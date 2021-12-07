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В результате усложнения погодных условий обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС
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Из-за порывов ветра и мокрого снега обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"По состоянию на 7 часов 7 декабря в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях (Черниговская – 46, Львовская – 21 и Киевская – 8)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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