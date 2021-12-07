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После переговоров с Путиным Байден проведет телефонный разговор с Зеленским, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

После переговоров с Путиным Байден проведет телефонный разговор с Зеленским, - ОПУ

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джозеф Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, отчитываясь о разговоре Зеленского с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, который состоялся накануне, сообщает Цензор.НЕТ.

"Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами США и России", - говорится в сообщении.

Зеленский написал в твитере, что согласовал позиции с Блинкеном перед разговором Путина и Байдена.

В Офисе Президента по этому разговору отметили, что глава Украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.

"Владимир Зеленский также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах нашего государства. Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации", - подчеркивают в ОПУ.

Кроме того, отмечается, что было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил американских союзников за решительную и неизменную действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Лошарику просто сообщат что по нему решили, по факту, ахаха
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07.12.2021 08:48
+5
Если ЗЕ будет в состоянии понять о чем вобще речь.

Бо с таким же успехом могли бы позвонить тете Розе или маме Риме.
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07.12.2021 08:54
+3
Так он с Ермаком будет.
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07.12.2021 09:06
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Лошарику просто сообщат что по нему решили, по факту, ахаха
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07.12.2021 08:48 Ответить
Если ЗЕ будет в состоянии понять о чем вобще речь.

Бо с таким же успехом могли бы позвонить тете Розе или маме Риме.
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07.12.2021 08:54 Ответить
Так он с Ермаком будет.
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07.12.2021 09:06 Ответить
Могли б сэкономить на времени передачи информации непосредственному исполнителю и позвонить напрямую, но надо соблюдать политес...
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07.12.2021 10:49 Ответить
Аби дитя не плакало.
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07.12.2021 08:49 Ответить
Байден после возвращения Энтони Блинкэна из Стокгольма,рассказал все подробности скандала с говорящей кобылой Лавровым в столице Швеции...,гОлос Америки каже шо Байден первым пунктом санкций скаже немедленное отключение мавзолейного быдла от SWIFT....
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07.12.2021 09:02 Ответить
Ну хоть не Нуланд и то уже достижение.
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07.12.2021 09:05 Ответить
Печенья хочешь?
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07.12.2021 09:18 Ответить
Говна с лопаты оно хочет
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07.12.2021 09:31 Ответить
Цікаво, Байден реально із Зєлєнскім розмовляє, ч таки з Єрмаком? Схоже, волею зебілів, які взяли участь у виборах 2019 року країною керує де-факто якийсь Єрмак, який використовуєш Зєлєнского, як ширму. Цікаво, зебілів не турбуж, що прізвища "Єрмак" у б'юлетені 2019 року не було? Чи їм все рівно - аби не Порошенко?
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07.12.2021 09:12 Ответить
Пізно,"Боржомі скисло".🤬
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07.12.2021 09:16 Ответить
Все добре.Хай "старший" зателефонує,"******* молодому зеленому 'піздюліну' вставить". На "путь основний направить".☎️
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07.12.2021 09:15 Ответить
Тольи анекдот, толи совет Байдену по переговорам:

-Джозеф, я требую официальных гарантий безопасности!
-Да не вопрос, Володья, дадим. Все свое ядерное оружие ты сдашь Украине, под договор о безопасности, соберемся, подпишем, в Варшаве... боишься? ...ладно, в Вене... назовем Венский меморандум.
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07.12.2021 09:29 Ответить
Вова, САП та СБУ
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07.12.2021 09:50 Ответить
"Зелена дипломатія" опустилоа країну нижче плінтуса. Після перемовин про Україну, сцикуну доведуть своє рішення. Пятий так би соплі не жував...А членограй проковтне і далі буде сквіртити очі зебілам.
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07.12.2021 10:32 Ответить
А будет видеоформат ?
Или Байден предпочтёт формат "Чтоб глаза мои тебя не видели" ?
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07.12.2021 13:24 Ответить
 
 