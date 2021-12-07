Эпидзонирование Украины: 10 областей остаются в "красной" зоне, уровень заболеваемости в стране превышен в 5,5 раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, на 7 декабря, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости – при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 413 (превышение в 5,5 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Полтавской области (695), Волынской области (637) и Киеве (593).
В девяти областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 6 декабря, в Украине в целом уровень госпитализации пациентов с COVID-19 составляет 48,1 человека на 100 тыс. населения при норме не более 60 человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в четырех областях.
Также в Украине занято 41,2% больничных коек с кислородом при норме не более 65%.
По данным Минздрава, показатели в 10 областях соответствуют "красной" зоне карантина, в Донецкой и Полтавской областях - "оранжевой", в Киеве и 12 областях - "желтой".
Пожалуйста, подождите...
негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях."
Вони мабуть реально думають що COVID буде перевіряти документи?
Правила проведення масових заходів під час карантину 22 жовтня 2021 9910 Проведення масових заходів під час карантину вимагає суворого дотримання низки норм. Останні можна знайти у Постанові Кабміну №1236 та Постанові Головного санітарного лікаря №18. Залежно від рівня епіднебезпеки, який встановлений у регіоні правила дещо різняться. Жовтий рівень: Масовий захід можна провести лише за умови розміщення не більше однієї особи на 4 кв. метри або наповненості залів не більше ніж на дві третини місць. Вказані обмеження не будуть застосовуватись, якщо всі учасники та організатори заходу мають документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове. Червоний рівень: Масовий захід можна провести лише, якщо у всіх учасників та організаторів є документу про повний курс вакцинації проти COVID-19 або негативий ПЛР-тест чи експрес-тест на COVID-19, чинний 72 години. Дотримання маскового режиму - обов'язкове.
Погляньте на це розслідування там є гарна табличка.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/
******* з 42 випадків 5 померло причому вакциновані (3 невакцинованих помірно хворіли тобто не тяжко).
December 6 (GMT)
564 new cases and 5 new deaths in Israel [source]
December 5
614 new cases in Israel [source]
December 4
409 new cases and 1 new death in Israel [source]
December 7 (GMT)
8,655 new cases and 467 new deaths in Ukraine [source]
December 6
4,478 new cases and 239 new deaths in Ukraine [source]
December 5
6,622 new cases and 278 new deaths in Ukraine [source]
Дані взяв звідси Ізраїль всього випадків захворювання 136670 з них леталні 8209 відповідно смертність 6,0064389 процентів. Україна випадків захворювання 3673839 з них леталні 94002 відповідно смертність 2,5586859 процентів. Що в моїх розрахунках не так?
2,5586859
Coronavirus Cases:
1,346,670
Deaths:
8,209
8209*100/1346670=0,61%
Наприклад з письменником Вадимом Шегаловим.
Є канал "Триггер" лікаря Анатолія Якименка.
Их сперма резко растёт в цене.