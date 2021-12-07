РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6275 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
3 095 12
Европа (1475) Россия (91304) США (23197)

США могут развернуть в Европе новые силы в случае усугубления агрессии РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США могут развернуть в Европе новые силы в случае усугубления агрессии РФ

Администрация Джо Байдена не исключает, что в случае усиления агрессии России против Украины, что приведет к большей дестабилизации в регионе, США могут усилить собственное военное присутствие в странах на восточном фланге НАТО.

Об этом заявил в понедельник во время телефонной конференции высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Несомненно, может случиться так, что в случае вторжения Путина (в Украину. – Ред.) запрос со стороны союзников на восточном фланге усилится, и со стороны Соединенных Штатов будет предоставлен положительный ответ относительно (развертывания. – Ред.) дополнительных сил и возможностей, а также проведение учений для обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге", - отметил высокопоставленный представитель Белого дома.

Он напомнил, что подобная ситуация уже возникала после оккупации Россией Крыма, а также в 2014 году. Тогда была начата "Европейская инициатива обеспечения безопасности", которая предполагала увеличение количества американских сил и средств на территории европейских стран-членов НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США могут отключить Россию от SWIFT в случае усиления агрессии против Украины, - CNN

В то же время, подчеркнул представитель Белого дома, США не стремятся попасть в ситуацию, когда основной упор будет делаться на применении военной силы для реагирования на действия России. В то же время, по его словам, ответ США будет совмещать поддержку украинской армии, применение мощных экономических контрмер против РФ, а также усиленную поддержку союзников по НАТО для обеспечения их безопасности.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
07.12.2021 02:16 Ответить
Може про якийсь Ленд-ліз для України вже пора замислитися?
показать весь комментарий
07.12.2021 02:18 Ответить
Подяка держдепівським бандерівцям!

А Канада нам вчора фак показала.
показать весь комментарий
07.12.2021 02:22 Ответить
После начала вторжения счет пойдет на часы.Любая будующая помощь будет слишком запоздалой.К тому же,многие гражданские аналитики упускают простой факт,что владению оружием надо учиться какое-то время,а у нас его нет. По тому, что разворачивается на границах,наступательная операция не планируется,по крайней мере сухопутная часть.Парадоксально,но это похоже пока будет оборона со строрны рашки. Раша ,скорее всего начнет атаку авиацией и баллистическими ракетами.Причем, будут страдать гражданские объекты и населенные города.Задача русских СВ не допустить ответа украинской авиации и диверсионных групп.Для этого и войска. Почему я так думаю? Рашка - страна-террорист.Посмотрите рисунок действий в Сирии - разрушение городов,убийство мирных жителей, а только потом на щебень заходит пехота.Если запад не поможет с ПРО и ПВО -будет нам туго.Но побеждать все-равно придется.
показать весь комментарий
07.12.2021 05:54 Ответить
ОБоссыцца СкреПОНОСом твая паРАША
показать весь комментарий
07.12.2021 08:03 Ответить
Може розвернути, але може і не розвернути.
показать весь комментарий
07.12.2021 06:25 Ответить
М-да....а повоевать кажись прийдётся.
показать весь комментарий
07.12.2021 07:06 Ответить
Членоголовый фюрер репоедов ***** - непредсказуемый старый маразматик, но не идиот. Он-то лучше всех понимает, что сейчас представляет ВСУ, и знает, что Украина ему не по зубах. Даже при этом ЗЕбанутом говнокомандуещем. Так что это просто понты. Весной ему уже удалось усадить за стол переговоров Байдена, вот он затеял такую-же муйню еще раз. К тому-же ***** резко уменьшило подачу газа в ЕС и устроило напряг на границе ЕС с бульбафюрером. Но в этот раз у фюрера репоедов не проканает, его Байден жестко опустит.
показать весь комментарий
07.12.2021 08:06 Ответить
60 лет назад Хрущен и Кеннеди договорились по Кубе не стрелять...,вместо это США поставили в Ссср сраный кукурузу и пшеницу....а Хрущев забрал свое дерьмо ядерное из Кубы...,як каза недавно Дмитрий Потапенко...на РАБссии введут талоны на питание... Байден дасть Путлеру банку тушонки Рузвельта...,и скаже вали вон из Крыма и ДАУНбасса типа ордло говно..
показать весь комментарий
07.12.2021 08:01 Ответить
Вторжения кацапни не будет,если США разместят вот контингенты в Украине. В Пентагоне семь пядей во лбу надо иметь,чтобы понять это?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:08 Ответить
Amerikansi na manervrax tut otrabatyvali eto.realno za 12 casov perebrasyvajet svojiu udarnyje vojska s ATACMS i nacinajetsia mozno skazat koviornyje udari ,prakticeski ix otrozit nelzia.S 300 kilometrov rostoanija unictozit vse vaznyje objekti skazem PVO ili Iskanderi,a potom mozno i droni s ptickami dobavit .Samolioty razvecyki u nix vydet polnuju kartinu na 600 kilometrov,realno droni i nenuzni dlia korektirovki udarov
показать весь комментарий
07.12.2021 08:09 Ответить
 
 