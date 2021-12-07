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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Борьба с коррупцией
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Байден (2385) коррупция (8390) США (23197)

В США разработали первую в национальной истории Стратегию борьбы с коррупцией

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В США разработали первую в национальной истории Стратегию борьбы с коррупцией

Администрация Джо Байдена впервые обнародовала документ, который определяет стратегию США по борьбе с проявлениями коррупции в глобальных масштабах, а также определяет конкретные пять направлений усилий в этой сфере.

Документ обнародован в понедельник на официальном сайте Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня, согласно распоряжениям президента, администрация Байдена-Гаррис выдает первую в истории Стратегию Соединенных Штатов по противодействию коррупции. Стратегия определяет общегосударственный подход по усилению антикоррупционной борьбы", - отметили в Белом доме.

Документ разработан на основании объявленного в июне решения президента Байдена, которым он определил противодействие коррупции одним из главных интересов государственной сохранности США, в том числе в интернациональных масштабах.

Антикоррупционная стратегия США базируется на пяти главных направлениях, включающих:

  • модернизацию, координацию и обеспечение ресурсами усилий правительства США по борьбе с коррупцией;
  • сдерживание незаконного финансирования;
  • привлечение коррупционеров к ответственности;
  • сохранение и усиление многокомпонентной антикоррупционной архитектуры;
  • усиление дипломатического взаимодействия и использование ресурсов иностранной помощи для достижения поставленных целей.

"Путем соблюдения конкретных усилий, продвигающих стратегические цели по каждому из этих направлений, и интеграции усилий по борьбе с коррупцией в процессы формирования политики, США намерены возглавить процесс продвижения безопасности и процветания как для американского народа, так и для людей во всем мире ", – отмечается в стратегии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство граждан считают, что Зеленский ответственен за борьбу с коррупцией и не выполнил собственных обещаний, - опрос. ИНФОГРАФИКА

При этом в документе в качестве положительных результатов приложенных ранее подобных усилий приводится пример Украины. Агентство международного развития США (USAID) помогло украинскому правительству разработать электронную систему закупок Prozorro, а также создать сообщество общественных субъектов и государственных покупателей Dozorro по выявлению нарушений в тендерах.

"С октября 2017 года Prozorro помогла Украине сэкономить почти 6 миллиардов долларов государственных средств, в том числе путем отмены незаконных тендеров", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена неоднократно отмечала необходимость преодоления коррупции в глобальных масштабах. При этом подчеркивалось, что коррупция лишает граждан равного доступа к услугам, ухудшает бизнес-среду, нарушает права людей, стимулирует миграцию и подрывает национальные демократические институты.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
- США, пожалуйста, поскорее ПОСАДИТЕ Бабушку Беню, я вас умоляю!!!
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07.12.2021 07:39
+1
бедный опудало...
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07.12.2021 07:41
+1
Стратегия борьбы с коррупцией от зеленского: "не хочешь бороться с коррупцией, тогда возглавь ее".
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07.12.2021 08:03
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Правила форума Совет форумчан
- США, пожалуйста, поскорее ПОСАДИТЕ Бабушку Беню, я вас умоляю!!!
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07.12.2021 07:39 Ответить
бедный опудало...
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07.12.2021 07:41 Ответить
Стратегия борьбы с коррупцией от зеленского: "не хочешь бороться с коррупцией, тогда возглавь ее".
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07.12.2021 08:03 Ответить
На РАБссии запустят балет Лебединое Озеро и коорупция с ВОРрупцией сдохнуть сами по себе...
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07.12.2021 08:05 Ответить
Трамп просрал Путлера за 1 миллитард... удар в спину миллиардами...
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07.12.2021 08:09 Ответить
Як казав Уинстон Черчилль...демократия это такая фигня,но увы,за 20 столейтий чеовечество ничего лучшего не придумало...
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07.12.2021 08:08 Ответить
Ващет всем президентам США и Конгрессменам реформы в штатах готовят в нескольких университетах США,Колумбийский в частности ,а также Стэнфорд и Гарвард...,задача президентов США и Конгресса принять концепцию или отвергнуть в Конгрессе...

Не знали? пльохо...
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07.12.2021 08:13 Ответить
Расея со своими деньгами, которые имеет от грабежа природных ресурсов со своих колоний ,вместе со своей РПЦ(ордынское КУМОВСТВО),весь Мир заразила коррупцией(получение лёгких денег ,от продажи чиновниками своей страны)
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07.12.2021 08:15 Ответить
Злые языки кажуть шо РАБссия на грани развала...нефть заканчивается а за 15 лет ничего не разведано...новых скважин нет от слова СОВСЕМ...брешуть наверна...
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07.12.2021 08:22 Ответить
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07.12.2021 08:24 Ответить
Правильньіе действия , но запоздальіе . Займись США международной коррупцией на 30 лет раньше , Россия бьіла бьі совсем другой , да и Украина тоже. Без олигархов , как минимум .
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07.12.2021 08:24 Ответить
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07.12.2021 08:28 Ответить
Ващет коррупцию на РАБссии придумал Хан Батый,основатель дяревни Мацковия в 1237 году...
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07.12.2021 08:29 Ответить
Паника в белоруси...исчезли продукты питанитя..это же ждет и РАБссию...
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07.12.2021 08:32 Ответить
Фото не удачное, на нем похоже отстутсвуют не продукты а телевизоры.
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07.12.2021 08:46 Ответить
главное - "пустые полки"...
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07.12.2021 11:32 Ответить
чудова новина для кацапів, китайців та й всіх мєлкіх авторитарних "лідерів". а як зрадіють в ФІФА, ОБСЕ, ВООЗ, ООН ... всі ці пихаті та цинічні чиновники-політики, що працюють виключно на себе,
мета дійсно амбітна. та важлива... світ роз'їдає корупція.
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07.12.2021 08:48 Ответить
Ми перші розробили, і на превеликий жаль корупція здолала наших чиновників.
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07.12.2021 09:26 Ответить
готовится на второй срок с пунктом программы "життя по-новому"?
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07.12.2021 11:30 Ответить
 
 