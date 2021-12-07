Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев. ФОТОрепортаж

Представители международной стратегической инициативы "Допомога Схід" доставили гуманитарный груз в военно-медицинские учреждения на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ОС ВСУ в фейсбуке.

Как отметил основатель гуманитарной инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, на этот раз гуманитарную помощь получил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Мариупольский военный госпиталь и 65-й военный мобильный госпиталь.

"Наша деятельность способствует обновлению материальной и лечебной базы этих медицинских учреждений, что помогает военным медикам в их ежедневном нелегком труде", - подчеркнул Наев.

Командующий добавил, что гуманитарный груз, стоимость которого составляет более 1 миллиона гривен, состоит из специализированной медицинской мебели и медицинского оборудования.

"Благодаря предварительному изучению потребностей военно-медицинских учреждений мы провели тщательный подбор медоборудования и принадлежностей. Мы гордимся тем, что имеем возможность передавать необходимое оборудование, которое помогает спасать жизнь и восстанавливать здоровье украинским воинам", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Следует отметить, что в этом году в Украину поступили более 83 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения на сумму около 30 миллионов гривен.

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Напомним, что постоянными партнерами международной стратегической инициативы "Допомога Схід" является Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" во главе с вице-президентом Дианой Дольс, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины - президент Леонид Костюченко, а также украинское предприятие "Санагро Украина", координатор стратегической гуманитарной инициативы "Допомога Схід" офицер гражданско-военного сотрудничества Борис Кутовой.





Фото: Командование ОС ЗСУ/фейсбук