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Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Представители международной стратегической инициативы "Допомога Схід" доставили гуманитарный груз в военно-медицинские учреждения на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование ОС ВСУ в фейсбуке.

Как отметил основатель гуманитарной инициативы, командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, на этот раз гуманитарную помощь получил Военно-медицинский клинический центр Восточного региона, Мариупольский военный госпиталь и 65-й военный мобильный госпиталь.

"Наша деятельность способствует обновлению материальной и лечебной базы этих медицинских учреждений, что помогает военным медикам в их ежедневном нелегком труде", - подчеркнул Наев.

Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев 01

Командующий добавил, что гуманитарный груз, стоимость которого составляет более 1 миллиона гривен, состоит из специализированной медицинской мебели и медицинского оборудования.

"Благодаря предварительному изучению потребностей военно-медицинских учреждений мы провели тщательный подбор медоборудования и принадлежностей. Мы гордимся тем, что имеем возможность передавать необходимое оборудование, которое помогает спасать жизнь и восстанавливать здоровье украинским воинам", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев 02

Следует отметить, что в этом году в Украину поступили более 83 тонн гуманитарной помощи медицинского назначения на сумму около 30 миллионов гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи

Напомним, что постоянными партнерами международной стратегической инициативы "Допомога Схід" является Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина" во главе с вице-президентом Дианой Дольс, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины - президент Леонид Костюченко, а также украинское предприятие "Санагро Украина", координатор стратегической гуманитарной инициативы "Допомога Схід" офицер гражданско-военного сотрудничества Борис Кутовой.

Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев 03
Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев 04
Фото: Командование ОС ЗСУ/фейсбук

Ко Дню ВСУ военно-медицинские учреждения на востоке Украины получили гуманитарную помощь стоимостью более 1 млн грн, - Наев 05

Автор: Наталя Джума
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Готовится к выборам в ВР?
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07.12.2021 12:37 Ответить
Дуже правильна ініціатива Українського війська. Армія показує, що вона з народом. До цієї ініціативи мають доєднатися й інші силовики, або заснувати власні гуманітарні ініціативи.
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07.12.2021 13:56 Ответить
Дуже добра справа обладнання для шпиталю, допомога захисникам, вони повинні знати що про них дбають
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07.12.2021 15:10 Ответить
Українське військо завжди було і є разом з народом. Тому і надає гуманітарну допомогу лікувальним закладам, так само як напочатку війни волонтери допомогали армії.
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07.12.2021 16:19 Ответить
 
 