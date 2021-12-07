В Украине за сутки от COVID-19 умерли 467 человек, зафиксированы 655 новых случаев заражения, 22 878 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 8655 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 декабря в Украине:

зафиксированы 8655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 716, медработников – 20);

188 758 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью иммунизированы – 115 661 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 млн прививок против COVID-19 планируется сделать в Украине до конца года, - ОП

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1349 человек;

летальных случаев – 467;

выздоровели – 22 878 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 3 510 610 человек;

выздоровели – 3 082 619 человек;

летальных случаев – 88 986;

проведено ПЦР-тестирований – 16 119 721.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 826 163 человека, из них получили первую дозу – 13 826 161 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек. В общей сложности проведены 25 747 899 прививок", - рассказали в Минздраве.







