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Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в "красной" зоне, уровень заболеваемости в стране превышен в 5,5 раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, на 7 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 413 (превышение в 5,5 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (695), Волынской области (637) и Киеве (593).

В девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 6 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 48,1 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в четырех областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По суточной смертности от COVID-19 Украина опустилась на 5 место в мире и 4 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Также в Украине занято 41,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.

По данным Минздрава, показатели в 10 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Донецкой и Полтавской областях - "оранжевой", в Киеве и 12 областях - "желтой".

Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в красной зоне, уровень заболеваемости в стране превышен в 5,5 раза, - Минздрав 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+1
Напомню, что смертность от ковид меньше 2% в общем и меньше 1% в возрастной группе до 60 лет.
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07.12.2021 09:49
+1
Від якої цифри в 5 раз? Де вони її беруть? Хто в темі дайте посилання.
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07.12.2021 10:14
+1
Та, щас обьявят план "Омикрон"-будут и вакцинированые нестрижеными ходить.
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07.12.2021 10:50
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Напомню, что смертность от ковид меньше 2% в общем и меньше 1% в возрастной группе до 60 лет.
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07.12.2021 09:49 Ответить
Напомню, что смертность и летальность болезни считают после окончания эпидемии. Но текущую летальность считать можно и до ее окончания. На сегодня в Украине она составляет 88986*100/3510610=2,53%.
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07.12.2021 10:56 Ответить
Посчитать легко за месяц, за квартал, за полугодие, и за год.
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07.12.2021 13:49 Ответить
Від якої цифри в 5 раз? Де вони її беруть? Хто в темі дайте посилання.
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07.12.2021 10:14 Ответить
https://www.kmu.gov.ua/news/moz-v-********-vstanovili-novi-karantinni-normi
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07.12.2021 10:59 Ответить
Дякую за посилання. Тобто норми вони встановили в 2021 році. Цікаво було почитати. Є такі перлини: "При цьому дотримання маскового режиму є необов'язковим за умови наявності у всіх учасників та організаторів заходу одного з таких документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях."
Вони мабуть реально думають що COVID буде перевіряти документи?
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07.12.2021 11:29 Ответить
О, Ви з тих, хто вважає, що все діло тільки в документі? Частина таких людей купила сертифікати. І частину з них ковід вже перевірив.
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07.12.2021 12:01 Ответить
Це моз важає що діло в документі. Інакше чому при наявності документів (перерахованих в вами наведеному документі) можна маску не носити? Ви згодні з цією дурістю?
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07.12.2021 12:11 Ответить
Річ у тім, що частина положень того документу застаріла. Так що Ваше питання не має сенсу.

Правила проведення масових заходів під час карантину 22 жовтня 2021 9910 Проведення масових заходів під час карантину вимагає суворого дотримання низки норм. Останні можна знайти у Постанові Кабміну №1236 та Постанові Головного санітарного лікаря №18. Залежно від рівня епіднебезпеки, який встановлений у регіоні правила дещо різняться. Жовтий рівень: Масовий захід можна провести лише за умови розміщення не більше однієї особи на 4 кв. метри або наповненості залів не більше ніж на дві третини місць. Вказані обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі учасники та організатори заходу мають документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове. Червоний рівень: Масовий захід можна провести лише, якщо у всіх учасників та організаторів є документу про повний курс вакцинації проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове.
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07.12.2021 12:48 Ответить
Тобто дурість якщо її виправили перестає бути дурістю? Ви закидали мені що:"О, Ви з тих, хто вважає, що все діло тільки в документі?" так невже ви не бачите що саме наше моз з кму носяться з тими бумажками (які ковід перевіяє) як дурень зі ступою?
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07.12.2021 13:28 Ответить
Тобто при зміні несприятливих обставин, змінюються і набір засобів для боротьби з ними. Можливо, для Вас це і дурість.
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07.12.2021 13:34 Ответить
Авжеж весь світ носить маски як запобіжний захід а нам в Україні потрібно чекати несприятливих обставин. До речі з вакцинацією теж саме.
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07.12.2021 13:38 Ответить
Багато країн світу при зниженні захворюваності на ковід відміняло масковий режим і послабляли обмеження, але це призвело до підвищення захворюваності і обмеження та маски знов повертали. Так що Україна тут, на жаль, не виключення.
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07.12.2021 13:46 Ответить
Тобто якщо весь світ зробив дурість і Україна (звісно руками уряду) зробила дурість мавпуючи інших то це не дурість?
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07.12.2021 13:53 Ответить
Це скоріше не дурість, а недостатня кваліфікація (або матеріальна хацікавленість) посадових осіб. І це біда не тільки України.
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07.12.2021 13:56 Ответить
Ви вірете уряду Укарїни (І це бідан не тільки України) що в них на меті стоїть саме захистити населення від хвороби а не навпаки зменшити кількість населення (зокрема пенсіонерів тобто людей похилого віку)?
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07.12.2021 14:04 Ответить
Скоріш за все, Ви близькі до істини - провал програми вакцинації в Україні можна пояснити саботажем в уряді з метою зменшення її населення (зокрема пенсіонерів, тобто людей похилого віку).
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07.12.2021 14:11 Ответить
Та мабуть він перевірив не тільки в тих хто купив.
Погляньте на це розслідування там є гарна табличка.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
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07.12.2021 12:23 Ответить
От тому Ізраїль і коле бустерні дози і там помирає 1-5 людей на добу, а в Україні цяцькаються з антиваксерами і помирае по 4-5 сотень на добу.
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07.12.2021 12:43 Ответить
З 42 випадків, діагностованих під час цього спалаху, 38 були повністю вакциновані двома дозами вакцини Комірнаті, один одужав за допомогою однієї вакцинації, а троє були невакцинованими. Середній вік становив 55 років (інтерквартильний діапазон (IQR): 36-77,5) і 24 були жінки. Двадцять три були пацієнтами, 16 співробітників і троє членів сім'ї. Середній час від другої дози вакцини до проникнення інфекції становив 177 днів (діапазон 111-194). На день встановлення діагнозу симптоми мали лише 24 особи, але протягом наступних днів у 36 з'явилися симптоми. Весь персонал (середній вік: 33 роки; діапазон: 22-48) залишався безсимптомним або з легким перебігом захворювання. Серед пацієнтів (середній вік: 77 років; діапазон: 42-93; середній час від другої дози вакцини до зараження: 176 днів; діапазон: 143-188) вісім захворіли тяжко, шестеро важкохворі та п'ятеро з тяжкохворих померли. (Таблиця). Популяція пацієнтів була значно старша за персонал, і всі пацієнти мали супутні захворювання: цукровий діабет (n = 9), гіпертонія (n = 16), ішемічна хвороба серця (n = 12), застійна серцева недостатність (n = 7), деменція (n = 5), індекс маси тіла > 30 (n = 8), хронічна ниркова недостатність (n = 11), з яких шість перебували на діалізі. У восьми пацієнтів був ослаблений імунітет.

******* з 42 випадків 5 померло причому вакциновані (3 невакцинованих помірно хворіли тобто не тяжко).
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07.12.2021 13:23 Ответить
Треба тепер знайти лікарню, де персрнал невакцинований і такого ж віку і стану здоров"я, як і в статті і подивитися, яку "жатву" знімає Дельта там і порівняти. Знайти таке вочевидь непросто. А в масштабі країн країнах порівняння виглядає так:

December 6 (GMT)

564 new cases and 5 new deaths in Israel [source]

December 5

614 new cases in Israel [source]

December 4

409 new cases and 1 new death in Israel [source]

December 7 (GMT)

8,655 new cases and 467 new deaths in Ukraine [source]

December 6

4,478 new cases and 239 new deaths in Ukraine [source]

December 5

6,622 new cases and 278 new deaths in Ukraine [source]
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07.12.2021 13:31 Ответить
Що не так? перерахуй ще раз летальність по Ізраілю, у тебе помилка в 10 разів.
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07.12.2021 14:03 Ответить
Israel

Coronavirus Cases:
1,346,670

Deaths:
8,209

8209*100/1346670=0,61%
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07.12.2021 14:05 Ответить
Дякую, майже в десять разів. Порівнюючи рівень Ізраїлю та України на жаль це не дивно.
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07.12.2021 14:26 Ответить
Відкрий канал ДНК. Там маса справді цікавих інтерв'ю.
Наприклад з письменником Вадимом Шегаловим.
Є канал "Триггер" лікаря Анатолія Якименка.
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07.12.2021 13:52 Ответить
Ого, аж в целых пять раз! Караул! Невакцинированных не стричь и не пускать в кинотеатры!
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07.12.2021 10:39 Ответить
Та, щас обьявят план "Омикрон"-будут и вакцинированые нестрижеными ходить.
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07.12.2021 10:50 Ответить
Интересно, в публичные дома вакцинированных бы пускали ?
Их сперма резко растёт в цене.
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07.12.2021 13:54 Ответить
 
 