РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6070 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
3 588 10
ВОЗ (773) лечение (909) кровь (57) коронавирус (17041)

ВОЗ "упорно не рекомендует" переливание пациентам с COVID-19 плазмы крови уже переболевших людей

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не применять при лечении пациентов с COVID-19 переливание плазмы уже переболевших людей. Раньше на этот метод возлагались надежды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает сайт ВОЗ.

Данные говорят о том, что метод не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции легких.

"Несмотря на первоначальные ожидания, нынешние свидетельства говорят о том, что переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени", - констатировали в организации.

В связи с этим ВОЗ "настоятельно не рекомендует" переливать плазму пациентам, заболевание которых не является тяжелым. Она также не рекомендует применять такое переливание при лечении тяжелобольных и находящихся в критическом состоянии людей. Исключение составляют "рандомизированные контролируемые исследования".

Читайте: Штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал еще ни одной смерти, - ВОЗ

Отметим, в ВОЗ ранее отметили, что используемые для противодействия "Дельте" меры должны оставаться основой для борьбы с пандемией коронавируса, включая новый вариант "Омикрон".

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це ж коню зрозуміло, що буде, якщо рідину від хворої людини впирснути в здорову людину.А до того цей воз так вприскував???
показать весь комментарий
07.12.2021 08:17 Ответить
Сергей ф .относительно плазмы , не знаю где вы проживаете ,но именно плазму преболевших ковид .берут и платят намного больше донорам . плазму же вакцинированых не принимают вобще , говорю это .потому что мои близкие родственики работают непосредственно в такой компании .так что инфа из перых рук. компания европейская но работает в сша. Повторяю что о заборе плазмы у вакцинированых даже и речь не идет
показать весь комментарий
07.12.2021 09:41 Ответить
Не плутайте - не "рідину від хворої людини" а "від людини що перехворіла і у якої у крові з"явилися відповідні антитіла! Була надія що це буде сприять виробленню антитіл у організмі того кому її вводять (замість вакцинації) Подібна реакція фіксувалася лікарями при проведенні профілактики інших інфекційних хвороб Однак у випадку з "ковід" - "не спрацювало"
показать весь комментарий
07.12.2021 08:45 Ответить
интересно, когда будет новость "
ВОЗ "упорно не рекомендует" вакцинироваться от COVID-19."
показать весь комментарий
07.12.2021 08:18 Ответить
Так это на нары нужно садится им,такого не будет
показать весь комментарий
07.12.2021 08:23 Ответить
То есть здоровых людей, которые не хотят колоться - на карантин, и всячески делают их изгоями, но как плазма нужна, так - а ну как антиваксер иди сюда, мы с тебя плазму возьмём! Щааааз!
показать весь комментарий
07.12.2021 08:25 Ответить
Странно. У моего родственника было тяжелое течение (даже жидкость откачивали из легких)-собирались в реанимацию переводить. Переливание плазмы буквально подняло на ноги за три дня. Как говорят, когда человек попадает в реанимацию-вируса в организме уже нет. Легкие сгорают от собственного иммунитета. Так, может, просто раньше надо переливать-не дожидаясь, когда иммунитет сходит с ума?
показать весь комментарий
07.12.2021 08:51 Ответить
Поинтересуйтесь, сколько сейчас стоит в США замороженная сперма невакцинированных мужчин. Есть информация, что цена поднялась с
$400 до $12000. Есть такой ютубканал ДНК. Там вышло интервью с
писателем Вадимом Шегаловым. Он неплохо информирован.
показать весь комментарий
07.12.2021 13:39 Ответить
 
 