурятский танкист, питерский феэсбешник и ростовский казак.
Вопрос: кто за рулём?

Ответ: водитель рефрижератора.
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07.12.2021 00:44 Ответить
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07.12.2021 02:19 Ответить
Песец подкрался. Фото на полях заседания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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07.12.2021 01:00 Ответить
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07.12.2021 02:19 Ответить
Есть такое высказывание в отношении быдла: Воспринимает доброту (порядочность) за л@ховство. Кацапы воспримут только трендюлину как признак силы. Адольфа они тоже 85 лет назад пытались словом и условными санкциями усмерить, не помогло. Так, что действуйТЕ англосаксы.
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07.12.2021 01:09 Ответить
какое отношение имеют к американцам англосаксы? На что вы намекаете? Разве вы не знаете, что Штаты давно не колония?
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07.12.2021 11:26 Ответить
...уникнути дипло-МАТИЧНИМ шляхом:
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07.12.2021 01:11 Ответить
Если Пентагон готов "закрьіть небо" Украиньі для российской боевой авиации и Кремль об єтом знает , то у дипломатии есть шанс .
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07.12.2021 01:25 Ответить
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07.12.2021 02:00 Ответить
Гибридным !!! Только гибридным путем....
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07.12.2021 08:04 Ответить
Американці проводять нараду військових в звязку з макшанами на кордоні з Україною - Бубочка гра пуєм на піаніно та розвалює розвідку, саботує постачання зброї в ВСУ, порушує Конституцію.
Хто тоді Осел і де він повинен бути?
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07.12.2021 08:09 Ответить
это кто вам сказал? Вы видите нарушения Конституции - подайте заявление о подозрении в полицию! Видите саботаж - заявление в СБУ! Разваливает разведку - обратитесь в посольство США - почему их министр обороны стал так часто встречаться с агентом кремля "козырем"...
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07.12.2021 11:20 Ответить
Остин не считал, сколько в $ будет стоить рф война с Украиной? А у путина они есть? Там нищета за Москвой , за 10 км не сотовой связи ...
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07.12.2021 20:10 Ответить
Эти Америкосы имеют исключительно свои интересы,и когда они здесь замутят очередной конфликт и введут миротворцев,то наша страна превратится в очередную страну-колонию
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09.12.2021 09:36 Ответить
 
 