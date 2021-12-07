После переговоров с Путиным Байден проведет телефонный разговор с Зеленским, - ОПУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джозеф Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, отчитываясь о разговоре Зеленского с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном, который состоялся накануне, сообщает Цензор.НЕТ.
"Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами США и России", - говорится в сообщении.
Зеленский написал в твитере, что согласовал позиции с Блинкеном перед разговором Путина и Байдена.
В Офисе Президента по этому разговору отметили, что глава Украинского государства отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования. В этой связи были обсуждены шаги, которые Украина предпринимает и намерена предпринять для его активизации.
"Владимир Зеленский также проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на границах нашего государства. Президент поблагодарил за мощную поддержку со стороны Соединенных Штатов, которые системно привлекают внимание мирового сообщества к российской военной деятельности вблизи украинской границы и консолидируют усилия демократических стран с целью недопущения эскалации", - подчеркивают в ОПУ.
Кроме того, отмечается, что было акцентировано на важности сохранения скоординированного и действенного санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны международных партнеров до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Стороны отдельно коснулись вопроса о важности усиления безопасности взаимодействия, что способствовало бы сдерживанию агрессивного поведения со стороны РФ в отношении Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил американских союзников за решительную и неизменную действенную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
Пожалуйста, подождите...
Бо с таким же успехом могли бы позвонить тете Розе или маме Риме.
-Джозеф, я требую официальных гарантий безопасности!
-Да не вопрос, Володья, дадим. Все свое ядерное оружие ты сдашь Украине, под договор о безопасности, соберемся, подпишем, в Варшаве... боишься? ...ладно, в Вене... назовем Венский меморандум.
Или Байден предпочтёт формат "Чтоб глаза мои тебя не видели" ?