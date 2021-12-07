РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6070 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбщество
1 132 0
непогода (797) Тарифы на электроэнергию (1906) ГСЧС (4487)

В результате усложнения погодных условий обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В результате усложнения погодных условий обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях Украины, - ГСЧС

Из-за порывов ветра и мокрого снега обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 7 декабря в результате усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населенных пунктов в 3 областях (Черниговская – 46, Львовская – 21 и Киевская – 8)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также смотрите: Поваленные деревья и обрывы линий электропередачи: Спасатели ликвидировали последствия непогоды в Харькове. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 